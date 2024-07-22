Nubia Z60S Pro tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Nubia Z60S Pro çok yakında piyasaya sunulacak. Merakla beklenen performans canavarı akıllı telefon modeli 23 Temmuz tarihinde Çin pazarında tanıtılacak. Geçen yılın amiral gemisi Nubia Z50S Pro’nun halefi olarak gelecek Z60S Pro iddialı özellikleri ile lansmandan önce karşımıza çıktı.

Nubia’nın yeni yüksek performanslı akıllı telefon modeli ile ilgili Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan sürpriz ayrıntılar geldi. Bununla birlikte Nubia firması da aynı platformdan cihazın tasarımını doğrulayan bir tanıtım afişi yayınladı. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Nubia Z60S Pro hakkında yeni detaylar belli oldu

Z60S Pro’nun tasarımını Weibo üzerinden paylaşan Nubia şirketi cihazla ilgili ilk detayları resmen doğruladı. Etkileyici bir görünüme sahip olan model cam arka kısım ve metal orta çerçeve detaylarıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Siyah, gümüş ve turkuaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak Nubia Z60S Pro modeli güçlü özellikleri ile de farkını ortaya koyacak. 1,5K çözünürlük kalitesine sahip düz bir OLED ekranla karşımıza çıkacak ürün, çift yönlü uydu bağlantısı desteği sunacak. Qualcomm tarafından geliştirilen Snadpragon 8 Gen 2 çipini kalbinde taşıyan model, kullanıcılar için üst düzey bir performansa kapı açacak.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre merakla beklenen cihaz 1/1,56 inç sensöre, f/1,59 diyafram açıklığına ve 35 mm odak uzaklığına sahip 50 MP Sony IMX906 ana kamera ile gelecek. Cihazda otomatik odaklama destekli, 125 derecelik görüş alanına ve 13 mm odak uzaklığına sahip 50 MP OmniVision OV50D40 ultra geniş açılı lens yer alacak. Aynı zamanda 80 mm odak uzaklığına ve OIS desteğine sahip 8 MP Hynix HI847 telefoto lens bulunacak. Cihazın ön kamerasıyla ilgili detaylar ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

80 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.100 mAh pil kapasitesi ile gelecek Nubia Z60S Pro modeli 23 Temmuz tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Çin pazarına gerçekleşecek bir lansman etkinliği ile birlikte duyurulacak olan telefon, şirketin bir başka üst düzey telefonu olan Nubia Z60 Ultra Leading Version ile birlikte tanıtılacak. Leading Version modeli ana cihazın aynı özelliklerini koruyarak, Snapdragon 8 Gen 3 çipinin daha gelişmiş bir versiyonuna sahip işlemciyle karşımıza çıkacak.