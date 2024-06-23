Helldivers 2’nin popüler silahı oyunun çökmesine sebep oluyor

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve bu yılın Şubat ayında PlayStation 5 ile PC platformlarında yayınlanan Helldivers 2 can sıkıcı bir problemle oyuncuların isyan etmesine neden oldu. Oyunda yer alan popüler silah seçeneklerinden bir tanesi olan FAF-14 Spear çeşitli hatalar ortaya çıkarıyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Helldivers 2’de yer alan FAF-14 Spear’ı kullanan oyuncular ciddi performans problemleri ile karşı karşıya kalıyor. Bunun yanı sıra sık sık çökme hataları meydana geliyor. Kullanıcıların Arrowhead ekibine şikayet ettiği bu hata oyundaki tüm kullanıcılarda görülüyor. Bu nedenle söz konusu problem çözülene kadar oyuncuların FAF-14 Spear’ı seçmemeleri öneriliyor.

Helldivers 2, FAF-14 Spear hatası ile ilgili yeni bir güncelleme alacak

Yıla damgasını vuran oyunlardan biri olan Helldivers 2’de görülen can sıkıcı silah hatası ile ilgili stüdyodan beklenen açıklama geldi. Helldivers Alerts adlı X hesabının paylaştığı ekran görüntüsüne göre konuya ilişkin Discord üzerinden stüdyoya şikayette bulunan bir kullanıcı, Arrowhead’in söz konusu hatanın farkında olduğunu doğrulayan bir cevap aldı. Moderasyon ekibinden gelen mesajda yakında bu sorunun çözüleceği ifade edilirken, geçici bir çözüm olarak oyuncuların bu silahtan uzak durmaları önerildi.

Beklenmedik bir şekilde oyunun çökmesine sebep olan Helldivers 2 FAF-14 Spear silah hatası için geliştirici stüdyonun yakında yeni bir güncelleme ile oyuncuların karşısına çıkması bekleniyor. Oyunda yer alan hataları çözmek için belirli periyotlarda güncellemeler sunan Arrowhead ekibi kimi zaman bazı sorunları çözerken yeni problemlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Benzer bir durumla karşılaştığımız şu günlerde geniş bir oyuncu topluluğu, şirketten gelecek güncellemenin yolunu tutmaya başlamış durumda.

Helldivers 2 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X RAM: 8GB DDR4

8GB DDR4 Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 470

NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 470 Depolama: 100GB boş alan

100GB boş alan İşletim sistemi: Windows 10

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