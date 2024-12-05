HBO Max Türkiye’ye geliyor: BluTV’nin yeni adı Max oluyor

İlk olarak HBO Max adıyla hizmet vermeye başlayan, sonrasında Max olarak yeniden isimlendirilen popüler dijital platform, çok yakında BluTV uygulamasının yerini alacak. Her iki uygulamanın da sahibi olan Warner Bros. Discovery şirketi, BluTV’yi Max’e dönüştürmek için adım attı.

BluTV resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Müjdemizi isteriz! BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!”

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