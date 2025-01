Yılın en kötü filmleri yarışıyor: Altın Ahududu 2025 adayları belli oldu

Altın Ahududu Ödülleri 2025 adayları açıklandı.

Oscar Ödülleri'nden bir gün önce, 1 Mart'ta düzenlenecek yarışma, yılın en kötü sinema filmlerini ve oyuncularını "onurlandıracak".

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı Joker 2 filmi yedi adaylıkla dikkat çekti.

45. Altın Ahududu Ödülleri (45th Golden Raspberry Awards) adayları belli oldu. 1980 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen organizasyon, farklı kategorilerde kamuoyunun hoşuna gitmeyen filmleri “ödüllendiren” bir tören olarak karşımıza çıkıyor.

2025 Altın Ahududu Ödülleri ironik bir şekilde Oscar Ödülleri’nden bir gün önce, 1 Mart tarihinde düzenlenecek. Bu sene 45.si gerçekleşecek olan organizasyonda Joker 2, Borderlands, Madame Web, Mufasa: Aslan Kral ve Megapolis gibi yıl boyunca çokça konuşulan bazı filmler de yer alacak.

Altın Ahududu Ödülleri 2025 adayları

Yılın en kötü filmleri arasında yedi adaylık kazanan Joker 2 ve her biri altı adaylık alan Borderlands: The Fate of the Universe Is at Stake, Madame Web, Megalopolis ve Reagan olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte 2025 Altın Ahududu Ödülleri’nde aday gösterilen aktörler arasında Joaquin Phoenix (Joker 2), Dennis Quaid (Reagan), Cate Blanchett (Borderlands: The Fate of the Universe Is at Stake), Lady Gaga (Joker 2) ve Bryce Dallas Howard (Argylle) gibi isimler karşımıza çıkıyor.

2025 Altın Ahududu adayları şu şekilde sıralanıyor:

En Kötü Film

Borderlands

Joker: İkili Delilik

Madame Web

Megalopolis: Bir Masal

Reagan

Erkek Oyuncu

Jack Black – Dear Santa

Zachary Levi – Harold Ve Mor Tebeşir (Harold and the Purple Crayon)

Joaquin Phoenix – Joker: İkili Delilik

Dennis Quaid – Reagan

Jerry Seinfeld – Çılgın Kahvaltılık (Unfrosted)

Kadın Oyuncu

Cate Blanchett – Borderlands

Lady Gaga – Joker: İkili Delilik

Bryce Dallas Howard – Argylle: Gizli Casus (Argylle)

Dakota Johnson – Madame Web

Jennifer Lopez – Atlas

Yardımcı Erkek Oyuncu

Jack Black (Seslendirme) – Borderlands

Kevin Hart – Borderlands

Shia LaBeouf – Megalopolis

Tahar Rahim – Madame Web

Jon Voight – Megalopolis: Bir Masal, Reagan, Shadow Land and Strangers

Yardımcı Kadın Oyuncu

Ariana DeBose – Argylle: Gizli Casus and Avcı Kraven (Kraven the Hunter)

Leslie Anne Down – Reagan

Emma Roberts – Madame Web

Amy Schumer – Çılgın Kahvaltılık

FKA twigs – Ölümsüz (The Crow)

Yönetmen

S.J. Clarkson – Madame Web

Francis Ford Coppola – Megalopolis: Bir Masal

Todd Phillips – Joker: İkili Delilik

Eli Roth – Borderlands

Jerry Seinfeld – Çılgın Kahvaltılık

Ekran Kombinasyonu

Herhangi İki İğrenç Karakter (Ama Özellikle Jack Black) – Borderlands

Herhangi İki Komik Olmayan “Komedi Oyuncusu” – Çılgın Kahvaltılık

Megalopolis: Bir Masal’ın Tüm Oyuncuları

Joaquin Phoenix & Lady Gaga – Joker: İkili Delilik

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller – Reagan

Prequel, Yeniden Çekim, Çalıntı ya da Devam Filmi

Ölümsüz

Joker: İkili Delilik

Avcı Kraven

Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King)

Rebel Moon 2: The Scargiver

Senaryo