Yenilikçi teknolojilerin konuşulacağı Future Founders için geri sayım başladı

MEF Üniversitesi StartupMEF Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü tarafından düzenlenen Future Founders zirvesi 19 Şubat 2022 tarihinde katılımcılarını bekliyor.

Hibrit olarak gerçekleştirilecek olan zirvede son zamanların en çok konuşulan dijital konularından olan fintech, e-spor, kripto, NFT, blockchain ve metaverse gibi temalar çerçevesinde birbirinden değerli şirketler ve konuşmacılar yer alacak.

Kolektif House Maslak’ta fiziksel olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik, aynı zamanda MEF Üniversitesi YouTube kanalından ve popüler metaverse platformlarından Decentraland üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fiziksel olarak 180, toplamda 600 üzeri üniversite ve lise öğrencisine ulaşacağı öngörülen etkinlik, Decentraland üzerinden yayınlanarak metaverse dünyasında bir ilke imza atmış olacak.

19 Şubat 2022 tarihinde, saat 11:00-17:00 arasında gerçekleştirilecek olan; sertifikalı ve aynı zamanda ücretsiz olan Future Founders etkinliğine kaydolmak için buradaki formu doldurabilirsiniz.