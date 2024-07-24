Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra’nın yüksek performanslı işlemcisi doğrulandı

Samsung önümüzdeki aylarda yılın üçüncü büyük Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirmeyi planlıyor. Teknoloji dünyasının gözlerini üzerine çevireceği bu etkinlikte şirket yeni üst düzey tablet modellerini piyasaya sürecek. Yakın zaman önce Galaxy Tab S10 Ultra cihazı Geekbench platformunda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise gelen son raporlar, Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinin Ağustos ayında üretime gireceği öğrenildi. Merakla beklenen cihazların performans canavarı işlemcileri onaylandı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinin üst düzey performansa sahip olacak işlemcisi netlik kazandı. Şirketin amiral gemisi tablet modellerinde ilk önemli bir değişikliğe gittiği, Snapdragon yerine MediaTek yonga setlerini tercih etmeye başlayacağı görülüyor. Cihazların kalbinde MediaTek’in Dimensity 9300+ yonga setinin bulunacağı aktarılıyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi tabletlerinde karşımıza çıkacak bu işlemci tercihi, Qualcomm yonga setlerinin yüksek fiyatlı maliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu noktada Samsung bileşen maliyetlerini düşürmek ve satışlarda kar marjını artırmak için yeni bir yola adım atıyor. Dolayısıyla şirketin MediaTek işbirliği hem tüketicileri hem de şirketi memnun edecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra, Dimensity 9300+ ile gelecek

Kore basınından gelen bilgilere göre Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinin işlemcisi olarak karşımıza çıkacak Dimensity 9300+ yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 çipine göre daha yüksek bir performans ortaya koyması ve aynı zamanda Qualcomm işlemcisine kıyasla yüzde 10 daha ucuz fiyatlı olması nedeniyle Samsung için öne çıkıyor.

Güçlü özellikleri ile performans canavarı bir deneyim vaat eden MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti 1x 3.4 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz Cortex-A720 çekirdekleri ile geliyor. Aynı zamanda çipin Arm Immortalis-G720 MC12 GPU, 2X MSAA desteği ile geldiğini de belirtmekte yarar var. Yapay zeka yetenekleri ile de öne çıkan çip 33 milyar parametreye kadar MediaTek APU 790 ile gelirken, aynı zamanda Dimensity AI LoRA Fusion 2.0 teknolojisini de bünyesinde barındırarak en zorlu görevleri bile kolaylıkla yerine getirebiliyor.

Galaxy S25 serisinde de MediaTek işlemcisi kullanılabilir

Samsung’un işlemci değişikliği muhtemelen yalnızca Galaxy Tab S10 serisi tablet ailesi ile sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan söylentiler, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 serisinin ismi henüz belli olmayan bir MediaTek işlemcisi ile test edildiğini öne sürüyordu. İddialar bu çipin Dimensity 9400 olduğunu vurgularken, şimdilik konuya ilişkin resmi bir doğrulama haberi gelmedi.

Fakat yine de Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinde Dimensity 9300+ işlemcisi kullanılması halinde bu iddia daha da güçlü bir hal alacak gibi görünüyor. Ancak ne olursa olsun lansman gününe kadar bu konuda kesin bir bilgiye sahip olamayacağımızı belirtelim.

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