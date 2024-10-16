Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri açıklandı

Activision lansmana iki haftadan kısa bir süre kala, Call of Duty Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte şirket, merakla beklenen yeni oyunun AMD FSR 3.1, FSR Frame Generation ve AMD FidelityFX CAS gibi özelliklerini vurgulayan yeni bir fragman videosu yayınladı.

Treyarch ve Raven Software tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni Call of Duty oyunu PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacak. Birinci şahıs nişancı türündeki oyun CoD serisinin yirmi birinci, Black Ops serisinin ise yedinci oyunu olarak gelecek.

Call of Duty Black Ops 6’dan yeni fragman videosu

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tek süper güç olarak yükselişiyle karakterize edilen çalkantılı bir siyasi dönem olan 1990’lı yılların başında geçen aksiyon gerilim ve casus oyunu Call of Duty Black Ops 6 tek oyunculu sinematik atmosferiyle oyunseverlere heyecan dolu anlar sunacak.

Aksiyon dolu bir fragman ile karşımıza çıkan Call of Duty Black Ops 6’nın ön yüklemesinin 21 Ekim tarihinde başlayacağı ve 25 Ekim tarihinde resmi olarak oyunseverlere sunulacağı ifade ediliyor. Serinin hayranlarını heyecanlandıran yeni fragman videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

CPU: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GeForce GTX 960 veya Intel Arc A580 (2 GB VRAM)

Depolama alanı: 102 GB SSD

Önerilen sistem gereksinimleri:

CPU: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K

Bellek: 12 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 (8 GB VRAM)

Depolama alanı: 102 GB SSD

Rekabetçi sistem gereksinimleri:

CPU: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-8700K

Bellek: 16 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 (10 GB VRAM)

Depolama alanı: 102 GB SSD

Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 6 oyunu 25 Ekim tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC için piyasaya çıkacak.

Peki ya sizin yeni CoD oyununun fragman videosu ve sistem gereksinimleri ile ilgili düşünceleriniz neler? Oyundan beklentilerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.