Fallout oynama sırası: Kronolojik olarak hangi sırayla oynanmalı?

Fallout oynama sırası seriye yeni başlayacak birçok oyunsever tarafından merak ediliyor. Bu içeriğimizde sizler için oyunun çıkış tarihine ve kronolojik sırasına göre nasıl oynanması gerektiğine ilişkin tüm merak edilen ayrıntıları paylaşacağız. İlk olarak 1997 yılında Interplay Entertainment imzasıyla Tim Cain ve Leonard Boyarsky tarafından oluşturulan post-apokaliptik aksiyon rol yapma oyunu, 21. yüzyıldan 23. yüzyıla geniş bir zaman kavramında etkileyici bir hikayeyle karşımıza çıkıyor.

Rol yapma ve hayatta kalma türlerini bir araya getiren Fallout serisi günümüzde hala yaşayan bir klasik olarak değerlendiriliyor. 2077 yılında meydana gelen nükleer bir patlama sonrası yaşayan sürükleyici olayları konu alan seri, son derece kasvetli atmosferinin yanı sıra oyuncular için eşi benzeri olmayan büyüleyici bir deneyime kapı aralıyor.

Geniş bir zaman aralığında geçen popüler oyun serisi, bu yapımlara ortak bir atmosfer sağlayarak birbirinden farklı hikayeleri bir araya getiriyor. Örnek vermek gerekirse serinin başlangıcı olarak bilinen Fallout 76’da 2102 yılında geçerken, serinin son oyunu olan Fallout 4 ise 2287’de yaşanan olayları anlatıyor. Peki ya kronolojik sıraya sadık kalınarak Fallout oynama sırası nasıl olmalıdır? İşte seriye yeni başlayacak oyuncular için merak edilen tüm detaylar…

Çıkış tarihine göre tüm Fallout oyunları

Neredeyse 30 yıldır hayatımızda olan Fallout serisi 1997’de Tim Cain tarafından yaratıldı. İlk olarak 1988 yılında Electronic Arts etiketiyle yayınlanan Wasteland’ın devamı olarak tasarlanan ve Wasteland 2 adı altında piyasaya çıkması beklenen oyun, yaşanan lisans problemlerinden ötürü bağımsız bir yapıya büründürüldü. Yine de Wasteland’den birçok unsuru kopyalayan bu yapım, özellikle de atmosfer ve rol yapma sistemi konularında oldukça esinlendi.

2077’de yaşanan nükleer bir savaş sonrası darmaduman hale gelmiş bir dünyada geçen Fallout oyunu eşsiz hikayesi ile kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başardı. Bunun üzerine çok sayıda devam oyunu ile genişletilen seri, yakın zaman önce Amazon Prime Video’da yayınlanan dizi uyarlamasıyla da oldukça beğeni topladı.

Eleştirmenlerden tam not almayı başaran Fallout serisi, ticari açıdan da bu başarıyı devam ettirdi. Orijinal hikayesiyle adından sıkça söz ettiren ve kendinden sonra gelen birçok oyuna ilham kaynağı olan seri, devam oyunlarıyla da büyük ses getirdi. Seriye dahil olan tüm oyunları sizler için çıkış tarihlerine göre sıraladık…

Fallout (1997)

“Fallout hangi sırayla oynanır?” diye merak eden oyunseverler için serinin ilk oyunu, kronolojik olarak değil de çıkış tarihine göre oynamak isteyenler adına ilk tercih olacaktır. 2161 yılında geçen hikaye, kronolojik sırayla ikinci basamakta yer alsa da çıkış tarihi açısından oyuncuların seride karşılaşacakları ilk yapım olarak öne çıkıyor.

Nükleer bir felaketten sonra harap olmuş bir Kaliforniya atmosferi sunan ilk Fallout oyunu, yeraltında yaşayan ve hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın sürükleyici macerasını konu alıyor. Vault 13 adlı sığınaktan dışarı çıkıp dünyayı keşfetmeye başlayacağınız oyun, izometrik yapısıyla piyasaya çıktığı ilk dönem oldukça geniş bir yankı uyandırmıştı.

Farklı karakter becerileriyle kullanıcılar için çeşitlilik sağlayan oyun, aynı zamanda kalabalık silah ve zırh opsiyonlarıyla da öne çıkmayı başardı. Sıra tabanlı bir dövüş sistemi sunan yapım, oyunculara sunduğu geniş özgürlük alanıyla uzun yıllar boyunca devam edecek serinin ilk adımı oldu. Karanlık dünyasında rağmen oyun, eğlenceli kara mizah diliyle de rakiplerinden kendini keskin bir şekilde ayırmayı başardı.

Fallout 2 (1998)

Fallout oynama sırası konusunda çıkış tarihine göre ikinci, kronolojik sırayla ise üçüncü basamaktan karşımıza çıkan Fallout 2, serinin ilk oyunundan yaklaşık 80 yıl sonrasında, 2241 tarihinde yaşanan olayları konu alıyor. Oyunun ana kahramanı Arroyo köyünden sürgün edilmiş bir Vault Kazıcısı olurken, oyuncuların köyde meydana gelen kıtlık tehlikesine karşı hayatta kalabilmek üzere zorlu bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor.

Serinin ikinci oyunu olan Fallout 2, orijinal oyuna göre çok sayıda yenilikle selefinden 1 yıl sonra, yani 1998 yılında piyasaya çıktı. Başta karakter geliştirme unsurları olmak üzere çok sayıda yeni işleve ev sahipliği yapan oyun; karma sistemi, diyalog yapısı ve savaş sisteminde oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak birçok iyileştirme sağladı. Yan görev çeşitliliği çok daha fazla olan oyun, geliştirilmiş grafikleri ve etkileyici müzikleriyle eleştirmenlerden olumlu notlar aldı.

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001)

Serinin bir önceki oyunundan yaklaşık 3 sene sonra piyasaya çıkan Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, 2197 yılında Kaliforniya’nın Mojave Çölü’nde geçiyor. Büyük Savaş’tan yaklaşık 130 yıl sonrasını konu alan yapım, Brotherhood of Steel adı verilen şövalye tarikatının heyecan ve aksiyon dolu macerasına odaklanıyor.

Taktik tabanlı savaş sistemiyle seride bir ilke imza atan oyun, aynı zamanda yine yenilenmiş karakter geliştirme sistemi ile de seriye yeni bir soluk getiriyor. Silah, zırh ve ekipman çeşitliliğiyle oyuncular için doyurucu bir içerik sunan oyun; oyuncuları şövalye tarikatının komutanı olarak çölde yaşayan diğer gruplarla kıyasıya bir mücadeleye davet ediyor.

Fallout: Brotherhood of Steel (2004)

Çıkış tarihine göre Fallout oynama sırası listesinde dördüncü basamakta yer alan oyun 2004 yılında piyasaya çıktı. Serinin bir önceki oyunu olan Fallout Tactics’ten farklı olarak aksiyon tabanlı bir rol yapma (RPG) deneyimi vaat eden yapım, kıyamet sonrası korkunç bir hale gelen Washington D.C. kentinde geçiyor.

2208 yılında yaşanan olayları konu alan oyunda kullanıcılar, Brotherhood of Steel tarikatına yeni katılmış bir askeri canlandırıyor. Oyuncular görevleri yerine getirip kendini güçlendirdikçe rütbe atlayabiliyor. Fallout Tactics’te sıra tabanlı savaş sistemi yer alırken, bu oyunda ise ondan farklı olarak gerçek zamanlı savaş mekaniği bulunuyor. RPG deneyimini artıracak unsurlar artırılırken, oyuncuların verecekleri kararlar her zamankinden daha büyük bir rol üstleniyor.

Fallout 3 (2008)

Fallout serisinin ilk üç boyutlu (3D) oyunu olarak karşımıza çıkan Fallout 3, birinci şahıs ve üçüncü şahıs açılarıyla sürükleyici bir macera vaat ediyor. 2277 yılında Washington D.C’de geçen RPG oyununda kullanıcılar Vault 101’den kaçan Vault Dweller adlı karaktere hayat veriyor. Geniş açık dünyasıyla dikkatleri üzerinde toplayan yapım, tamamen serbest bir şekilde oyunun dünyasını keşfedip dolanmanıza da imkan tanıyor.

Gerçek zamanlı bir yapıya sahip olan oyun, geliştirilmiş karakter sistemiyle rol yapma deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Bu sayede oyuncular, daha derin ve kişiselleştirilmiş bir karaktere sahip olabilyior. Öte yandan oyunun güçlendirilmiş karma sistemi, oyuncuların verdiği kararları etkileyerek gerçeklik dozunu yükseltiyor.

Fallout: New Vegas (2010)

Fallout 3’ten dört yıl sonra yaşananları konu alan Fallout: New Vegas, olağanüstü yenilikler getirerek seriyi daha modern bir yapıya büründürüyor. Mojave Çölü’ndeki New Vegas kentinde geçen oyunda kullanıcılar Courier Six adlı bir kuryeye hayat veriyor. Oyun, karakterin bir teslimat gerçekleştirmesinden sonra aniden vurulup ölüme terk edilmesiyle başlıyor. Bu noktada oyuncuların hayatta kalıp kendisine bunu yapanlardan intikam almaları bekleniyor.

New Vegas oyunu Fallout 3 ile oldukça benzer bir yapıya sahip. Ancak yine de oyun, selefine göre birçok yenilik içeriyor. Serinin aksiyon rol yapma temasını başarıyla devam ettiren yapım, karakter gelişimini ve ahlaki seçimleri daha ön planda tutuyor. Bu doğrultuda verdiğiniz tüm kararlar, oyunun ana hikayesi de dahil olmak üzere neredeyse her şeyi baştan aşağı değiştirebiliyor. Yine buna bağlı olarak oyunun finalleri de oyuncu seçimlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu sebeple oyun, yıllar geçmesine rağmen Fallout hayranlarının tekrar tekrar oynadıkları bir klasik olarak anılıyor.

Fallout 4 (2015)

Bethesda Game Studios imzasıyla 2015’te yayınlanan oyun, serinin önceki oyunlarından alışık olduğumuz aksiyon RPG yapısına sadık kalarak önemli bazı yeniliklerle seriyi bir adım öteye taşıyor. Fallout 3’ten 110 sene sonra, 2287 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Boston’da geçen oyun, geçmişte bir asker olan ve yıllardır dondurucuda uyutularak bekletilen eski bir askerin yaşadıklarına odaklanıyor.

Etkileyici konusu itibariyle pek çok oyunseverin favorisi haline gelen Fallout 4, yıllar sonra uykudan uyanan askerin post-apokaliptik bir dünyada yeniden gözlerini açmasıyla birlikte kaybolan çocuğunu bulmaya çalışmasını ve beraberinde gelişen olayları anlatıyor. Geniş bir açık dünyaya sahip olan yapımda crafting sistemi ve inşa modu gibi seriye ilk kez gelen bazı fonksiyonlar karşımıza çıkıyor.

Fallout Shelter (2015)

Fallout 4 ile aynı yıl çıkan ve serinin bir yan oyunu olarak lanse edilen Fallout Shelter, Fallout oynama sırası konusunda herhangi bir etkiye sahip değil. PC ve konsollar yerine mobil cihazlar için yayınlanan oyun, tek mekanda geçen yapısıyla serideki diğer oyunculara göre büyük bir farklılık gösteriyor. Dolayısıyla oyunda açık dünya sistemi yer almıyor.

Serinin ilk mobil oyunu olarak duyurulan Fallout Shelter, RPG deneyiminden çok kaynak yönetimi üzerine bir simülasyon imkanı sunuyor. Oyun her ne kadar oldukça basit bir oynanışa sahip olsa da bağımlılık yaratan yapısı sayesinde seride ayrı bir önem arz ediyor.

Fallout 76 (2018)

Bethesda imzalı oyun, birçok eleştirmen ve oyunsevere göre Fallout serinin en iyi oyunu olarak değerlendiriliyor. Çevrimiçi hayatta kalma oyunu (MMO) seride yer alan diğer yapımlara kıyasla birçok yenilik getiriyor. Bilindiği üzere serinin diğer oyunlarında tek kişilik bir hikaye yer alıyordu. Bu oyundaysa geliştiriciler macerayı online bir dünyaya taşıyor.

Fallout oynama sırası konusunda kronolojik açıdan ilk basamakta yer alan Fallout 76, 2102 yılında geçiyor. Büyük Savaş’ın 25 yıl sonrasında yaşanan olayları konu alan yapım Batı Virginia’nın kıyamet sonrası korkutucu atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Bir ana hikayesi olmayan bu oyun, serinin hayranları tarafından oldukça sevilen keşif ve hayatta kalma unsurlarını ön planda tutuyor.

Fallout Shelter Online (2019)

Fallout 76’nın olağanüstü başarısından sonra Gaea Mobile adlı stüdyo, serinin ilk mobil oyunu olan Fallout Shelter’ın çok oyunculu versiyonunu geliştirdi. Strateji tabanlı RPG oyunu Fallout Shelter Online, ana oyun ile Fallout 76’nın bazı noktalarını harmanlayarak heyecan dolu bir deneyime kapı açıyor.

Fallout Shelter’dan farklı olarak online bir yapıya bürünen oyun, kullanıcılara serinin öne çıkan kahramanlarını toplama ve bu sayede ekiplerini daha da güçlendirme fırsatı sağlıyor. Bunun yanı sıra oyunda farklı modlar bulunuyor. Kullanıcılar dilerlerse PvP moduyla diğer oyunculara karşı rekabet edebilirken, isterlerse de PvE modu sayesinde bilgisayara karşı oynama imkanı elde edebiliyor.

Kronolojik olarak Fallout oynama sırası

Fallout hikayesi 23 Ekim 2077 Cumartesi günü meydana gelen ve dünya çapında bir termonükleer savaş başlatan olaylardan sonrasını konu alıyor. İnsan uygarlığını yalnızca iki saatte yok eden nükleer patlamalardan yıllar sonra 2102’de Fallout 76 ile birlikte oyunun ana hikayesi başlıyor.

Her ne kadar oyunlar doğrusal bir zaman çizelgesinde yayınlanmamış olsa da kronolojik sırayla oynayarak oyundan daha fazla keyif almanız ve dünyayı daha iyi tanımanız mümkün. Fallout oynama sırası şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Fallout 76 (2102 – 2104)

Fallout (2161)

Fallout 2 (2241)

Fallout 3 (2277)

Fallout: New Vegas (2281)

Fallout 4 (2287)

Fallout dizisi (2296 – 2297)

Serinin son büyük oyunu olan Fallout 76, 2102 yılında başlayan hikayesiyle kronolojik açıdan serinin ilk oyunu olarak öne çıkıyor. Çıkış tarihine göre serinin ilk yayınlanan oyunu olan Fallout ise Fallout 76’nın devamı niteliği taşıyor. Sıralamanın son basamağında bulunan Fallout dizisi her ne kadar oyunlardan bağımsız bir yapıya sahip olsa da serinin orijinal dokusuna sadık kalması itibariyle seriyi tamamlayan bir unsur olarak kabul ediliyor.

Sonuç

Bazı oyun ya da film serilerinde kronolojik sıralama her ne kadar oldukça önemli kabul edilse de esas itibariyle Fallout serisi için bu durum pek de geçerli değil. Elbette ki seriyi kronolojik sırayla oynamak oyuncular için daha bütünlüklü ve anlaşılır bir deneyim sağlayacaktır. Ancak yine de dilerseniz oyunu çıkış tarihine göre de oynayabilirsiniz. Böylece serinin zaman içinde nasıl değiştiğine doğrudan tanık olabilir, önceki oyunlarda yer alan referansları eksiksiz bir şekilde anlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

İlk oyunların neredeyse 30 yıl önce piyasaya çıkmış olması, elbette ki bu yapımların hem grafik hem de oynanış sistemlerinin de artık eskidiği anlamı taşıyor. Bu konularda kendinizi sabırsız hissediyorsanız, kronolojik sırayla oyuna başlayarak Fallout 76’nın ardından dilerseniz eski oyunlara geri dönebilir, yahut yalnızca daha yeni olan oyunları oynayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için “Fallout hangi sırayla oynanır?” sorusunun cevabını çok yönlü olarak yanıtlamaya çalıştık. Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

