Samsung Galaxy Tab S10 Ultra özellikleri Geekbench’te görüldü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 10 Temmuz tarihinde Fransa başkenti Paris’te büyük bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle karşımıza çıktı. Bu etkinlikte şirket yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Fold 6 modellerini karşımıza çıkardı. Aynı zamanda uzun süredir merakla beklenen Galaxy Ring akıllı yüzük modeli de yine burada duyuruldu. Şimdi ise şirket yıl sonuna kadar bir başka lansman etkinliğine daha ev sahipliğinde bulunmaya hazırlanıyor.

Samsung’un merakla beklenen yeni lansman etkinliği ile şirketin yeni üst düzey tablet ailesi piyasaya sürülecek. Galaxy Tab S10 serisi tabletlerinin raflara gelmeye başlayacağı organizasyon için geri sayım başlarken, gelen son raporlarla beraber serinin en güçlü seçeneği olacak Galaxy Tab S10 Ultra modeli güçlü özellikleri ile Geekbench veritabanında listelendi. Cihazla alakalı birçok merak edilen ayrıntı netlik kazandı.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra teknik özellikleri belli oldu

91mobiles’ın haberine göre Geekbench veritabanında görülen Samsung Galaxy Tab S10 Ultra modeli güçlü özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Gelen bilgiler doğrultusunda cihazın MediaTek tarafından geliştirilen amiral gemisi yonga setinin bu tablette donatılacağı öğrenildi. “gts10u” model numarasıyla platformda görülen tablet tek çekirdek testlerinden 2.141 puan, çok çekirdekte ise 5.533 puan alarak şimdiden büyük bir heyecan başlattı.

Geekbench’te yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy Tab S10 Ultra modeli maksimum 2 GHz frekansında iki çekirdeğe, 2,85 GHz’de üç çekirdeğe ve 3,40 GHz’de bir çekirdeğe sahip toplam sekiz çekirdekli bir işlemciyi bünyesinde taşıyacak. Mali-G720-Immortalis MC12 GPU ile karşımıza çıkacak bu çipin MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti olacağı doğrulandı.

Samsung’un performans canavarı yeni tableti 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi ile çalışmaya başlayacak olan model, One UI 6 arayüzüyle kullanıcılara hizmet verecek. Şimdilik cihazla ilgili Geekbench’te yer alan bilgiler bunlarla sınırlı olsa da daha önce ortaya çıkan sızıntılarda beklenen tablette 14,6 inçlik kaliteli bir ekranla karşılaşacağımızı, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı seçeneklerinin sunulacağı öne sürülmüştü. Dörtlü AKG hoparlör sistemiyle gelecek cihazın üst düzey donanımıyla her türlü görevi rahatlıkla yerine getirebileceği ifade edilmişti.

İddialı özellikleri ile dikkat çekecek Samsung Galaxy Tab S10 Ultra modelinin çıkış tarihi şimdilik resmi olarak doğrulanmasa da şirketin yıl sonlarına doğru gerçekleştireceği bir Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte yeni modelini karşımıza çıkaracağı tahmin ediliyor. Son olarak yakın zaman önce cihazın tasarımının da internete sızdırıldığını belirtmekte yarar var.

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