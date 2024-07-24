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    Haberler Teknoloji

    Xiaomi Mix Flip’in Avrupa fiyatları hakkında yeni iddia

    Geçen hafta Çin pazarında piyasaya sürülen Xiaomi Mix Flip cihazı Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Cihazın Avrupa fiyatı sızdı.
    Xiaomi Mix Flip
    Görsel: Xiaomi

    Çinli teknoloji devi Xiaomi geçen hafta kendi ülkesinde yeni katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürdü. Kitap şeklinde katlanabilir bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mix Fold 4 ile birlikte markanın ilk katlanabilir kapaklı telefonu olan Xiaomi Mix Flip de resmi olarak piyasaya sürüldü. Son günlerde Mix Fold 4’ün yalnızca Çin’de satılacağı, Mix Flip’in ise çok yakında global pazarda boy göstermeye başlayacağı ile ilgili çeşitli söylentiler gündeme geldi. Ortaya çıkan son iddialar ise bu dedikoduları doğrular nitelikte oldu ve cihazın Avrupa satışlarıyla alakalı önemli ayrıntıları gözler önüne serdi.

    Birkaç gün önce Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Mix Flip’in global pazara gelip gelmeyeceği ile ilgili sürpriz bir sosyal medya paylaşımı yapmış, merakla beklenen telefonun global pazar için yolda olduğunun ipuçlarını vermişti. Şimdi ise Bulgaristan merkezli kaynaklardan gelen bilgiler, cihazın Avrupa pazarında satılacağını doğruladı. Cihazın ilk etapta Batı ve Orta Avrupa pazarlarında satışa sunulacağı ifade edildi. Aynı zamanda bu pazarlardaki satış fiyatları hakkında da önemli detaylar aktarıldı.

    Xiaomi Mix Flip’in Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

    Yakın zaman önce bazı Xiaomi yöneticilerinin Avrupa basını ile yaptığı toplantı sırasında Mix Flip için öne sürülen 1.000 Euro fiyat etiketi iddiasını reddetti. Şimdilik yöneticiler cihazın Avrupa’daki resmi satış fiyatını ve lansman tarihini açıklamasa da gelen son iddialara göre beklenen telefon 1.300 Euro başlangıç fiyatı ile Avrupa’da raflara gelecek. Bu rakamlar yaklaşık 46 bin TL’ye tekabül ediyor. Fakat vergilerle birlikte cihazın Türkiye pazarında Galaxy Z Flip 6 ile benzer rakamlardan alıcılara hitap edeceği düşünülüyor.

    Xiaomi Mix Flip
    Görsel: Xiaomi

    Söylentilere göre merakla beklenen Xiaomi Mix Flip modeli Avrupa pazarına Ağustos ayının ikinci yarısında duyurulacak. Lansman etkinliğinden hemen sonra cihazın Avrupa’da ön siparişe açılacağı söylenirken, ilk teslimatlar için ise Eylül ayına kadar beklemek gerekeceği ifade ediliyor.

    Xiaomi Mix Flip özellikleri

    • Boyutlar: 167,5 x 74 x 7,6 mm
    • Ağırlık: 190 gram
    • Harici ekran: 4 inç OLED ekran, 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar parlaklık
    • Dahili ekran: 6,86 inç OLED ekran, 1,5 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama
    • Ön kamera: 32 MP selfie kamerası
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens
    • Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 4.780 mAh pil

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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