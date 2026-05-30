Call of Duty: Modern Warfare 4 tanıtıldı: İşte çıkış tarihi ve ilk detayları

Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty: Modern Warfare 4 resmen duyuruldu.

Merakla beklenen oyun 23 Ekim 2026 tarihinde piyasaya çıkacak.

Oyunun hikaye modu Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayan küresel bir krizi anlatacak.

Eski nesil konsollara gelmeyeceği doğrulanan oyun PS5, Xbox Series X/S, PC ve Nintendo Switch 2'de kullanıcılarla buluşacak.

Activision ve Infiniy Ward, Call of Duty: Modern Warfare 4 oyununu resmen duyurdu. Serinin merakla beklenen son yapımı hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. Şirketten gelen açıklamaya göre heyecan uyandıran oyun 23 Ekim 2026 tarihinde raflarda boy göstermeye başlayacak.

Call of Duty: Modern Warfare 4 konusu

Modern Warfare 4, Kore Yarımadası’ndaki büyük bir savaşın arka planında geçecek. Oyuncular, paramparça olmuş cephe hatlarında hayatta kalmak için mücadele eden genç bir Güney Koreli asker birliğinin hikayesini takip edecek.

Aynı zamanda Yüzbaşı Price, peşindekilerden bir adım önde kalmak için kendi gizli mücadelesini verecek. Görevi sonunda işgalin arkasındaki güçlerle kesişecek ve çatışma kontrolden çıkacak.

Oyunun hikaye modu Kore’de siper savaşlarını, New York sokaklarında şiddetli silahlı çatışmaları ve Paris’te dinamik kovalamacaları içerecek. Çok oyunculu modda ise oyuncular, akıcı hareketlerle daha gerçekçi savaşların yanı sıra düşman hatlarının gerisinde operasyonlar yürütmeleri gereken bir DMZ modu ile karşılaşacak.

Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 4 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Call of Duty ilk kez Nintendo Switch’e geliyor

Yeni Call of Duty oyunu PS5, Xbox Series X/S, PC ve ilk kez Nintendo Switch 2 konsolunda da oynanabilir olacak. Bu önemli gelişme, Activision Blizzard’ın satın alınması tamamlandığında imzalanan Microsoft ve Nintendo arasındaki on yıllık anlaşma sayesinde mümkün hale geliyor.

Activision ayrıca oyunun PS4 ve Xbox One’da yayınlanmayacağını doğruladı. Bu platformlar en son 2013 yılında Ghosts ile başlayan Call of Duty oyunlarını almıştı. Fakat şimdi önceki nesil için destek artık sona eriyor.

Activision, oyunun modern konsollar ve PC için yerel olarak geliştirildiğini vurguluyor. Şirket aynı zamanda bunun tüm modlarda daha yüksek ölçek, yoğunluk, tepki hızı ve kararlılık sağlayacağının altını çiziyor.

Oyunun PC sürümü, özel performans optimizasyonları, çoklu ölçeklendirme ve kare oluşturma seçenekleri ve gelişmiş grafik ayarları sunuyor.

Call of Duty: Warzone eski konsollar için desteği kesiyor

Activision, serinin yeni oyununa ilişkin duyurunun yanı sıra Call of Duty: Warzone’un PS4 ve Xbox One platformlarında kademeli olarak desteğinin kesileceğini de açıkladı.

4 Haziran’dan itibaren bu platformlarda oyunun yeni indirmeleri mümkün olmayacak. Oyun içi mağaza 25 Haziran’dan itibaren kaldırılacak.

Warzone, Modern Warfare 4’ün ve Warzone’un ilk sezonunun piyasaya sürülmesiyle birlikte eski konsollarda tamamen çalışmayı durduracak.

Bilindiği üzere Activision, geçen yıl Call of Duty: Warzone Mobile oyununun da fişini çekmişti.