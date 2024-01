2024 Altın Ahududu adayları: Yılın en kötü filmleri belli oluyor

2024 Altın Ahududu Ödülleri adayları belli oldu. The Razzies adıyla da bilinen organizasyon, her sene düzenli bir şekilde yılın en kötü filmlerini “onurlandırıyor”. 9 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik için geri sayım başladı.

Yılın en kötü Hollywood filmleri Altın Ahududu Ödülleri’nde bir araya geliyor. Bu yılki adaylar arasında Expend4bles, The Exorcist: Believer ve Ant-Man and the Wasp: Quatumania filmleri karşımıza çıkıyor. Cehennem Melekleri 4 toplamda yedi adaylıkla listenin başında yer alırken, onu beşer adaylıkla The Exorcist: Revolved ve Winnie the Pooh: Blood and Honey filmleri takip ediyor.

2024 Altın Ahududu Ödülleri adayları açıklandı

Altın Ahududu (The Razzies) etkinliği yılın en kötü filmlerini olduğu gibi, aynı zamanda en kötü performans sergileyen oyuncularını da bir araya getirecek. Jennifer Lopez, Russell Crowe, Chris Evans, Vin Diesel ve Jason Statham gibi yıldız isimlerin de yer aldığı adaylıklar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

En kötü film:

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

En kötü erkek oyuncu:

Russell Crowe / The Pope’s Exorcist

Vin Diesel / Fast X

Chris Evans / Ghosted

Jason Statham / Meg 2: The Trench

Jon Voight / Mercy

En kötü kadın oyuncu:

Ana de Armas / Ghosted

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance

Jennifer Lopez / The Mother

Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods

En kötü yardımcı kadın oyuncu:

Kim Cattrall / About My Father

Megan Fox / Expend4bles

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s

En kötü yardımcı erkek oyuncu:

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Confidential Informant

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero /The Pope’s Exorcist

Sylvester Stallone / Expend4ables

En kötü ekran çifti:

Expend4bles filminden herhangi iki kişi

The Exorcist filminden herhangi iki kişi

Ana de Armas & Chris Evans / Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance

Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/ Winnie the Pooh: Blood and Honey

En kötü uyarlama veya devam filmi:

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones 5

Winnie the Pooh: Blood and Honey

En kötü yönetmen:

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green / The Exorcist: Believer

Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh / Expend4bles

Ben Wheatley / Meg 2: The Trench

En kötü senaryo:

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones 5

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey

Peki ya size göre yılın en kötü filmleri ve oyunculuk performansları hangileriydi? Bizlerle yorumlar bölümünden fikir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.