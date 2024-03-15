Türkiye’de Şubat 2024’ün en popüler dizi ve filmleri

JustWatch platformu Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmleri karşımıza çıkardı. JustWatch ekibinin hazırladığı rapora göre Şubat 2024’ün en popüler dizi-filmleri belli oldu. Geçtiğimiz aya damgasını vuran birbirinden ilgi çekici yapımlar sıralandı.

Yeni bir dizi ya da film keşfetmek isteyen ve aynı zamanda trend yapımları takip eden kullanıcılar için bir rehber niteliği taşıyan listede, filmler arasında John Wick: Bölüm 4 zirveyi üstleniyor. Dizi sıralamasında ise polisiye temalı True Detective dizisi ilk sırada bulunuyor. İşte raporun detayları…

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Şubat 2024)

John Wick: Bölüm 4 – Amazon Prime Video Kar Kardeşliği – Netflix Top Gun: Maverick – Netflix, Turkcell TV+ 12 Kızgın Adam – Amazon Prime Video Süper Mario Kardeşler Filmi – Amazon Prime Video Amerikan Romanı – Amazon Prime Video Oblivion – Amazon Prime Video Parazit – BluTV, Mubi Suikast Treni– Amazon Prime Video, Turkcell TV+ Soysuzlar Çetesi – Amazon Prime Video

Aylardır listede üst basamaklarda kendine yer bulan John Wick: Bölüm 4, Şubat ayının en popüler filmi olarak karşımıza çıkıyor. Amazon Prime Video aracılığıyla seyredebileceğiniz aksiyon ve macera temalı film, Keanu Reeves’in etkileyici oyunculuk performansına ev sahipliği yapıyor.

Listenin ikinci basamağında Netflix yapımı Kar Kardeşliği filmi yer alırken, üçüncü basamakta ise Top Gun: Maverick bulunuyor. Listenin alt sıralarını 12 Kızgın Adam, Süper Mario Kardeşler Filmi ve Amerikan Romanı gibi yapımlar dolduruyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Şubat 2024)

True Detective – Turkcell TV+ Reacher – Amazon Prime Video Succession – BluTV, Amazon Prime Video The Walking Dead – Netflix, Disney+ Zaman Çarkı – Amazon Prime Video Marry My Husband – Amazon Prime Video Game of Thrones – BluTV, Amazon Prime Video, Turkcell TV+ Avatar: The Last Airbender – Netflix House of the Dragon – BluTV Young Sheldon – Netflix, Amazon Prime Video

Şubat ayının en popüler dizileri arasında ise ilk sırayı Turkcell TV+ platformundan seyredebileceğiniz True Detective bulunuyor. Amazon Prime Video imzalı Reacher dizisi ikinci sırayı elde ederken, Amazon ve BluTV’den izleyebileceğiniz Succession ise üçüncülüğü kapıyor.

Listede dikkat çeken bir diğer yapım ise onuncu basamakta karşımıza çıkan Young Sheldon dizisi oluyor. The Big Bang Theory dizisinin spin-off’u olarak karşımıza çıkan bu yapım, Netflix ve Amazon Prime Video’ya yakın zamanda eklenmesiyle birlikte popüler diziler sıralamasına giriyor.