Yalnızca 1 dakikada Facebook hesabı nasıl silinir?

Meta çatısı altında hizmet veren popüler sosyal medya platformu Facebook son yıllarda popülaritesinde ciddi bir kayıp yaşadı. Instagram ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlara çok sayıda kullanıcı kaybeden platform her ne kadar eski şöhretinden epey uzak olsa da halen dünya çapında yüz milyonlarca aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Facebook’un eski şatafatlı dönemi artık geride kaldı. Bu nedenle pek çok sosyal medya kullanıcısı “Facebook hesabı nasıl silinir veya dondurulur?” sorusunun cevabını arıyor. Yalnızca bir dakika gibi kısa bir vaktinizi ayırarak sizler de Facebook hesabınızı kapatabilirsiniz. Bunun için tüm gerekli işlemleri sizlere adım adım sıraladık.

Facebook hesabını silmek aslında oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Dilerseniz bu işlemi Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tablet cihazınızdan, dilerseniz de bilgisayar üzerinden pratik bir şekilde bu adımları tamamlayabilirsiniz. Peki ya Facebook’u silmek için neler yapmanız gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen ve akıllarda soru işareti oluşturan tüm unsurları sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

Facebook hesabını silmek ile devre dışı bırakmak arasındaki farklar

“Facebook hesabı nasıl silinir?” diye düşünen kullanıcılar için iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki Facebook hesabını kalıcı olarak silmek, ikincisi ise Facebook’u dondurmak olarak belirtiliyor. Her iki seçenekte de hesabınız kapansa da bu seçeneklerden ikincisi, hesabınızı daha sonra yeniden aktif etmenize ve geçmiş bilgilerinizi saklamanıza yardımcı oluyor.

Facebook hesabını silme kararından önce bu konuda fikrinizi netleştirmeniz, profilinizi kalıcı olarak mı yoksa geçici bir süreliğine mi kapatmak istediğinizi saptamanız gerekiyor. Sizler için her iki seçeneğin de avantajları ve dezavantajlarını bir araya getirdik. İşte detaylar…

Facebook hesap silme

Facebook hesabını silme işlemi platforma kalıcı olarak veda etmeniz anlamına geliyor. Yani bu işlem tamamlandığı takdirde kullanıcının platformda mevcut olan tüm bilgi ve verileri tümüyle ortadan kayboluyor. Bu sebeple hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce iki kere düşünmenizde fayda var.

Facebook’u silmek isteyen kullanıcılar gerekli adımları tamamladıktan 30 gün sonra hesaba olan erişimini tamamen kaybediyor. Facebook’un Yardım Merkezi sayfasında yer alan bilgilere göre bu işlemi gerçekleştiren kullanıcılar hesaplarına tekrar erişim imkanı elde edemiyor. Kullanıcının silme talebinin ardından birkaç gün bekleyen şirket, bu süre zarfında hesabınıza yeniden giriş yapmanız halinde silme işlemini iptal ediyor. Bu zaman diliminde herhangi bir şekilde hesabınıza giriş yapmazsanız hesabınız siliniyor.

Facebook hesabını silmek ile ilgili bir diğer önemli uyarı ise Meta Quest kullanıcılarına yapılıyor. Meta Quest sanal gerçeklik başlığı sahipleri, Quest’e giriş yapmak için Facebook hesaplarını kullanıyorsa, silme işleminin ardından Quest bilgilerinin de temizlendiği vurgulanıyor. Uygulama içi satın alımlar da dahil olmak üzere tüm verileriniz kayboluyor.

Facebook hesap dondurma

Facebook’ta hesap silme işleminin aksine hesabınızı dondurmak sizin için daha mantıklı bir seçenek olabilir. Zira bu seçeneği tercih eden kullanıcılar diledikleri zaman yeniden hesaplarına giriş yapma şansına sahip olabiliyor. Dondurma işleminden sonra Facebook’a girip tekrardan aynı e-posta ve şifre bilgilerinizi girerseniz profiliniz yeniden aktif hale geliyor. Ancak elbette ki hesabınızın dondurulduğu sırada başka kullanıcıların profilinizi görmesi mümkün olmuyor.

Hesabı dondurulan profiller herhangi bir şekilde başka kullanıcılar tarafından görüntülenemese de arkadaşlarınıza iletmiş olduğunuz özel mesajlar gibi bazı veriler görüntülenmeye devam ediliyor. Fakat tıpkı hesap silme işleminde olduğu gibi dondurma işlemi de Oculus ürün ve hizmetlerine Facebook hesabınızla erişmenizi kısıtlıyor. Tek yöneticisi olduğunuz sayfa ve gruplar da bu durumdan etkilenerek donduruluyor. Hesabınızı yeniden aktif etmeniz halinde sayfa ve grupları kaldığınız yerden kontrol etmeye devam edebiliyorsunuz.

Facebook hesabınızı silmeden önce dikkat etmeniz gerekenler

“Facebook hesabı nasıl silinir?” konusuna geçmeden evvel hesabınızı silmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar olduğunu hatırlatmak isteriz. Facebook her ne kadar artık hayatımızda eskiye nazaran daha az bir rol oynasa da Facebook’tan vazgeçmek hemen mümkün olmayabiliyor. Hesabınızı internet tarihinin tozlu rafları arasına dahil etmeden önce aşağıdaki unsurları değerlendirmenizde büyük bir fayda olacaktır.

Facebook bilgilerinizin kopyasını indirin

Facebook hesabını silme işleminden önce kullanıcılara tavsiye edilen işlemlerin başında hesap verilerini indirme imkanı geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar her ne kadar Facebook’tan ayrılsa da yıllar boyunca platformda biriken tüm bilgilerini yedekleme şansına sahip oluyor. Sosyal ağdaki geçmişini bir çırpıda silip atmaktan çekinen kullanıcılar bu sayede yorumlardan gönderilerine, arkadaşlarından mesajlarına, fotoğraflarından platformdaki etkinliklerine kadar hemen her detayı kopyalayabiliyor.

2010 yılından bu yana mevcut olan Facebook hesap bilgilerini kopyalama ve indirme seçeneği, kullanıcıların sadece birkaç dakika içinde hesaplarında biriktirdiği tüm anılarını yedeklemelerine imkan tanıyor. Bunun için masaüstü tarayıcı üzerinden aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

Facebook.com adresini ziyaret edin. Sağ üst köşede yer alan “aşağı ok” simgesine dokunun. Ayarlar ve Gizlilik sekmesine basın. Açılan sayfadan Ayarlar yazısına basın. Sayfanın üst kısmında yer alan “İhtiyacın olan ayarı bul” yazısının altındaki arama kısmına “Bilgilerine eriş” yazın ve çıkan seçeneğe dokunun. Sayfanın alt tarafında yer alan “Bilgilerini İndir” yazısına dokunun. Açılan sayfada yer alan “Devam” butonuna tıklayın. “Bilgileri indir veya aktar” yazısına basın. “Nereden bilgi almak istiyorsun?” menüsünden bilgilerinizi kopyalamak istediğiniz hesap veya hesapları seçin. “İleri” butonuna tıklayın. “Ne kadar bilgi istiyorsun?” kısmında “Mevcut bilgiler” yazısına dokunun. “Cihaza indir” seçeneğini işaretleyip onaylayın. Açılan sayfada tarih aralığını belirleyin. Bildirim alacağınız e-posta hesabını girin. Format ve medya kalitesi ayarlarını doldurun. Tüm adımları tamamladıktan sonra işlemi onaylayın ve bilgilerinizi cihazınıza indirin.

İndirdiğiniz veriler arasında Facebook hesabınıza dair çok sayıda detay yer alacaktır. Reklam ilgi alanlarından etkileşimde bulunduğunuz reklamverenlere, özel mesajlarınızdan reddedilen arkadaşlık isteklerine kadar tüm verileriniz korunacaktır.

Arkadaşlarınızı Facebook’tan ayrılmanızla alakalı bilgilendirin

Facebook’a veda etmeden önce platformda mevcut olan arkadaşlarınızı bu konuda bilgilendirmeniz önemli olacaktır. Hesabınızı taklit edecek profillerden aile ve arkadaşlarınızı bu sayede koruyabilirsiniz. Dilerseniz ortak gruplardan veya kişisel olarak arkadaşlarınıza bir bilgilendirme mesajı geçebilir, yahut doğrudan gönderi olarak bu kararınızı çevrenizle paylaşabilirsiniz.

Saklamak istediğiniz görüntüleri kaydedin

Facebook’tan ayrılmadan önce platformda mevcut olan önemsediğiniz medya içeriklerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Eski fotoğraflarınızı bu sayede kaybetmeden yolunuza devam edebilirsiniz. Eski hatıralarınızı unutmamanız için saklamak istediğiniz medya içeriğini açıp ekranın sağ üst köşesinde yer alan “üç nokta” simgesine dokunun ve “Fotoğrafı Kaydet” yazısına basın. Bu sayede mevcut görüntü cihazınıza otomatik bir şekilde indirilecektir.

Elbette ki bu yöntem şimdilik yalnızca fotoğraflar için geçerli durumda. Henüz Facebook video indirme için yerel bir destek sunmuyor. Fakat yine de Facebook’taki videoları indirmek için üçüncü taraf uygulamalardan yararlanabilir ve eski videolarınızı cihazınıza kopyalayabilirsiniz.

Messenger hesabınızı da silebilirsiniz

Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger başlangıçta platforma entegre bir sohbet hizmeti olarak lanse edilmişti. Fakat sonraki yıllarda bu durum değişti. Messenger’ı bağımsız bir mesaj uygulamasına dönüştüren şirket, bu sayede platformu Facebook’a ihtiyaç duymadan da kullanmanıza izin veriyor. Ancak elbette sınırlı bir şekilde…

Messenger uygulaması ile Facebook ve Instagram arkadaşlarınızla kolay bir şekilde sohbet edebilir, aynı zamanda telefon rehberinizdeki kişilerle de etkileşim sağlayabilirsiniz. Fakat Facebook hesabınızı kalıcı olarak silerseniz artık ne yazık ki Messenger’a da ulaşamazsınız.

Hem Facebook’tan kurtulup hem de Messenger’da takılmaya devam etmek isteyenler, Facebook hesaplarını dondurmayı tercih edebilir. Hesabınızı dondurduğunuz takdirde hiçbir sorun yaşamadan Messenger’dan yararlanmayı sürdürebilirsiniz.

Facebook sayfa yöneticilerini değiştirin

Facebook’u silmeden önce yapmanız gerekenler arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi de Facebook sayfaları ile ilgili olacak. Hesabınızı sildiğiniz anda ne yazık ki yöneticisi olduğunuz sayfalar da bu durumdan etkilenecek. Eğer sayfanın tek sahibi sizseniz ve sayfada başka bir yönetici bulunmuyorsa söz konusu sayfa otomatik olarak silinecek.

Yıllarca uğraşıp büyütmeye çalıştığınız sayfanızın tüm ilerlemeleri, beğeni ve yorumlar da dahil olmak üzere ortadan kalkacak. Bu nedenle Facebook’unuzu silmeden önce yöneticisi olduğunuz sayfaya başka bir yönetici atamanızda fayda olacaktır.

Facebook grupları da tehlikeye girebilir

Hesabınızı silmeye karar verdiğinizde tıpkı Facebook sayfalarında olduğu gibi gruplarda da benzer bir problem meydana gelecek. Sahibi olduğunuz Facebook grubu, profilinizi sildiğiniz anda kalıcı olarak askıya alınacak. Eğer grubun sizden sonra da devam etmesini istiyorsanız başka bir profili gruba yönetici atamanız gerekiyor. Bu sayede sizden sonra bile grup aktif kalmaya ve büyümeye devam edebilecek.

Facebook hesabı nasıl silinir? (Adım adım anlatım)

Facebook’ta hesap silme işlemi oldukça pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunun için yalnızca bir dakikanızı ayırmanız ve gerekli adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır. Facebook profil silme işlemini sizler için adım adım anlattık:

Facebook’u açıp hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafınıza dokunun. Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik yazısına tıklayın ve Ayarlar seçeneğine dokunun. Sol üst kısımda karşınıza çıkacak Hesap Merkezi bölümünden Kişisel Detaylar yazısına tıklayın. Hesap Ayarları kısmında bulunan Hesap Sahipliği ve Kontrolü seçeneğine dokunun. Açılan sayfadan Dondurma veya Silme yazısına basın. Silmek istediğiniz hesabı işaretleyin. Açılan menüden Hesabı Sil yazısına dokunun ve onaylayın.

Yukarıdaki adımları sırasıyla takip ettikten sonra gerekli tüm uyarıları onaylayarak Facebook hesabınızı kalıcı olarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz. Sadece 1 dakika gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirebileceğiniz bu işlemden 30 gün sonra hesabınız tümüyle silinecektir. Fakat bu 1 aylık süre zarfında fikrinizi değiştirirseniz yeniden platformu ziyaret ederek, aynı giriş bilgilerinizle tekrardan profilinizi aktif hale getirebilirsiniz.

Facebook hesabı nasıl dondurulur? (Adım adım anlatım)

“Facebook hesabı nasıl kapatılır?” diye düşünenler için iki seçenekten bir tanesi olan dondurma işlemi, profilinizi kalıcı olarak silmek yerine dilediğiniz zaman platforma yeniden dönebilmenize imkan sağlıyor. Dilerseniz yıllar boyunca hesabınızı dondurulmuş halde bekletmenize izin veriliyor. Pek çok kişi için daha mantıklı bir yol olarak görülen bu opsiyonu aşağıdaki adımları sırasıyla izleyerek uygulayabilirsiniz:

Öncelikle Facebook’u açın ve hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafınıza dokunup açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik yazısını işaretleyin. Ayarlar sayfasına girin. Sol üst köşede yer alan Hesap Merkezi kısmından Kişisel Detaylar yazısına basın. Hesap Sahipliği ve Kontrolü menüsüne dokunun. Dondurma veya Silme yazısına basıp dondurmak istediğiniz Facebook hesabınızı seçin. Hesabı Dondur yazısını işaretleyip karşınıza çıkan uyarıları onaylayın ve işlemi tamamlayın.

Facebook hesabı silme ile ilgili merak edilen sorular

Bir döneme damgasını vuran popüler sosyal medya platformu Facebook’ta hesap silmek ile ilgili kullanıcıların aklında birçok soru işareti bulunuyor. İnternet üzerinde konuya ilişkin merak edilen öne çıkan bazı başlıkları sizler için bir araya getirip yanıtladık. İşte o sorular ve yanıtları…

Facebook hesap silme linki nedir?

Facebook hesabınızı silmek için en hızlı yöntemlerden bir tanesi de Facebook hesap silme linki sayfasına ulaşmanız olacaktır. Bu sayfayı ziyaret eden kullanıcılar tek bir tuş ile profilini kalıcı olarak silebilir. Aynı zamanda yine bu sayfada Facebook hesap dondurma, geçmiş bilgilerinizi indirme ve bilgilerinizin bir kopyasını aktarma gibi pratik kısayollar da karşınıza çıkacaktır.

Facebook hesabı silinirse Messenger da silinir mi?

Facebook hesap silme işlemi yukarıda da söz ettiğimiz gibi ne yazık ki bazı engellere sebep olmaktadır. Platformda üyeliğinizi kalıcı olarak silmeyi tercih ederseniz maalesef Messenger verileriniz de silinecektir. Bilindiği üzere Facebook ve Messenger aynı profile bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle iki platform birbirlerinden bağımsız olarak kullanılamamaktadır.

Fakat yine de Facebook kullanmak istemeyen, ancak Messenger kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar için pratik bir yöntem öne çıkıyor. Bu noktada hesabınızı kalıcı olarak silmek yerine dondurmayı tercih ederseniz, herhangi bir problem olmadan Messenger’da arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle sohbet etmeyi sürdürebilirsiniz. Facebook’unuzu dondurmak, Messenger’a hiçbir şekilde etki etmemektedir.

Facebook hesabı silindikten sonra yeniden açılabilir mi?

Facebook hesap silme işlemini gerçekleştiren kullanıcılar için 30 günlük bir süre tanıyor. Bu zaman zarfında kullanıcıların fikirlerini değiştirmesi halinde yeniden sorunsuz bir şekilde hesaplarına ulaşmalarına imkan sağlanıyor. Fakat bunun için 1 aylık bekleme süresini geçmemek önemlidir.

Eğer Facebook hesabınızı sildikten 30 gün sonra yeniden profilinize girmeye çalışırsanız, ne yazık ki bunun sonucunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. 1 aylık bekleme süresinden sonra platform tüm kullanıcı verilerini kalıcı olarak sildiği için artık bir geri dönüş şansı tanınmamaktadır.

Ölen bir kişinin Facebook hesabına ne olur?

Facebook anıtlaştırma özelliği ile birlikte ölen kişilerin profillerini ayrı bir şekilde sınıflandırıyor. “Birisi vefat ettikten sonra, kişinin hesabına ne olacağına ilişkin isteklerine saygı duymak isteriz. Vefat eden kişinin bir aile üyesi veya arkadaşı bu formu kullanarak başvuruda bulunursa ve kişi vefat ettikten sonra hesabının kalıcı olarak silinmesini talep etmediyse hesabı anıtlaştırılır” cümleleriyle tanımlanan bu özellik söz konusu şahsın profiline onun vefat ettiğini sembolize eden bir ibare ekler.

Facebook’ta ölen bir kişinin hesabını anıtlaştırmak için bazı işlemler gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için kullanıcılar Anıtlaştırma Talebi sayfasını ziyaret edip vefat eden kişinin profilini ve ölüm tarihini ekleyip, ardından dijital olarak taranmış ölüm belgesini yükleyerek başvuru işlemini tamamlayabiliyor. Anıtlaştırma işlemi için platform, ölen kişinin ailesi veya yakınlarından izin alınması gerektiğini de vurguluyor. Öte yandan bunlarla uğraşmak istemeyenler doğrudan hesabın kalıcı olarak silinmesi için de platforma talepte bulunabiliyor.

Sonuç: Facebook hesabı nasıl silinir?

Facebook’ta hesap silmek sanıldığı kadar karmaşık ve uzun bir işlem değildir. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu işlemin bir miktar yorucu ve meşakkatli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle çok sayıda kişi Facebook hesabını silme işlemini erteledikçe erteliyor. Fakat sizlere bahsettiğimiz gibi yalnızca 1 dakika içinde hesabınızı kalıcı olarak silmeniz veya dondurmanız mümkün.

Elbette ki bu işlemi gerçekleştirmeden önce bir kez daha düşünmeniz, Facebook hesap silme ile hesap dondurma seçenekleri arasındaki farkları iyice değerlendirip bu doğrultuda bir karar almanızda yarar var. Sonrasında her iki işlemi de aynı sayfa üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilir ve Facebook’a kalıcı ya da geçici olarak veda edebilirsiniz.

“Facebook hesabı nasıl silinir?” konusunda merak edilen tüm detayları sizler için yanıtlamaya çalıştık. Konuya ilişkin aklınızda kalan bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa sürede sorularınızı yanıtlayacağız!