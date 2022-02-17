AnasayfaTeknolojiYenilikçi teknolojilerin konuşulacağı Future Founders için geri sayım başladı
HaberlerTeknoloji
Son güncelleme:

Yenilikçi teknolojilerin konuşulacağı Future Founders için geri sayım başladı

Hibrit olarak gerçekleştirilecek olan Future Founders etkinliği, aynı zamanda Decentraland üzerinden yayınlanarak metaverse dünyasında bir ilke imza atmış olacak.

Webmasto

MEF Üniversitesi StartupMEF Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü tarafından düzenlenen Future Founders zirvesi 19 Şubat 2022 tarihinde katılımcılarını bekliyor.

Hibrit olarak gerçekleştirilecek olan zirvede son zamanların en çok konuşulan dijital konularından olan fintech, e-spor, kripto, NFT, blockchain ve metaverse gibi temalar çerçevesinde birbirinden değerli şirketler ve konuşmacılar yer alacak.

Kolektif House Maslak’ta fiziksel olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik, aynı zamanda MEF Üniversitesi YouTube kanalından ve popüler metaverse platformlarından Decentraland üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fiziksel olarak 180, toplamda 600 üzeri üniversite ve lise öğrencisine ulaşacağı öngörülen etkinlik, Decentraland üzerinden yayınlanarak metaverse dünyasında bir ilke imza atmış olacak.

19 Şubat 2022 tarihinde, saat 11:00-17:00 arasında gerçekleştirilecek olan; sertifikalı ve aynı zamanda ücretsiz olan Future Founders etkinliğine kaydolmak için buradaki formu doldurabilirsiniz.

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

Son Haberler

İlgili İçerikler

Kategoriler

Konular

WebMasto

© 2020 Kutola Limited | Webmasto | Her hakkı saklıdır.