Türk mitoloji oyunu The Nightscarred: Forgotten Gods tanıtıldı

Shadowfall Studios tarafından geliştirilen The Nightscarred: Forgotten Gods oyunu resmen duyuruldu. Yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’in yanı sıra Steam üzerinden PC platformunda da oyunseverlerle buluşacak olan yapım, Türk mitolojisini konu alan sürükleyici hikayesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Birinci şahıs aksiyon oyunu heyecan dolu büyüler, yüksek tempolu dövüş mekanikleri ve Co-op desteğiyle karşımıza çıkacak. Merakla beklenen oyun, konusu itibariyle daha önce eşi benzerine az rastlanan bir tarza sahip olacak. Peki ya The Nightscarred: Forgotten Gods’dan neler bekleniyor? İşte detaylar…

The Nightscarred: Forgotten Gods’dan neler bekleniyor?

Ölüm tanrısı Erlik’in kızı olarak etkileyici bir atmosfere dahil olacağınız oyun, eski Türk mitolojisine dayalı sürükleyici bir hikayeye ev sahipliği yapacak. Şamanik bir dünyada geçecek olan oyunu dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de iki kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynamanıza imkan sağlanacak.

Birbirinden ilgi çekici karakterler, düşmanlar ve mekanları bir araya getiren The Nightscarred: Forgotten Gods oyunu, Shadowfall Studios’un kurucu ortağı Doğa Can Yanıkoğlu tarafından şu cümlelerle tanımlanıyor:

“Birincil önceliğimiz, oyuncuları bu aksiyon oyununu nasıl deneyimlemek istedikleri konusunda tamamen özgür bırakmak. The Nightscarred: Forgotten Gods ile oyunculara kendi büyü yeteneklerini oluşturma ve bu oluşturdukları büyüleri bıçak dövüş mekanikleri ile tamamen kendi yaratıcılıklarına bağlı şekilde birleştirme olanağı vereceğiz. En iyi kısmı ise, bunu hem yalnız başınıza oynarken, hem de arkadaşlarınızla co-op şekilde oynarken yapabiliyor olmanız.”

Merakla beklenen oyunda kendi tarzınızı belirleyerek çeşitli dövüş mekanikleriyle düşmanlarınızı alt etmeniz mümkün olacak. İlginç büyü yetenekleri ve yakın dövüş silahlarıyla karşımıza çıkacak oyun, oyunculara sınırsız hareket seçeneği sağlayacak. Oyun boyunca toplanan malzemelerle kendi büyülerinizi oluşturmanıza imkan tanıyacak yapım, hikaye boyunca dinamik ve eşsiz bir dünyayı karşımıza çıkaracak. Fizik tabanlı bulmacalar sunacak oyunu arkadaşlarınızı davet ederek Co-op tarzında oynamanız mümkün kılınacak.

The Nightscarred: Forgotten Gods sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 veya benzeri bir işlemci

Intel Core i5 veya benzeri bir işlemci Bellek: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 veya benzeri bir ekran kartı

NVIDIA RTX 2060 veya benzeri bir ekran kartı Depolama alanı: 20 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri: