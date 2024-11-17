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    Casio klasik saat tasarımlı akıllı yüzük modelini tanıttı

    Casio, dijital saat alanındaki 50. yıl dönümü şerefine klasik saat görünüme sahip ilk akıllı yüzük modelini piyasaya sundu.
    Casio CRW-001-1JR
    Görsel: Casio
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    Ünlü saat üreticisi Casio sıra dışı yeni bir ürünle karşımıza çıktı. Üretmiş olduğu klasik saatler ile adından sıkça söz ettiren prestijli marka, şimdi de giyilebilir teknoloji portföyünün yeni üyesi olan akıllı yüzük modelini piyasaya duyurdu. Fakat bu yüzüğün piyasada mevcut olan diğer seçeneklere pek de benzemediği, nostaljik görüntüsüyle öne çıktığını belirtelim.

    Akıllı yüzük pazarı son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu konuda öne çıkan markalardan biri olmayı başarırken, şirketin geliştirdiği Galaxy Ring modeli de segmentin büyümesine fayda sağladı. Şimdi Casio da bu akıma ayak uydurarak etkileyici tasarımıyla dikkat yaratan modelini karşımıza çıkararak gözleri üzerinde topladı.

    Casio CRW-001-1JR piyasaya çıktı

    Casio tarafından piyasaya sunulan yeni CRW-001-1JR akıllı yüzük modeli şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başardı. Casio’nun klasik saatlerini anımsatan sıra dışı bir tasarım sunan cihaz, “parmağınıza takılan bir saat” olarak işlev gösteriyor.

    Son derece dayanıklı bir yapıya sahip olan Casio akıllı yüzük modeli, hassas bir yapı sunmak için gelişmiş metal enjeksiyon kalıplama (MIM) teknolojisiyle paslanmaz çelikten üretiliyor. 25,2 x 19,5 x 6,2 mm’lik kompakt bir boyuta sahip olan ürün, standart bir kol saatinin yaklaşık onda biri boyutunda geliyor.

    Casio CRW-001-1JR
    Görsel: Casio

    Cihaz küçük boyutuna rağmen etkileyici işlevler ortaya koyuyor. Tamamı net LED arkadan aydınlatmalı ekranda ikili zaman, otomatik takvim, kronometre ve parlak zil sesi gibi özellikler yer alıyor. Günlük kullanım için ideal olan akıllı yüzük su geçirmez bir tasarımla sunuluyor.

    Pil ömrü konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacak olan Casio CRW-001-1JR yaklaşık iki yıl dayanıklı bir batarya sunuyor. 16, 19 ve 22 parmak boyutlarına uyum sağlayan birden fazla boyut seçeneği sunan cihaz, 19.800 yen fiyat etiketiyle Japonya’da ön siparişe çıktı. Şimdiden stokların tamamının tükendiği ifade ediliyor.

    Casio’nun dijital saat pazarındaki 50. yıl dönümü şerefine piyasaya sürdüğü klasik saat görünümlü akıllı yüzük modeli şu anda yalnızca Japonya pazarında tüketicilere sunuluyor. Şirketin bu ürünü diğer ülkelere getirip getirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

    Peki ya siz Casio’nun bu ilginç ürününü nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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