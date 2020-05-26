Koyunları güden robot çoban köpeği ile tanışın

Yeni Zelanda merkezli Rocos firması, Boston Dynamics işbirliğinde geliştirdikleri “Spot” isimli robot çoban köpeği ile koyunları gütmeyi hedefliyor.

Sahip olduğu sıcaklık, gaz, LIDAR ve yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri ile çevredeki düzensiz objeleri dahi kolay bir şekilde algılayabilen robot, gerçek-zamanlı olarak veri toplayabiliyor. Bu sayede özellikle tarım sektörüne katkı sağlayacağı düşünülen bu otomasyonun, zamanlama ve dolayısıyla ürün verimliliği konusunda da çiftçilere kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Sahip olduğu özellikler, robotun sadece tarımda değil hayvancılıkta da önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor. Öyle ki bu robot köpeğin özellikle koyun gibi küçükbaş hayvanları gütme ve sürüyü korumaki becerileri ile bilinen çoban köpeklerini işinden etmesi bekleniyor.

Sahip olduğu sayısız özellikleri bir yana, robotun özellikle çobanlık konusunda pek bir işe yaramayacağını düşünenler de var. İngiltere’nin Lake District bölgesinde yaşayan çoban ve aynı zamanda yazar olan James Rebanks, robotların birçok amaç doğrultusunda faydalı bir araç olarak kullanılabileceğini, ancak motor yeteneklere ve bir zekaya sahip olmadığı için bir çoban köpeği kadar kullanışlı olamayacağını ve bu nedenle istenmeyeceğini belirtiyor.

Rocos – Boston Dynamics işbirliğinde gelişen robot için hazırlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.