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    iPhone 17 Pro’nun yeni “turuncu” rengi ortaya çıktı

    Eylül ayında duyurulacak üst düzey akıllı telefon serisi iPhone 17 Pro, yeni "turuncu" renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak.
    iPhone 17 Pro
    • Apple, Eylül ayında yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunacak.
    • Merakla beklenen "Pro" ve "Pro Max" modellerinin yepyeni "turuncu" renk seçeneğine sahip olacağı söyleniyor.

    Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesiyle ilgili dikkat çeken sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar, üst düzey “Pro” modellerinin yepyeni bir renk seçeneğiyle karşımıza çıkacağına işaret ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde iPhone 17’nin beş, ultra ince iPhone 17 Air modelinin ise dört farklı renk seçeneğine sahip olacağı öğrenilmişti. Şimdi ise son sızıntılarla birlikte iPhone 17 Pro ailesinin yeni bir “turuncu” renkle geleceği netlik kazandı.

    “Pro” telefonlar turuncuya bürünüyor

    Sonny Dickson’ın iddialarına göre iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin renk seçenekleri tamamen belli oldu. Fakat bu raporlar, birkaç gün önceki sızıntılarla küçük bir çelişki gösteriyor.

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    Önceki sızıntıda standart modelin beş renge sahip olacağı görülüyordu. Fakat şimdiki iddialar, cihazın altı renkle tüketicilerle buluşacağını bizlere gösteriyor.

    iPhone 17 Pro ve Pro Max cihazlarının en dikkat çekici yeniliklerinden bir tanesi de göz alıcı “turuncu” renk seçeneği olacak gibi görünüyor. Eylül ayında resmi olarak duyurulacak cihazlar, birbirinden şık ve ilgi çekici renklerle tüketicilere hitap etmeye hazırlanıyor.

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    iPhone 17 serisi renk seçenekleri belli oldu

    İddialara göre amiral gemisi iPhone 17 serisinin renk seçenekleri şu şekilde karşımıza çıkacak:

    iPhone 17 renkleri
    iPhone 17 serisi renk seçenekleri sızdırıldı | Kaynak: Sonny Dickson
    • iPhone 17: Siyah, gri, gümüş, açık mavi, açık yeşil ve açık mor
    • iPhone 17 Air: Siyah, gümüş, mavi-gri, açık altın
    • iPhone 17 Pro/Pro Max: Siyah, gri, gümüş, koyu mavi ve turuncu

    Apple’ın yıllar içinde akıllı telefonlarını süslediği renk çeşitleri ve tonları arasında, “Pro” modellerinde turuncu rengin sunulması bir yenilik olacak. Bunlar “Pro” seviyesinde modeller olduğundan dolayı sızıntının da önerdiği gibi saf, parlak turuncudan ziyade bakır veya koyu altına daha yakın metalik bir renk tonu hayal etmek mantıklı duruyor.

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    Bu olası renk seçeneğinin seriye dahil olması, Apple’ın tasarımda cesur olma girişimini temsil edebilir. Aynı zamanda “Pro” kullanıcılarına daha geleneksel seçeneklerden ayrılan görsel olarak çarpıcı bir seçenek sunabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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