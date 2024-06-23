Instagram “görmek için dokun veya salla” özelliği nasıl kullanılır?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram “görmek için dokun ve salla” özelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam eden platform, kullanıcıların hikayelerini süsleyecek ilgi çekici yeni bir araç sundu. Yeni özellikle birlikte takipçilerinize “sürpriz” fotoğraflar sunmanız mümkün olacak.

Birbirinden ilgi çekici çıkartma seçeneklerine ev sahipliği yapan Instagram “göstermek için dokun” özelliğiyle takipçilerinizin cihazlarını sallayarak ya da ekrana dokunarak açabilecekleri sürpriz görüntüler paylaşabilecek. Kullanıcı etkileşimini artırmaya yönelik dikkat çeken bu yenilik şu anda Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıcıların erişimine sunulmuş durumda. Peki ya Instagram’da “görmek için dokun ve salla” etiketi nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Instagram “görmek için dokun veya salla” özelliği nedir?

Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler sosyal ağ, ilgi çeken yeni özellikleriyle dikkat toplamayı sürdürüyor. Platforma gelen son özelliklerden bir tanesi olan “görmek için dokun veya salla” etiketi oldukça sevildi. Kullanıcılar arasında yaygın bir şekilde kullanılan işlev büyük bir beğeni gördü.

Instagram’da “göstermek için salla” özelliği sayesinde takipçilerinizle “sürpriz” fotoğraflar paylaşmanız mümkün oluyor. Bu hikayeler başlangıçta kullanıcıların karşısına bulanıklık efekti ile çıkarken, kullanıcılar telefonlarını sallayarak ya da fotoğrafa dokunarak görseli görüntüleyebiliyor.

Instagram Hikayelerinde “görmek için dokun veya salla” etiketi nasıl yapılır?

Çıkartma etiketleri ile kullanıcıların ilgisini üzerinde toplamaya devam eden Instagram, merak uyandıran bir oyun işleviyle karşımıza çıktı. “Görmek için dokun ve salla” özelliği ile birlikte takipçilerinizin ilgisini çekecek ve onları şaşırtacak sürprizler oluşturabileceksiniz. Üstelik bunun için yalnızca birkaç saniyenizi ayırmanız yeterli olacak.

Instagram’da “görmek için dokun ve salla” özelliğini kullanmak için Çerçeveler etiketine girmeniz gerekiyor. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, Instagram hikayelerinde tıpkı bir polaroid fotoğraf çerçevesini anımsatan bir görüntüyle karşılaşıyor. Bu özellikten yararlanmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

Instagram’ı açıp ekranı sağa kaydırın ve Hikaye sekmesini açın. Bir fotoğraf çekin ya da galerinizdeki bir fotoğrafı yükleyin. Üst menüde yer alan “Çıkartma” simgesine dokunun. Açılan menüde yer alan “Çerçeveler” etiketine basın. Yeni bir fotoğraf çekin veya galerinizden bir fotoğraf seçin. İsteğe bağlı olarak “sürpriz” fotoğrafınıza bir açıklama metni ekleyebilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra hikayeyi yayınlayın.

Instagram “görmek için dokun veya salla” özelliğini yukarıdaki adımları sırasıyla takip ederek kullanabilirsiniz. Takipçilerinizi şaşırtmak ve eğlendirmek amacıyla yararlanabileceğiniz bu ilgi çekici araç, Instagram’daki etkileşiminizi artırmanız için de önemli bir unsur olarak öne çıkacak.

Peki ya Instagram’ın “görmek için dokun veya salla” etiketi nasıl görünüyor? Kullanıcılar için merak uyandıran bu işlev aşağıdaki görüntüde yer aldığı şekilde karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar ilk olarak bulanık bir filtreyle karşılaşırken, ekranı salladıklarında veya polaroid görseline dokunduğunda sürpriz fotoğrafı görebiliyor.

Kimlerin fotoğrafı açtığı nasıl görüntülenir?

Instagram görmek için dokun özelliği ile sizler de takipçilerinizi şaşırtarak onlara sürpriz görüntüler sunabilirsiniz. Kullanıcılar diğer hikayelerde olduğu gibi “görmek için dokun veya salla” özelliğinde de ekranı yukarı kaydırarak hikaye istatistiklerine göz atabilir. Bu kısımda hikayeyi açan herkes sıralanacaktır.

Fakat ne yazık ki platform şimdilik “ekranı sallayan veya dokunan” kişileri göstermiyor. Bu nedenle maalesef şu anda kimlerin sürpriz fotoğrafınızı açtığınızı bilmenin bir yolu yok. Bunu yalnızca kullanıcıların sizlerle olan etkileşimlerinden anlayabilirsiniz.

Peki ya sizler Instagram “görmek için dokun veya salla” çıkartması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu eğlenceli araçla ilgili fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.