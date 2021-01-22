Türkiye’nin ilk sanal borsa yarışması SanalBorsam 1 Şubat’ta başlıyor!

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından bu sene 8.si düzenlenen SanalBorsam, Türkiye’nin ilk sanal borsa yarışmasıdır. SanalBorsam öğrencilere maddi kaygı duymadan borsa deneyimi yaşatmayı amaçlayan ücretsiz bir yarışmadır.

Yatırım Finansman ana sponsorluğunda ve Finfree altyapısında düzenlenen yarışmada, yarışmacılara 100.000 TL sanal para verilir ve gerçek borsa değerlerinde bu sanal paranın yükseltilmesi beklenir. Yarışmada belirli dereceye giren katılımcılar staj, burs, elektronik cihazlar gibi birbirinden kaliteli ödülün sahibi olurlar.

Antrenman Ligi 1 Ocak – 1 Şubat; asıl yarışma ise 1 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Finfree uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Antrenman Ligi yarışma başlamadan öğrencilerin uygulamayı öğrendiği ve borsa hakkında bilgi edindiği bir süreçtir. Antrenman Ligi sonunda bütün değerler sıfırlanır ve asıl yarışma başlamış olur.

Yarışma ligine aşağıdaki link üzerinden kayıt olabilirsiniz. Link üzerinden uygulamayı indirip kayıt olduğunuz takdirde, yarışma ligine otomatik olarak giriş yapmış olursunuz. 1 Şubat’tan sonra lige giriş mümkün olmayacaktır.

Yarışma ligine kayıt olmak için: https://finfree.page.link/GJ3bQ5ddYWVj7Lxi8

Detaylı bilgi için sanalborsam.org adresini veya @sanalborsam Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.