Boston Dynamics robotları bu kez yılbaşı ağacı süsledi

Her yılın sonlarına doğru eğlenceli yılbaşı videolarıyla gündeme gelen Boston Dynamics robotları, bu kez bir yılbaşı ağacını süsledikleri bir videoyla karşımıza çıkıyor.

Popüler robot şirketi Boston Dynamics, yıl boyunca yayınladığı çeşitli videolar ile geliştirdiği robotların neler yapabileceğini, insan gibi reflekslere sahip olmasıyla öne çıkan robotların nasıl hareket edebileceğini bizlere gösteriyor. Artık bir seri haline gelmeye başlayan videolar izleyenleri bir yandan güldürürken, öbür yandan düşündürüyor.

Daha önce yürüyüş testine çıkarılan, denge testi için zorbalığa maruz bırakılan, kapıları açabilen, parkur hareketleri yapabilen, koyunları güden ve en önemlisi dans edebilen robotların videoları ile adeta gövde gösterisi yapan Boston Dynamics, her yıl yayınladığı yılbaşı kutlama videolarıyla da bunu bir kültür haline getirmeye başlıyor.

Son yayınlanan yılbaşı videosunda ise yılbaşı ağacı süsleyen “Spot” adlı robotlarına yer veren şirket, bunu her zaman olduğu gibi eğlenceli bir halde sunuyor. Videoda noel/yılbaşı ağacına sus takmak isteyen robotun boyu yetmeyince, diğer robotlar kendilerine adeta merdiven oluyor ve el birliğiyle süsü ağaca yerleştirmeyi başarıyor. Videonun sonunda ise gülümseten bir kaza yaşanıyor.

Spot robotlarının başrolde yer aldığı kısa yılbaşı videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: