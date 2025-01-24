Yılın en kötü filmleri yarışıyor: Altın Ahududu 2025 adayları belli oldu

- Altın Ahududu Ödülleri 2025 adayları açıklandı.
- Oscar Ödülleri'nden bir gün önce, 1 Mart'ta düzenlenecek yarışma, yılın en kötü sinema filmlerini ve oyuncularını "onurlandıracak".
- Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı Joker 2 filmi yedi adaylıkla dikkat çekti.
45. Altın Ahududu Ödülleri (45th Golden Raspberry Awards) adayları belli oldu. 1980 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen organizasyon, farklı kategorilerde kamuoyunun hoşuna gitmeyen filmleri “ödüllendiren” bir tören olarak karşımıza çıkıyor.
2025 Altın Ahududu Ödülleri ironik bir şekilde Oscar Ödülleri’nden bir gün önce, 1 Mart tarihinde düzenlenecek. Bu sene 45.si gerçekleşecek olan organizasyonda Joker 2, Borderlands, Madame Web, Mufasa: Aslan Kral ve Megapolis gibi yıl boyunca çokça konuşulan bazı filmler de yer alacak.
Altın Ahududu Ödülleri 2025 adayları
Yılın en kötü filmleri arasında yedi adaylık kazanan Joker 2 ve her biri altı adaylık alan Borderlands: The Fate of the Universe Is at Stake, Madame Web, Megalopolis ve Reagan olarak öne çıkıyor.
Bununla birlikte 2025 Altın Ahududu Ödülleri’nde aday gösterilen aktörler arasında Joaquin Phoenix (Joker 2), Dennis Quaid (Reagan), Cate Blanchett (Borderlands: The Fate of the Universe Is at Stake), Lady Gaga (Joker 2) ve Bryce Dallas Howard (Argylle) gibi isimler karşımıza çıkıyor.
2025 Altın Ahududu adayları şu şekilde sıralanıyor:
En Kötü Film
- Borderlands
- Joker: İkili Delilik
- Madame Web
- Megalopolis: Bir Masal
- Reagan
Erkek Oyuncu
- Jack Black – Dear Santa
- Zachary Levi – Harold Ve Mor Tebeşir (Harold and the Purple Crayon)
- Joaquin Phoenix – Joker: İkili Delilik
- Dennis Quaid – Reagan
- Jerry Seinfeld – Çılgın Kahvaltılık (Unfrosted)
Kadın Oyuncu
- Cate Blanchett – Borderlands
- Lady Gaga – Joker: İkili Delilik
- Bryce Dallas Howard – Argylle: Gizli Casus (Argylle)
- Dakota Johnson – Madame Web
- Jennifer Lopez – Atlas
Yardımcı Erkek Oyuncu
- Jack Black (Seslendirme) – Borderlands
- Kevin Hart – Borderlands
- Shia LaBeouf – Megalopolis
- Tahar Rahim – Madame Web
- Jon Voight – Megalopolis: Bir Masal, Reagan, Shadow Land and Strangers
Yardımcı Kadın Oyuncu
- Ariana DeBose – Argylle: Gizli Casus and Avcı Kraven (Kraven the Hunter)
- Leslie Anne Down – Reagan
- Emma Roberts – Madame Web
- Amy Schumer – Çılgın Kahvaltılık
- FKA twigs – Ölümsüz (The Crow)
Yönetmen
- S.J. Clarkson – Madame Web
- Francis Ford Coppola – Megalopolis: Bir Masal
- Todd Phillips – Joker: İkili Delilik
- Eli Roth – Borderlands
- Jerry Seinfeld – Çılgın Kahvaltılık
Ekran Kombinasyonu
- Herhangi İki İğrenç Karakter (Ama Özellikle Jack Black) – Borderlands
- Herhangi İki Komik Olmayan “Komedi Oyuncusu” – Çılgın Kahvaltılık
- Megalopolis: Bir Masal’ın Tüm Oyuncuları
- Joaquin Phoenix & Lady Gaga – Joker: İkili Delilik
- Dennis Quaid & Penelope Ann Miller – Reagan
Prequel, Yeniden Çekim, Çalıntı ya da Devam Filmi
- Ölümsüz
- Joker: İkili Delilik
- Avcı Kraven
- Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King)
- Rebel Moon 2: The Scargiver
Senaryo
- Joker: İkili Delilik
- Avcı Kraven
- Madame Web
- Megalopolis: Bir Masal
- Reagan