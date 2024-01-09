JBL’in yeni hoparlörleri Xtreme 4, Clip 5 ve Go 4 duyuruldu

JBL yeni ürünlerini CES 2024‘te duyurdu. Şirketin kablosuz hoparlör portföyünü genişletecek olan yeni JBL Xtreme 4, Clip 5 ve Go 4 modelleri resmen tanıtıldı. Tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığı ifade edilen ürünler, son derece zarif ve hoş bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Gelişmiş özelliklere sahip olan yeni kablosuz hoparlör modelleri, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini ön planda tutuyor. Bununla birlikte güçlü bir ses deneyimine odaklanılıyor. Duyurulan üç model de kendine özgü özellikler vaat ediyor.

AI desteğine sahip JBL Xtreme 4 karşımıza çıktı

Şirketin duyurduğu üç model arasında en güçlü seçenek olarak lanse edilen JBL Xtreme 4, serinin bir önceki modeliyle bazı benzerlikler taşıyor. Örneğin taşıma sapı ve silindirik tasarım korunuyor. Fakat bunun yanı sıra gövdeye yayınlan destek ve koruma tamponlarında geri dönüştürülmüş malzemeye geçiliyor. Öte yandan cihazın ömrünü artırmak adına pil değiştirmek mümkün kılınıyor.

IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu gösteren JBL hoparlör, tek şarjla 24 saate kadar kullanım vaat ediyor. Yapay zeka tabanlı birçok özelliğe ev sahipliği yapan modelde ses kalitesini artırmaya ve sesteki bozulmaları önlemeye yardımcı olan AI Sound Boost teknolojisinden faydalanılıyor. Cihazın fiyatı ise 349,99 Euro olarak belirtiliyor.

JBL Clip 5 şık bir tasarım sunuyor

Kompakt bir kablosuz hoparlör seçeneği olarak karşımıza çıkan JBL Clip 5 de yine geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Suya ve toza karşı IP67 sertifikasıyla dayanıklılık gösterdiğini kanıtlayan ürün; bisiklet, çanta ve sepet gibi eşyalara kolayca takılabiliyor.

Serinin bir önceki modeline göre daha güçlü bir ses performansı vaat eden JBL, tıpkı Xtreme 4 modelinde de olduğu gibi LE Audio ve Bluetooth 5.3 desteklerini bu cihazda da sürdürüyor. Daha düşük bir gecikme süresine sahip olan ürün, LC3 codec bileşenlerini de destekliyor. Cihaz tek şarjla 12 saate kadar batarya gücü sağlıyor. JBL Clip 5’in fiyatı 69,99 Euro olarak açıklandı.

JBL Go 4 müziği her an yanınızda tutmayı vadediyor

Oldukça küçük bir yapıya sahip olan JBL Go 4, kompakt yapısı sayesinde son derece rahat bir şekilde taşınabiliyor. Üzerinde yer alan tutma yerine parmağını geçirerek elinizde gezdirebileceğiniz ve özellikle de seyahat sırasında verimli şekilde faydalanabileceğiniz ürün, üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Ses ve bas konusunda selefine göre daha güçlü bir yapıya sahip modelde IP67 sertifikası bulunuyor.

JBL Portable uygulaması üzerinden kolay bir şekilde kontrol edebileceğiniz JBL Go 4’ün pil gücü 7 saate kadar kullanıma imkan tanıyor. Son olarak bu cihazda da LE Audio ve Bluetooth 5.3 desteği yer aldığını hatırlatmakta yarar var. JBL Go 4’ün fiyat etiketi 49,99 Euro olarak belirtiliyor.