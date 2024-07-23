iOS 18 Beta 4 güncellemesi geliştiriciler için yayınlandı! İşte yenilikler

Apple tüm ürün ekosistemi için yeni yazılım güncellemelerini yayınlandı. Temmuz ayının ilk haftasında iPhone’lar için iOS 18 Beta 3‘ü piyasaya sunan şirket, şimdi ise merakla beklenen iOS 18 Beta 4 güncellemesi ile geliştiricilerin karşısına çıkarak dikkatleri üzerinde topladı.

Apple’dan gelen bilgilere göre iOS 18 ile birlikte aynı zamanda iPadOS 18, watchOS 15, tvOS 18 ve visionOS 2 güncellemelerini de sundu. Şu anda Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar bu güncellemeyi hemen test etmeye başlayabilir. Siz de geliştirici hesabına sahipseniz, uyumlu bir iPhone’unuz da varsa ücretsiz ve hızlı bir şekilde güncellemeyi cihazınıza yüklemeniz mümkün.

iOS 18 Beta 4 ile gelen yeni özellikler

Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi şu an geliştiriciler tarafından indirilebiliyor. Bunun için kullanıcıların uyumlu iPhone cihazlarından Ayarlar sayfasına girip Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri sayfasına girip güncellemeyi taratmanız ve daha sonrasında cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Ancak bu noktada güncellemeye erişmek için Apple Kimliğinizin geliştirici hesabınız ile eşleştirildiğinden emin olmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

MacRumors’un haberine göre iOS 18 Beta 4 güncellemesi ile birlikte iPhone cihazlarına çok sayıda yeni özellik dahil olacak. Açıklanan bilgiler doğrultusunda yeni güncelleme aşağıdaki özellikleri kullanıcıların karşısına çıkaracak:

CarPlay duvar kağıtları: Güncellemede CarPlay için yeni Açık Mod ve Koyu Mod duvar kağıdı seçeneklerinin sunulacağı öğrenildi. Bu duvar kağıtları, iPhone’ların varsayılan wallpaper tasarımlarını anımsatan bir görünüm içeriyor.

Güncellemede CarPlay için yeni Açık Mod ve Koyu Mod duvar kağıdı seçeneklerinin sunulacağı öğrenildi. Bu duvar kağıtları, iPhone’ların varsayılan wallpaper tasarımlarını anımsatan bir görünüm içeriyor. iCloud: Ayarlar uygulamasında iCloud hizmetine ulaşmanız için yeni bir yöntem sunuldu. Bu güncellemeyle birlikte App Store, Game Center ve Wallet ile birlikte kümelenen bir iCoud seçeneğine yer verilmeye başlanacak.

Ayarlar uygulamasında iCloud hizmetine ulaşmanız için yeni bir yöntem sunuldu. Bu güncellemeyle birlikte App Store, Game Center ve Wallet ile birlikte kümelenen bir iCoud seçeneğine yer verilmeye başlanacak. Kamera: Güncellemenin bir diğer önemli özelliği, Kamera uygulamasının Ayarlar bölümüne eklenen yeni Kontroller Menüsü oldu. Bu menü kullanıcıların daha pratik bir şekilde ayarlar yapmasına imkan tanıyacak.

Güncellemenin bir diğer önemli özelliği, Kamera uygulamasının Ayarlar bölümüne eklenen yeni Kontroller Menüsü oldu. Bu menü kullanıcıların daha pratik bir şekilde ayarlar yapmasına imkan tanıyacak. Gizli Klasör: Uygulama Kitaplığı kısmında yer alan Gizli Klasör tasarımı yenilendi. Artık bu kısım daha az göze çarpan ve karartılmış bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Uygulama Kitaplığı kısmında yer alan Gizli Klasör tasarımı yenilendi. Artık bu kısım daha az göze çarpan ve karartılmış bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Uygulama simgeleri: Yeni güncellemeyle gelen diğer bir önemli özellik ise Koyu Mod ve Açık Mod simgelerinin artık uygulama simgelerinizle uyumlu bir şekilde senkronize edilmesine yardımcı oluyor.

Yeni güncellemeyle gelen diğer bir önemli özellik ise Koyu Mod ve Açık Mod simgelerinin artık uygulama simgelerinizle uyumlu bir şekilde senkronize edilmesine yardımcı oluyor. Borsa uygulaması: Apple tarafından yapılan bir diğer tasarım yeniliği ise Borsa uygulamasının simgesinde oldu. Uygulama simgesi daha ince bir tasarıma sahip olurken, aynı zamanda simgenin alt tarafında yer alan beyaz pus da kaldırıldı.

Apple tarafından yapılan bir diğer tasarım yeniliği ise Borsa uygulamasının simgesinde oldu. Uygulama simgesi daha ince bir tasarıma sahip olurken, aynı zamanda simgenin alt tarafında yer alan beyaz pus da kaldırıldı. Yansıtma özelliği: macOS Sequoia Beta 4 ile gelen bu yenilik, iPhone yansıtma özelliğini kullanırken Mac cihazınızda iPhone’unuzun pencere boyutunu düzenlemenize olanak sağlıyor.

macOS Sequoia Beta 4 ile gelen bu yenilik, iPhone yansıtma özelliğini kullanırken Mac cihazınızda iPhone’unuzun pencere boyutunu düzenlemenize olanak sağlıyor. Apple Intelligence: Apple’ın yapay zeka hizmeti iOS 18 Beta 4’ün kodları arasında birçok kez ortaya çıktı. Bu gelişme, merakla beklenen hizmetin önümüzdeki Beta sürümlerinde pratik olarak kullanıcıların karşısına çıkacağına işaret ediyor.

Peki ya siz Apple’ın yeni iOS 18 Beta 4 güncellemesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Güncellemeyi iPhone’unuza indirmeyi düşünüyor musunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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