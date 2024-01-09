Partilere renk katacak JBL PartyBox Club 120 ve Stage 320 tanıtıldı

JBL ses odaklı heyecan verici yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. CES 2024‘te yeni ürünlerini tüm dünyaya tanıtan şirket, PartyBox ailesini genişletti. Seriye iki yeni seçenek olarak PartyBox Stage 320 ve PartyBox Club 120 modelleri dahil oldu.

JBL’in yeni PartyBox modelleri tasarım konusunda bazı küçük değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Bluetooth 5.3 desteğiyle güçlü bir bağlantı fırsatı sunan model, serideki diğer modellere kıyasla daha büyük pil kapasitesiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

JBL PartyBox Stage 320 özellikleri

240W RMS güç çıkışı

2x 25 mm dome tweeter + 2x 6,5” woofer

Teleskopik tutma yeri ve sağlam tekerlekler

IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklılık

AI Sound Boost

Bluetooth v5.3

Auracast ile çoklu hoparlör bağlantısı

JBL PartyBox uygulamasıyla uzaktan kontrol imkanı

2 mikrofon girişi ve 1 gitar girişi

18 saatlik çalma süresi (Hızlı şarj sayesinde 10 dakikada 2 saat çalma süresi)

PartyBox 310’un halefi olarak lanse edilen yeni JBL PartyBox Stage 320, daha güçlü bir bas deneyimi vaat ediyor. Önceki modelde Bluetooth 5.1 bağlantısı yer alırken, bu cihazda ise Bluetooth 5.3 desteği sunuluyor. Öte yandan pil tasarrufu sunan ve iletilen sesin kalitesini artırmaya katkıda bulunan LE Audio özelliği bulunuyor.

18 saate kadar pil performansına imkan tanıyan JBL cihazı, yalnızca 10 dakikalık bir şarj ile iki saatlik kullanıma izin veriyor. RGB aydınlatmaya sahip olan ürün, üzerinde yer alan çekecek sayesinde son derece pratik bir şekilde taşınarak partilerin ve kalabalık ortamların eğlence dozunu yükseltmeyi vaadinde bulunuyor.

JBL PartyBox Club 120 özellikleri

Katlanabilir tutma yeri

IPX4 sertifikasıyla su sıçramasına karşı dayanıklılık

AI Sound Boost

LE Audio

Bluetooth v5.3

Auracast ile çoklu hoparlör bağlantısı

JBL PartyBox uygulaması aracılığıyla uzaktan erişim ve özelleştirme seçenekleri

2 mikrofon girişi ve 1 gitar girişi

Tematik ışık gösterisi

12 saat çalma süresi (Hızlı şarj sayesinde 10 dakikada 80 dakikalık oynatma süresi)

PartyBox 110’un halefi olan JBL PartyBox Club 120 modeli, serinin bir önceki modeline göre daha farklı bir tasarım getiriyor. RGB aydınlatma sistemine ev sahipliği yapan ürün, büyük boyutuna rağmen kompakt bir kullanım sunuyor.

12 saate kadar pil ömrü vaat eden cihazda iki adet woofer ve iki adet tweeter yyer alıyor. Fakat ne yazık ki ürünün RMS gücü şu anda açıklanmadı. LE Audio, Auracast ve Bluetooth 5.3 desteklerine sahip olan ürün, aynı zamanda uzaktan kontrol için JBL PartyBox uygulamasıyla entegre çalışıyor.

JBL PartyBox Club 120 ve Stage 320 fiyatları

JBL’in yeni ürünleri Nisan ayında satışa çıkacak. JBL PartyBox Club 120 modeli 399,99 Euro’dan listelenecek. Daha gelişmiş bir performans vaat eden JBL PartyBox Stage 320 modelinin fiyatı ise 599,99 Euro olarak açıklandı.

HARMAN Tüketici Ses Sistemi Başkanı Carsten Olesen, JBL’in yeni PartyBox ürünleriyle alakalı şu açıklamada bulundu:

“Her partinin müziğe ihtiyacı vardır ve JBL’nin en yeni PartyBox hoparlörleri, üstün ses ve çarpıcı ışık gösterisiyle partiye hayat veriyor. Partiyi dışarıya taşıyarak, hareket halindeyken yanınızda taşıyarak veya yeni Kablosuz Mikrofonumuzla tak ve çalıştır yaparak JBL’in PartyBox ailesine yapılan en yeni ve en harika eklemelerle dinleme deneyiminizi aydınlatın.”

Peki ya siz JBL’in CES 2024’te tanıttığı yeni ürünlerini nasıl buldunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.