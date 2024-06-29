Call of Duty rakibi XDefiant şimdiden 11 milyon oyuncuyu geçti

Ubisoft geçen ay oyunseverlere sunduğu Call of Duty rakibi ücretsiz birinci şahıs nişancı oyunu XDefiant ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Ubisoft’un San Francisco stüdyosu tarafından geliştirilip PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında yayınlanan XDefiant oyunu şimdiden 11 milyon oyuncu sayısını geride bırakmayı başardı.

Ubisoft’un kısa sürede adından sıkça söz ettiren popüler oyunu yaklaşık bir aylık süre zarfında dikkat çeken bir indirme sayısı elde etti. Oynaması ücretsiz oyun modern grafikleri ve oynanışı ile oyunculardan tam not aldı. Daha önce de oyunun 1 milyon oyuncu sayısına en hızlı ulaşan Ubisoft oyunu olduğu biliniyordu. Son raporlarla birlikte 11 milyon oyuncuyu geçen yapımla alakalı Ubisoft’tan önemli bir açıklama geldi.

XDefiant önemli bir eşiği geride bıraktı

Ubisoft’un blog sitesinden paylaşılan bilgilere göre şirket CEO’su Yves Guillemot stüdyonun mevcut yapımları ve gelecek planlarına ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Guillemot XDefiant’ın ulaşmış olduğu etkileyici başarıyla ilgili şu sözlere yer verdi:

“Oyuncularımızı yakından dinlemeye devam etmeli ve çabalarımızı nereye odaklayacağımız konusunda bilinçli kararlar vermeliyiz çünkü GaaS’ta başarılı olursanız uzun vadede de başarılı olabilirsiniz. XDefiant’a bakalım. Yapılacak çok iş var ama kısa sürede 11 milyon oyuncu çekmeyi başardı. Ve bu sayı, Birinci Sezonun mevcut deneyime çok daha fazlasını katmasını sağlamak için ekip tarafından yapılan tüm çalışmalarla artacaktır. Önemli olan doğru seçimleri yapmak ve onlara bağlı kalmaktır.”

Oyunun devamlı bir şekilde yeni güncellemeler ile büyümeye devam edeceğini söyleyen Ubisoft CEO’su, yüksek etkileşimli yeni içeriklerle oyuncuları memnun etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Guillemot aynı zamanda XDefiant’ın e-spor arenasında da önemli bir figür olarak öne çıkacağını dile getirdi. Bununla ilgili olarak tecrübeli yönetici şu sözlerle karşımıza çıktı:

“Sürekli güncellenmesinin, farklı deneyimler ve optimize edilmiş oynanışa sahip olmasının dışında, bunu ciddi bir e-spor olarak görmeyi çok isterim. Ama gerçekten, böyle bir oyun için, geleceğinin bir sınırı yok. Ve oyuncularımızı dinleyen ve onlarla iletişim kuran harika bir ekibimiz var, ki bu çok önemli. Güçlü bir başlangıç ​​yaptık, ama hala gidecek çok yolumuz var ve bu zorluğun üstesinden gelmek için heyecanlıyım.”

11 milyon oyuncu sayısına ulaşan XDefiant oyununun halen daha sezon öncesinde olduğunu belirtmekte yarar var. Sezonun başlamasıyla birlikte oyun daha da rekabetçi bir hale gelecek ve daha geniş bir oyuncu topluluğuna hitap etmeye başlayacak.