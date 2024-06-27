Kripto para kanun teklifi yasalaştı! Neler değişiyor?

Türkiye’de kripto para yasası ile ilgili uzun süredir çalışmalar devam ediyor. Mayıs ayında 19 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştu. Şimdi ise beklenen yasa nihayet TBMM’de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda yasalaşan Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kripto paralar ile ilgili birçok düzenleme içeriyor. Yasanın ana odak noktası, kripto paralarla ilgili mağduriyetlere yol açan yasal boşlukların ortadan kaldırılması olarak ifade ediliyor. Yeni yasayla birlikte izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyetleri gerçekleştirenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı vurgulanıyor. Aynı zamanda bu kişilerin adli para cezasına çarptırılacağı aktarılıyor.

SPK artık daha geniş yetkilere sahip olacak

TBMM’den geçen kripto para yasası ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu daha fazla yetkiye sahip oluyor. Hizmet sağlayıcılara sermaye şartları getirilirken, böylelikle yatırımcıların haklarının daha iyi şekilde korunması bekleniyor. Mağduriyetlere yol açan ve kurallara uymayan şirketlere ise çeşitli yaptırımlar uygulanacağı söyleniyor.

Kripto paraların ihraç, satış ve dağıtımında artık Sermaye Piyasası Kurulu daha geniş bir yetki alanına ulaşıyor. Hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetlere SPK’dan izin alma zorunluluğu getirildi.

Kripto para yasası ile birlikte denetimler sıkılaşıyor

TRTHaber’in haberine göre izinsiz bir şekilde faaliyet gösteren kripto varlık hizmetlerine ağır cezalar uygulanacak. Bu kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasın çarptırılacağı ifade edilirken, aynı zamanda adli para cezası da uygulanacağı ifade edildi.

Kripto varlıkların zimmete geçirilmesi gibi suçlar için daha ağır cezalar getirildi. Bu tür suçlar işleyen yönetici veya çalışanların 8 yıldan 14 yıla kadar hapisle yargılanacağı; aynı zamanda 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı eklendi. Bu sayede yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi hedeflenirken, meydana gelen zararların da kolaylıkla tazmin edilebileceği söylendi.

Zimmetin açığa çıkmamasına yönelik hileli ve kural dışı davranışlarda 14 yıldan 20 yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar adli par cezası uygulanacağı açıklandı. Bu para cezasının tutarının, ortaya çıkan zararın 3 katından daha az olmayacağı belirtildi. Öte yandan izni kaldırılan kuruluşların, müşterilerin kaynaklarını kendi ya da başkalarının yararına kullanmaları halinde 12 yıldan 22 yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanacağı dile getirildi.

Tüm bunların yanı sıra açıklanan bilgilere göre sermaye piyasalarında şu anda 12 milyon bireyin bakiyeli hesabı aktif durumda.