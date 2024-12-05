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    HBO Max Türkiye’ye geliyor: BluTV’nin yeni adı Max oluyor

    Max (eski adıyla HBO Max) çok yakında Türkiye'ye geliyor. BluTV'nin yeni adı Max olacak.
    Max BluTV
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    İlk olarak HBO Max adıyla hizmet vermeye başlayan, sonrasında Max olarak yeniden isimlendirilen popüler dijital platform, çok yakında BluTV uygulamasının yerini alacak. Her iki uygulamanın da sahibi olan Warner Bros. Discovery şirketi, BluTV’yi Max’e dönüştürmek için adım attı.

    BluTV resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Müjdemizi isteriz! BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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