Xiaomi Mix Flip global pazara geliyor! Tahmini fiyatları ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi yeni katlanabilir telefon modelleri ile karşımıza çıktı. Xiaomi Mix Flip ve Xiaomi Mix Fold 4 modellerini Çin pazarında piyasaya duyuran şirket, bunun üzerine merakla beklenen modellerin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getirmeye başlamıştı. Çok geçmeden konuya ilişkin şirketten önemli bir açıklama geldi.

Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin ilk katlanabilir kapaklı telefonu olarak lanse edilen Xiaomi Mix Flip cihazı Avrupa pazarında da raflarda boy göstermeye başlayacak. Fakat serinin “kitap” şeklinde bir tasarıma sahip olan “Fold” modeli yalnızca Çin pazarın özel kalacak. Şimdilik şirket bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmasa da Xiaomi CEO’su Lei Jun’un konuya ilişkin paylaşmış olduğu bir sosyal medya gönderisi büyük heyecan uyandırdı.

Xiaomi Mix Flip global fiyatı sızdırıldı

Xiaomi Mix Flip modelinin global pazara gelişi ile ilgili ilk somut detay Chun Bhai tarafından ortaya atıldı. Cihazın çok yakında Avrupa ile Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında piyasaya sürüleceğini iddia eden kaynak, telefonun siyah ve pembe renk seçenekleriyle 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı varyantıyla geleceğini öne sürdü.

Konuya ilişkin bir diğer dikkat çekici açıklama ise Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından X platformu üzerinden yapıldı. Şirketin ilk katlanabilir kapaklı telefonu ile ilgili bir anket başlatan Jun, “Xiaomi Mix Flip’in bölgenide mevcut olmasını ister miydiniz? Siz karar verin.” ifadelerini kullandı. Üç şıklı ankette “Evet”, “Hayır” ve “Belki” seçenekleri yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip iddialara göre global pazarda 1.100 Euro ila 1.200 Euro arasında bir fiyatla raflara gelecek. Samsung Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip iddialara göre global pazarda 1.100 Euro ila 1.200 Euro arasında bir fiyatla raflara gelecek. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 39 bin TL ila 43 bin TL arasına tekabül ediyor.

Xiaomi Mix Flip özellikleri