    Apple CarPlay için yerleşik WhatsApp uygulaması yayınlandı

    WhatsApp, Apple CarPlay için geliştirdiği yerleşik uygulamasını yayınladı. Mesaj ve çağrı yönetimi artık doğrudan araç ekranından yapılabilecek.
    Güncelleme:
    Apple CarPlay WhatsApp
    • WhatsApp, Apple CarPlay için özel olarak tasarlanmış yerleşik uygulamasını resmen yayınladı.
    • Yeni uygulamada son sohbetler, arama geçmişi ve favori kişiler olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.
    • Uygulama, uçtan uca şifreleme güvenliğini araç ekranına taşıyor.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır beklenen Apple CarPlay ile uyumlu yerel uygulamasını yayınladı. İlk test aşamasının ardından bu destek nihayet iPhone kullanıcıları için kararlı sürümde kullanıma sunuldu.

    Duyurulan bu önemli yenilik, özellikle de mobil kullanım için tasarlanmış bir arayüz sunan iOS uygulamasının en son güncellemesiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu sayede son sohbetleri görüntüleyebiliyor, kişilere göz atabiliyor ve konuşmaları ya da aramaları eskisinden daha hızlı başlatabiliyor.

    CarPlay için özel WhatsApp uygulaması neler sunuyor?

    CarPlay için WhatsApp entegrasyonu sürüş sırasında mesajlara ve aramalara erişimi kolaylaştırmayı, sesli komutlara olan bağımlılığı azaltmayı ve doğrudan araç ekranından etkileşimi iyileştirmeyi amaçlıyor. Uygulama, mesajlar ve aramalar için uçtan uca şifreleme de dahil olmak üzere akıllı telefonlarda zaten mevcut olan güvenlik özelliklerini koruyor.

    Bu destek gelmeden önce CarPlay’de WhatsApp kullanımı yalnızca Siri sesli asistanıyla sınırlıydı. Bu yöntem de genellikle mesajların yanlış yorumlanmasına ve konuşmaların görsel bir özetinin olmamasına sebep oluyordu. Özel bir arayüzün olmaması, sürüş sırasında iletişimi yönetmeyi daha karmaşık hale getiriyordu.

    WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre yeni uygulama dikkatinizi yolda tutmak için tasarlanmış üç bölümlü bir yapı sunuyor. İlk bölüm, son sohbetleri incelemenize olanak tanıyor. Fakat konuşmaları tamamen açmanıza izin vermiyor. Bu tasarım tercihi, dikkat dağıtıcı unsurları sınırlayarak yalnızca temel bilgilerin görünür kalmasını sağlıyor.

    İkinci bölüm, gelen, giden ve cevapsız aramaların düzenli bir listesini içeren arama geçmişine ayrılıyor. Kişiler, adları ve arama saatleriyle birlikte görüntülenerek, son aramaları bulmayı ve hızlıca geri aramayı kolaylaştırıyor.

    Üçüncü alanda ise iPhone’unuzda kayıtlı olanlarla otomatik olarak senkronize edilen favori kişileriniz bulunuyor. Bu sayede tüm adres defterinizi taramanıza gerek kalmadan, yalnızca birkaç dokunuşla arama başlatabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

