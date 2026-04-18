Paramount açıkladı: Call of Duty filmi ne zaman çıkacak?

Reklam

Call of Duty filminin resmi vizyon tarihi 18 Aralık 2026 olarak duyuruldu.

Filmin yönetmen koltuğunda Stefano Sollima yer alacak.

Senaryo, oyun serisinin orijinal ruhuna sadık kalacak ve askeri gerçekçilik odaklı bir yapıda olacak.

Son yıllarda video oyunlarından sinema filmlerine uyarlanan eserler oldukça revaçta. Bunun en yeni örneklerinden biri de Call of Duty serisi olacak. 2003’ten bu yana hayatımızda olan seri, yakında beyazperdeye taşınacak.

Geniş bir sinematik evrene sahip olması beklenen film, dünyanın en çok satan birinci şahıs nişancı oyunlarından birini kanlı canlı ekranlara ulaştıracak. Oyunlarda yer alan aksiyon dozu, sinematik bir derinlikle harmanlanacak. Gelen son açıklamalar, Call of Duty filminin vizyon tarihi ile ilgili akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. İşte detaylar…

Reklam

Call of Duty filminin vizyon tarihi belli oldu

Aylar süren sessizliğin ardından Call of Duty filminin vizyon tarihi duyuruldu. Merakla beklenen film uyarlaması 30 Haziran 2028’de sinemalarda gösterime girecek.

Call of Duty filminin senaryosunu Peter Berg (Friday Night Lights ve Deepwater Horizon) ve Taylor Sheridan (Yellowstone, Landman) yazıp yapımcılığını üstleniyor. Berg aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve başrolünü de yapacak.

HollywoodReporter’a göre filmin yapımcıları arasında David Glasser (101 Studios) ve Activision Başkanı Bob Kostich de yer alıyor. Fakat şimdilik projede yer alan diğer teknik ekip ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Paramount ve Activision güçlerini birleştirdi

Call of Duty filmi Paramount ve Activision iş birliğiyle hayata geçirilecek. Şimdiden büyük bir heyecan uyandıran eser, popüler video oyunu serisinin canlı aksiyon uyarlaması olacak.

Paramount ve Activision’ın bu projedeki temel motivasyonu, ikonik serinin sevilen ayırt edici unsurlarına saygı duyarak geniş hayran kitlesini heyecanlandırmak ve aynı zamanda seriyi tamamen yeni izleyicilere cesurca genişletmek olarak vurgulanıyor.

Paramount CEO’su David Ellison, filmin geçen Eylül ayında duyurulması sırasında şunları söylemişti:

“Activision ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından bu olağanüstü hikaye anlatımı evrenini beyaz perdeye taşımakla görevlendirilmek hem bir onur hem de hafife almadığımız bir sorumluluktur. Bu filme de, Top Gun: Maverick’teki çalışmalarımıza rehberlik eden aynı titiz ve tavizsiz mükemmellik anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bu serinin ve hayranlarının hak ettiği son derece yüksek standartları karşılamasını sağlıyoruz.”

Call of Duty filmi Haziran 2028’de sinema salonlarına gösterime girecek. Daha sonra ise dijital platformlarda yayınlanacak.