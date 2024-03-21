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    The Sims serisi Margot Robbie yapımcılığında sinema filmi oluyor

    Oyun dünyasına damga vuran The Sims serisi çok yakında Margot Robbie yapımcılığında bir sinema filmi olarak karşımıza çıkacak
    Margot Robbie The Sims filmi

    Ünlü Hollywood yıldızı Margot Robbie, geçen yıl vizyona giren ve Greta Gerwig imzası taşıyan Barbie filmi ile sinema dünyasında büyük bir ses getirmişti. Barbie’nin olağanüstü başarısı ve popüler kültüre etkisi halen daha devam ederken, ortaya çıkan son bilgilere göre başarılı yıldız yeni bir sinema filmi projesi için kolları sıvadı. Bu kez Robbie’nin odağında bir video oyunu uyarlaması olacak.

    Maxis ve Electronic Arts ortaklığında hayata geçirilip 2000 yılından bu yana varlığını devam ettiren The Sims oyun serisi çok yakında bir sinema filmi olarak hayranlarıyla buluşacak. Margot Robbie, beklenen filmin yapımcı koltuğunda oturacak. LuckyChap Entertainment stüdyolarının hazırladığı film için hazırlıklar başlamış bulunuyor.

    The Sims filmi yönetmeni ve senaristleri belli oldu

    The Sims filmi için çalışmalar hızla sürerken, heyecan uyandıran yapımın yönetmen koltuğunda Kate Herron yer alacak. Bilmeyenler için Herron’u daha önce Disney’in Loki dizisinin ilk sezonu ve HBO yapımı The Last of Us dizisinin ikinci sezonunda da kamera arkasında görmüştük.

    Özellikle de Herron’un daha önce The Last of Us dizisinin kamera arkasında yer almış olması, yönetmenin oyun uyarlamaları konusundaki tecrübesiyle The Sims hayranlarına güven veriyor. Bu unsur pek çok kişi için beklentileri fazlasıyla artırıyor.

    Kate Herron aynı zamanda filmin senaryosuyla da ilgilenecek. Herron merak edilen yapımın senaristliğini, daha önce The Inside Man filmiyle büyük bir ilgi uyandıran Briony Redman ile birlikte paylaşacak.

    The Sims
    Görsel: Electronic Arts

    Oyun uyarlamaları konusunda başarılı bir örnek olmayı vaat eden projeyle alakalı şimdilik bilgiler ne yazık ki oldukça kısıtlı durumda. Şu anda maalesef filmin senaryosu ve olay örgüsüyle ilgili hiçbir ayrıntı bulunmuyor. Öte yandan oyuncu ekibi de belirsizliğini korumaya devam ediyor.

    The Sims filmi hikayesi şu anda serinin birçok hayranları tarafından merak ediliyor. Bu noktada resmi bir açıklama gelmezken, orijinal oyun serisinin gündelik yaşam simülasyonuna dayalı bir yapıya sahip olması nedeniyle akıllarda birçok soru işareti yaratıyor.

    Oyun uyarlamaları oldukça ilgi görüyor

    Son dönemlerde oyun uyarlamaları oldukça popüler bir hale gelmeye başladı. Super Mario Bros. Movie filmi kısa sürede dünya çapında büyük bir vizyon başarısı gösterdi. Öte yandan ülkemizde BluTV platformunda yayınlanan The Last of Us dizisi de eleştirmenler ve seyircilerden tam not almayı başardı.

    Çok yakında daha fazla video oyunu uyarlaması karşımıza çıkacak. The Sims filmi bunlardan bir tanesi olurken, aynı zamanda Minecraft, God of War ve Fallout gibi popüler bazı oyunların da ekranlara uyarlandığını hatırlatmakta yarar var.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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