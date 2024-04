Blizzard açıkladı: BlizzCon 2024 bu yıl gerçekleşmeyecek

Blizzard Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre BlizzCon 2024 gerçekleşmeyecek. 2005 yılından bu yana her sene düzenli olarak Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya’da karşımıza çıkan oyun konferansı; şimdiye kadar StarCraft, World of Warcraft ve Diablo gibi stüdyonun popüler oyunlarının tanıtımına zemin oluşturmuştu. Bunun yerine şirket, yıl boyunca başka etkinliklerle duyurularını hayranlarına ulaştırmayı planlıyor.

BlizzCon’un bu yılki ayağının iptal edilmesi, stüdyonun hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Windows Central’un paylaştığı bilgilere göre bu karar Microsoft tarafından değil, doğrudan Blizzard ekibi tarafından alındı.

Yaklaşık 20 yıldır oyun dünyasında ilgiyle takip edilen BlizzCon konferans serisi; World of Warcraft, StarCraft, Overwatch ve Diablo hayranları için yılın en önemli etkinliği olarak lanse ediliyor. Bu oyunlarla ilgili sürpriz duyurulara ev sahipliği yapan organizasyonda ayrıca cosplay yarışmaları, canlı müzik konserleri, e-spor turnuvaları ve çok daha fazlası karşımıza çıkıyor.

Blizzard’ın oyun franchise’larıyla ilgili yeni haberleri karşımıza çıkarması beklenen BlizzCon 2024 ne yazık ki bu yıl rafa kaldırıldı. Blizzard Entertainment’ın resmi blog sitesinden paylaşılan bilgilere göre şirket, Anahaim’da gerçekleştirilen yüz yüze görüşme formatını bu sene pas geçeceğini, bunun yerine yıl boyunca çeşitli büyük küresel oyun etkinliklerine konuk olacaklarını bildirdi. Bu noktada BlizzCon’un tamamen iptal edilmediğini, muhtemelen önümüzdeki yıl yeniden hayat bulacağını belirtmekte yarar var.

Blizzard Entertainment ekibinin BlizzCon 2024 kararına ilişkin yapmış olduğu açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Geçen yıl dikkatli bir değerlendirmenin ardından biz Blizzard olarak 2024’te BlizzCon’u düzenlememe kararı aldık. BlizzCon hepimiz için çok özel bir etkinlik olmayı sürdürdüğü için bu karar hafife alınmadı. Bu yıla farklı yaklaşırken ve geçmişte farklı etkinlik formatlarını araştırmış olsak da, emin olun önümüzdeki yıllarda BlizzCon’u geri getireceğimiz için her zamankinden daha heyecanlıyız.

Önümüzdeki aylarda, World of Warcraft: The War Within ve Diablo IV’ün ilk genişleme paketi Vessel of Hatred dahil olmak üzere, bu yılın sonlarında çıkacak ürünlerimiz hakkında daha fazla ayrıntıyı paylaşacağız. Gelecek sürümleri kutlamak ve topluluklarımızı yeni ve özel yollarla bir araya getirmek için, yakında Gamescom gibi diğer sektör ticari fuarları ve kongreleri için bazı heyecan verici planlarımızı paylaşacağız. Yakında size bu planlar hakkında daha fazla bilgi vermek için sabırsızlanıyoruz.”