Sony, PlayStation VR2 lansmanı için 10 yeni oyun duyurdu

Sony çok yakında yeni nesil sanal gerçeklik başlığı ile hayranlarının karşısına çıkacak. PlayStation VR2 için geri sayım başlarken; şirket, lansman sırasında duyurulacak olan oyunların sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda lansmanda piyasaya çıkacak 37 oyun resmen açıklanmıştı. Ayrıca PS VR2 oyunlarının demolarının PS Store’da kullanıma sunulacağı da onaylanmıştı. Bugün ise Japon teknoloji devi, tanıtım etkinliğinde yayınlanacak 10 yeni oyunu daha duyurdu.

Yeni PlayStation VR2 oyunları açıklandı

Kısa bir süre önce Sony, içlerinde Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky VR, Tetris Effect Connect ve Pavlov gibi toplamda 37 oyunun PlayStation VR2 lansmanında kullanıcılara sunulacağı belirtilmişti. Son gelen açıklamalarda ise 10 yeni oyun daha duyuran şirket; Gorn, Unplugged: Air Guitar ve Ragnarock gibi dikkat çekici yapımlara ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Sony’nin yaptığı son açıklamaya göre lansmanda yayınlanacak yeni PlayStation VR2 oyunları şunlar oldu:

Another Fisherman’s Tale

Gorn

Nock: Bow + Arrow Soccer

Hellsweeper VR

Ragnarock

Runner

Startenders: Intergalactic Bartending

Sushi Ben

Swordsman VR

Unplugged: Air Guitar

Japon teknoloji devi Sony’nin kısa bir süre önce duyurmuş olduğu diğer 37 lansman oyunu ise şu şekilde sıralanıyor:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc.)

No Man’s Sky (Hello Games)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead)

Puzzling Places (Realities.io)

Resident Evil Village (Capcom)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

PS VR2 özellikleri

PlayStation VR2 bugün itibariyle ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, BElçika, Hollanda ve Lüksemburg pazarlarında satışa sunuldu. 550 dolardan başlayan fiyatlarla listelenen ürüne ek olarak, PlayStation VR2 Sense kontrol cihazı için şarj istasyonu ise 50 dolar fiyat etiketiyle sergileniyor. Sony’nin yeni nesil sanal gerçeklik başlığı PS VR2’nin öne çıkan özellikleri şöyle: