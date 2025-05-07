Bütçe dostu Samsung Galaxy Z Flip FE’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Samsung'un uygun fiyatlı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip FE bu yılın Temmuz ayında duyurulacak.

İddialara göre cihazda Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM kapasitesi ve 50 MP ana kamera bulunacak.

Cihazın Avrupa pazarında 1.000 Euro'dan daha uygun fiyata satılacak.

Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonlarına yönelik beklentiler her geçen gün artıyor. Son söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi, uzun zamandır beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerini tanıtarak, Temmuz ayının başlarında yeni nesil “katlanabilir” akıllı telefonları için lansman düzenlemeye hazırlanıyor.

Ancak yenilikler bu iki amiral gemisi modelle sınırlı kalmayacak. Görünen o ki Samsung, daha ulaşılabilir bir fiyat aralığında konumlandırılacak üçüncü bir cihaz üzerinde aktif olarak çalışıyor. Samsung Galaxy Z Flip FE veya Galaxy Z Flip 7 FE olarak gelecek cihazın ismi konusunda kesin bir kesinlik yok. Fakat son sızan söylentiler, Galaxy Z Flip Xe adıyla da gelebileceğine işaret etmişti.

Samsung Galaxy Z Flip FE teknik özellikleri

Fiyat-performans odaklı katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip FE’nin teknik özellikleri netleşti. Merakla beklenen cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen üst düzey Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor.

İddialara göre telefonda 12 GB RAM kapasitesi yer alacak. 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik LTPO AMOLED 2X dahili ekran ve 3.4 inçlik harici ekran sunulacak.

Arka tarafta 50 MP ana sensör ve 12 MP ultra geniş sensörden oluşan çift kamera kurulumuna yer verilecek. Buna ek olarak 10 MP selfie kamerası yer alacak.

25W hızlı kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 4.000 mAh pil kapasitesi sunulacak. Uygun fiyatlı Galaxy Z Flip FE, sürükleyici bir ses deneyimi için stereo hoparlörler, hızlı veri aktarımı ve şarj için standart 3.2’ye sahip bir USB Type-C portunu destekleyecek.

Samsung Galaxy Z Flip FE fiyatı

Galaxy Z Flip FE’nin iddialı özellikleri dikkat toplarken, aynı zamanda cihazın satış fiyatı ile ilgili de sürpriz ayrıntılar ortaya çıktı. Söylentilere göre model Avrupa’da 1.000 Euro barajının altında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Cihazın özünde Galaxy Z Flip 6’nın yeniden tasarlanmış ve potansiyel olarak daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak lanse edileceği öne sürülüyor.