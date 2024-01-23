2024 Altın Ahududu adayları: Yılın en kötü filmleri belli oluyor

2024 Altın Ahududu Ödülleri adayları belli oldu. The Razzies adıyla da bilinen organizasyon, her sene düzenli bir şekilde yılın en kötü filmlerini “onurlandırıyor”. 9 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik için geri sayım başladı.
Yılın en kötü Hollywood filmleri Altın Ahududu Ödülleri’nde bir araya geliyor. Bu yılki adaylar arasında Expend4bles, The Exorcist: Believer ve Ant-Man and the Wasp: Quatumania filmleri karşımıza çıkıyor. Cehennem Melekleri 4 toplamda yedi adaylıkla listenin başında yer alırken, onu beşer adaylıkla The Exorcist: Revolved ve Winnie the Pooh: Blood and Honey filmleri takip ediyor.
2024 Altın Ahududu Ödülleri adayları açıklandı
Altın Ahududu (The Razzies) etkinliği yılın en kötü filmlerini olduğu gibi, aynı zamanda en kötü performans sergileyen oyuncularını da bir araya getirecek. Jennifer Lopez, Russell Crowe, Chris Evans, Vin Diesel ve Jason Statham gibi yıldız isimlerin de yer aldığı adaylıklar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
En kötü film:
- The Exorcist: Believer
- Expend4bles
- Meg 2: The Trench
- Shazam! Fury of the Gods
- Winnie the Pooh: Blood and Honey
- Expend4bles
En kötü erkek oyuncu:
- Russell Crowe / The Pope’s Exorcist
- Vin Diesel / Fast X
- Chris Evans / Ghosted
- Jason Statham / Meg 2: The Trench
- Jon Voight / Mercy
En kötü kadın oyuncu:
- Ana de Armas / Ghosted
- Megan Fox / Johnny & Clyde
- Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance
- Jennifer Lopez / The Mother
- Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods
En kötü yardımcı kadın oyuncu:
- Kim Cattrall / About My Father
- Megan Fox / Expend4bles
- Bai Ling / Johnny & Clyde
- Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods
- Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s
En kötü yardımcı erkek oyuncu:
- Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania
- Mel Gibson / Confidential Informant
- Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania
- Franco Nero /The Pope’s Exorcist
- Sylvester Stallone / Expend4ables
En kötü ekran çifti:
- Expend4bles filminden herhangi iki kişi
- The Exorcist filminden herhangi iki kişi
- Ana de Armas & Chris Evans / Ghosted
- Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance
- Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/ Winnie the Pooh: Blood and Honey
En kötü uyarlama veya devam filmi:
- Ant Man & The Wasp: Quantumania
- The Exorcist: Believer
- Expend4bles
- Indiana Jones 5
- Winnie the Pooh: Blood and Honey
En kötü yönetmen:
- Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey
- David Gordon Green / The Exorcist: Believer
- Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania
- Scott Waugh / Expend4bles
- Ben Wheatley / Meg 2: The Trench
En kötü senaryo:
- The Exorcist: Believer
- Expend4bles
- Indiana Jones 5
- Shazam! Fury of the Gods
- Winnie the Pooh: Blood & Honey
Peki ya size göre yılın en kötü filmleri ve oyunculuk performansları hangileriydi? Bizlerle yorumlar bölümünden fikir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.