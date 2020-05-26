Anasayfa Videolar Koyunları güden robot çoban köpeği ile tanışın
HaberlerTeknolojiVideolar
Son güncelleme:

Koyunları güden robot çoban köpeği ile tanışın

Çoban köpekleri işinden olacak gibi görünüyor.

Barış Mancar

Yeni Zelanda merkezli Rocos firması, Boston Dynamics işbirliğinde geliştirdikleri “Spot” isimli robot çoban köpeği ile koyunları gütmeyi hedefliyor.

Sahip olduğu sıcaklık, gaz, LIDAR ve yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri ile çevredeki düzensiz objeleri dahi kolay bir şekilde algılayabilen robot, gerçek-zamanlı olarak veri toplayabiliyor. Bu sayede özellikle tarım sektörüne katkı sağlayacağı düşünülen bu otomasyonun, zamanlama ve dolayısıyla ürün verimliliği konusunda da çiftçilere kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Sahip olduğu özellikler, robotun sadece tarımda değil hayvancılıkta da önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor. Öyle ki bu robot köpeğin özellikle koyun gibi küçükbaş hayvanları gütme ve sürüyü korumaki becerileri ile bilinen çoban köpeklerini işinden etmesi bekleniyor.

Sahip olduğu sayısız özellikleri bir yana, robotun özellikle çobanlık konusunda pek bir işe yaramayacağını düşünenler de var. İngiltere’nin Lake District bölgesinde yaşayan çoban ve aynı zamanda yazar olan James Rebanks, robotların birçok amaç doğrultusunda faydalı bir araç olarak kullanılabileceğini, ancak motor yeteneklere ve bir zekaya sahip olmadığı için bir çoban köpeği kadar kullanışlı olamayacağını ve bu nedenle istenmeyeceğini belirtiyor.

Rocos – Boston Dynamics işbirliğinde gelişen robot için hazırlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KAYNAKYouTube
VIAThe Verge

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

2,464BeğenenlerBeğen
527TakipçilerTakip Et
3,121TakipçilerTakip Et

Haberler

Videolar

Koyunları güden robot çoban köpeği ile tanışın

Barış Mancar - 0
Yeni Zelanda merkezli Rocos firması, Boston Dynamics işbirliğinde geliştirdikleri "Spot" isimli robot çoban köpeği ile koyunları gütmeyi hedefliyor. Sahip olduğu sıcaklık, gaz, LIDAR ve yüksek...
Devamını oku
Sosyal Medya

Siber Zorbalığa Uğrayan Japon Güreşçi Hana Kimura Hayatını Kaybetti

Barış Mancar - 0
Günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen siber zorbalık ve sosyal medya platformlarında yapılan linçler, insanların hayatını karartmaya devam ediyor. Son zamanlarda siber zorbalığa...
Devamını oku
Sosyal Medya

Torununun Fotoğrafını Facebook’ta Paylaşan Kadın Suçlu Bulundu

Barış Mancar - 0
Kişisel verilerin korunması noktasında Avrupa Birliği kapsamında çıkarılan GDPR (General Data Protection Regulation) düzenlemesi ile ilgili ilginç bir örnek dava ortaya çıktı. Hollanda'da yaşayan...
Devamını oku
Sosyal Medya

Facebook Giphy’yi Satın Alıyor!

Barış Mancar - 0
Görsel odaklı platformların önemi artarken, her geçen gün popüler hale gelen GIF'lerin (hareketli görsellerin) önemi de artmaya devam ediyor. Facebook ise bu konuda ciddi...
Devamını oku

İlgili İçerikler

Bilim

Büyük Set Resifi’ne 100 Bin Yeni Mercan Taşındı

Emre Karakullukçu - 0
Büyük Set Resifi'ni kurtarmak ve toplu mercan ölümlerinin önüne geçmek isteyen bilim insanları, özel robot yardımıyla resife 100 bin adet yeni mercan taşıdı. 2600 km'yi...
Devamını oku
Teknoloji

Elon Musk Şimdi de Savaş Robotu Üretmek İstiyor

Emre Karakullukçu - 0
Elon Musk, paylaştığı bir tweet ile savaş robotu üretme zamanının geldiğini söyledi. İlginç fikirleri ve sıra dışı çıkışları sayesinde dünyanın en ünlü milyarderleri arasında bulunan...
Devamını oku
Videolar

Boston Dynamics’in “Atlas” Robotundan Parkur Şovu

Barış Mancar - 0
Yeni özelliklere kavuşan Boston Dynamics'in ünlü Atlas robotu, artık birçok farklı parkur hareketini de kolaylıkla yapabiliyor. Boston Dynamics tarafından geliştirilen robotlar, her geçen gün farklı...
Devamını oku
Videolar

Boston Dynamics’ten Kapıları Açabilen Yeni Robot

Barış Mancar - 0
Boston Dynamics tarafından yeniden tasarlanan Spot Mini, artık kapıları da açabiliyor. Her geçen gün farklı bir özelliği ile gündeme gelen Boston Dynamics'in sıra dışı robotları,...
Devamını oku
Teknoloji

Elon Musk’tan Robotların İnsanları İşinden Etmesine Karşı Evrensel Gelir Önerisi

Barış Mancar - 1
Tesla Motors ve SpaceX CEO'su Elon Musk, robotların insanları işinden etmesiyle ilgili olarak evrensel gelir veya benzeri bir sistemin uygulanması gerektiğini önerdi. Yıllar boyunca insanların aklını meşgul...
Devamını oku

Kategoriler

Konular

WebMasto

© 2020 Kutola Limited | WebMasto | Her hakkı saklıdır.