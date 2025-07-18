BOE ekranlı iPhone’ların satışına yasak getiriliyor

ABD Ticaret Komisyonu (ITC), BOE'nin Samsung Display'e ati OLED ekran teknolojilerini izinsiz kullandığını ortaya çıkardı.

Bu durum da BOE ekranlı iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 serilerinin ABD pazarındaki satışlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Şimdilik konuya ilişkin nihai bir karar olmasa da yakın vadede bu durumun Apple'ın satışlarını etkileyebileceği söyleniyor.

Çin merkezli BOE firması, iPhone cihazları için ekran tedarikçilerinden biri olarak tanınıyor. Fakat Apple, Çinli şirket için bazı durumlarda oldukça katı koşullar belirledi. Bu şirketle işbirliği Apple’ı şimdi de zor durumda bıraktı.

Apple, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC) Çinli BOE ekran üreticisinin Samsung Display’in OLED panellerle ilgili ticari sırlarını ihlal ettiği yönündeki ön kararı nedeniyle, ABD’de BOE ekranlı iPhone cihazlarını satamayacak gibi görünüyor.

ITC, BOE üretimli iPhone’ların ABD’de satılmasını engelleyecek

GSMArena’nın haberine göre ITC’nin kararı iki önlem içeriyor. Bu tedbirler sınırlı ithalat yasağı ve durdurma emri olarak karşımıza çıkıyor.

İlk önlem, Apple’ın tartışmalı iPhone modellerini ABD’ye ithal etmesini yasaklarken; ikinci önlem ise şirketin mevcut stoklarını kullanmasını ve bu ekranlarla üretim ya da satış faaliyetlerine devam etmesini engelliyor.

Söz konusu karar henüz yürürlüğe girmedi. İthalat yasağının Kasım ayında kesinleşmesi bekleniyor. Davayı yakından takip eden ETNews’e göre ITC’nin ön kararları nadiren değişiyor. Kasım ayından sonra, dönemin ABD Başkanı Trump’ın nihai kararı veto edebileceği iki aylık bir süre bulunuyor.

Apple çeşitli üreticilerden bileşenler satın alıyor. iPhone ürünleri için Samsung, LG ve BOE’den ekranlar tedarik ediyor. BOE, temel telefon modelleri için çoğunlukla ProMotion teknolojisi olmayan ekranlar üretiyor ve yeni çıkan iPhone 16e’nin ekranlarının çoğu onlardan geliyor.

@Jukanlosreve adlı sosyal medya kullanıcısı, Apple’ın iPhone 17 Pro için BOE panellerini onayladığını, ama yalnızca Çin pazarı için bu onayın geçerli olduğunu bildirdi. Elbette ITC yasağı Çin’deki satışları etkilemiyor.

Fakat yine de Apple’ın siparişleri tedarikçileri arasında nasıl dağıttığını etkilemiş olabilir. Ayrıca Samsung ekranları kullanacağı için yakında çıkacak olan iPhone Fold da risk altında değil.

Samsung Display, ITC davalarının yanı sıra ABD Teksas Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde de kar kaybı nedeniyle tazminat ve BOE’nin ihlali nedeniyle cezai tazminat talep eden bir dava açtı.

Son olarak Apple’ın uzun bir süredir katlanabilir iPhone cihazı üzerinde çalıştığı biliniyor. Merakla beklenen cihaz için Samsung Display ile ortaklık kuruldu. Güney Koreli şirket, katlanabilir iPhone’a özel olarak kırışıksız bir ekran üretmekten sorumlu olacak.