Boston Dynamics robotlarından dans şovu

Boston Dynamics tarafından geliştirilen sıra dışı robotlar, sahip olduğu yeni özellikler ile şaşırtmaya devam ediyor.

Daha önce, gerçekleştirdiği parkur performansı, koyunları gütme yeteneği, kapıları açma özelliği gibi şaşırtıcı özellikleri ile gündeme gelen Boston Dynamics robotları, bu kez de grup halinde gerçekleştirdikleri dans gösterisi ile izleyenleri büyülüyor.

The Contours tarafından seslendirilen “Do You Love Me?” şarkısı ile dans etmeye başlayan robotlar, çeşitli dans figürleri sergiliyor. Ayrıca grup halinde yaptıkları çeşitli koreografi hareketleri de oldukça dikkat çekiyor.

Kimilerine göre robot teknolojisi konusunda yakalanan bu ivme gelecek için endişe verici olsa da; kimilerine göre de bu teknolojik gelişmeler insanoğluna gelecekte fayda sağlayacak bir başarı olarak görülüyor.

İlk olarak 1992 yılında kurulan ABD merkezli Boston Dynamics, 2013 yılında Google tarafından satın alınmış ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bundan yaklaşık 4 yıl sonra ise -2017’de- Japonya merkezli SoftBank firması tarafından satın alınmıştı. Ancak şirket bünyesinde geliştirilen robot teknolojisi hiç hız kesmedi ve aynı hızda ilerlemeye devam etti. Yeni yılı kutlama amacıyla yayınlanan bu eğlenceli dans videosu ise bu durumu kanıtlar nitelikte.