CD Projekt RED söylentiler ardından açıklama yaptı

Son dönemlerin en popüler oyun stüdyolarından birisi olan CD Projekt RED, özellikle Witcher 3 gibi başarılı bir oyunun ardından Cyberpunk 2077 oyununu yayımlamıştı. Cyperpunk 2077 oyunu çıkışıyla birlikte büyük bir fiyaskoya imza atmış olsa da Cyberpunk 2077 oyununun geliştirilmesi CD Projekt RED tarafından devam edilmişti. Bununla birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte CD Projekt RED, Sony tarafından satın alınacağı söylentileri ortaya çıktı.

Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt RED’in başarısız olan Cyberpunk 2077 oyunu sonrasında şirketin ekonomisi de ağır bir darbe almıştı. Yaşanan bu başarısızlığın ardından CD Projekt RED’in Japonya merkezli teknoloji ve oyun devi Sony tarafından satın alınacağı iddia edilmişti. CD Projekt RED, söylentiler sonrasında önemli bir açıklama yaptı.

CEO’ya göre CD Projekt RED söylentileri gerçek değil

Reuters’in haberinde göre CD Projekt RED CEO’su Adam Kicinski, şirketin Sony tarafından satın alınacağı iddialarına yanıt verdi. Kicinski yaptığı açıklamada, CD Projekt RED’in satılık olmadığını dile getirdi. Adam Kicinski açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Yıllardır söylediğimiz şeyi tekrar edebilirim. CD Projekt satılık değil. Bağımsız kalmak istiyoruz. Sahip olduğumuz bu düşüncelerin sonucunda da bağımsız kalmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Sosyal medya platformu Twitter’da ve bir ticaret bülteninde yer alan CD Projekt RED’in Sony tarafından satın alınacağı söylentilerine atıfta bulunan Adam Kicinski şu sözleri kullandı:

CD Projekt RED olarak kendi yolumuzu takip etmek çok heyecan verici, bu sebeple ortaya atılan CD Projekt RED söylentileri doğru değil. Bu sebeple ortaya çıkan bu haberlerin bir söylentiden ibaret olduğunu ve şimdilik gerçek olmadığını söyleyebilirim.

CD Projekt RED’in Sony’den önce yazılım devi Microsoft tarafından satın alınacağı iddia edilmişti. CD Projekt RED, aksiyon rol yapma oyunu “Cyberpunk 2077” için bir genişleme yayınlamaya hazırlanırken, çeyrek net karında ise yıllık olarak yüzde 1 oranında bir artış açıkladı.

“The Witcher” serisinin arkasındaki şirket olan CD Projekt RED, gelirlerinin yıllık yüzde 19 düşüşle 174.8 milyon zlotiye gerilemesine rağmen, net karının ise 69.7 milyon zlotiye ( 16.8 milyon dolar) yükseldiğini açıkladı. Bununla birlikte CD Projekt RED, büyük bir yeni yayın olmadan geçen iki yılın sonrasında, “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty” güncellemesini 8 Haziran 2023 tarihinde Los Angeles’ta gerçekleştirilecek olan Yaz Oyun Festivali: Oyun Günleri esnasında duyurulacak.