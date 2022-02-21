SanalBorsam Kripto Para Yarışması başlıyor!

Eğitimleri ve yarışma ligiyle öğrencilere bambaşka bir sanal borsa deneyimi yaşatmayı amaçlayan ücretsiz SanalBorsam Kripto Para Yarışması‘nın kayıtları açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından bu yıl 9.su düzenlenecek olan ücretsiz SanalBorsam yarışması, öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgi verici eğitimler sunarken deneyim kazanmalarını amaçlıyor. Yarışmada belirli dereceye giren katılımcılılar staj, burs, elektronik cihazlar gibi birbirinden kaliteli ödülün sahibi olma fırsatını yakalıyor.

SanalBorsam Kripto Para Yarışması nasıl gerçekleşiyor?

Lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan katılımcılar uygulamadaki akademi kısmı ile borsa hakkında bilgiler ediniyor. Kripto Para Yarışması‘nın başlamasıyla birlikte asıl heyecan ve rekabet başlıyor. Lig öncesi ve sırasında katılımcılara borsa hakkında çeşitli eğitimler veriliyor ve bu eğitimler sayesinde daha iyi bir yarışma deneyimi yaşanması amaçlanıyor.

Webmasto’nun sponsor olarak destek verdiği SanalBorsam Kripto Para Yarışması hakkında detaylı bilgi almak ve ön kayıt sürecine dahil olmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.