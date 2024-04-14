Baldur’s Gate 3, 2024 BAFTA Oyun Ödülleri’nde zirveye çıktı

Larian Studios tarafından geliştirilip yayınlanan ve geçen yılın Ağustos ayında piyasaya çıkan Baldur’s Gate 3 kısa sürede adından sıkça söz ettirerek eleştirmenler ve oyunseverlerden tam not almayı başardı. Çok oyunculu yapısıyla PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows ve macOS platformlarında karşımıza çıkan yapım, Dungeons & Dragons serisinin rol yapma sistemini bünyesinde taşıyor.

Şimdiye kadar çok sayıda oyun etkinliğinde büyük ödüllere layık görülen yapım; daha önce The Game Awards, Golden Joystick, DICE Awards, Steam ve New York Game Awards gibi organizasyonlarda “Yılın Oyunu” unvanına erişmişti. Şimdi ise popüler oyun, 2024 BAFTA Oyun Ödülleri kapsamında “Yılın En İyi Oyunu” ödülüne sahip oldu.

Baldur’s Gate 3 ödülleri adeta silip süpürdü

Yaklaşık bir yıl önce piyasaya çıkan Baldur’s Gate 3, oyun etkinliklerine damgasını vurmaya devam ediyor. 2024 BAFTA Oyun Ödülleri kapsamında En İyi Oyun ödülüne ulaşan yapım, bunun yanı sıra yine aynı organizasyonda Anlatım, Müzik, Yardımcı Erkek Oyuncu ve Halk Oylaması dallarında da büyük ödülle onurlandırıldı.

Larian Studios kurucusu Swen Vincke etkinlikte sahneye çıkarak yaptığı konuşmada, organizasyonda boy gösteren diğer adaylarla ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu. Baldur’s Gate 3 bünyesinde görev alan tüm ekibe teşekkürlerini ileten Vincke, gecenin yıldız ismi olarak alkış yağmuruna tutuldu.

2024 BAFTA Oyun Ödülleri kazananları

Kısa süre önce oyun dünyasının en ikonik karakterleri ile ilgili dikkat çekici bir raporla karşımıza çıkan BAFTA, şimdi ise 2024 BAFTA Oyun Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen tüm yapımları açıkladı. İşte BAFTA’da öne çıkan o oyunlar…

Not: Aşağıda yer alan etkinlikte ödül alan oyunlar, “kalın” yazılarak vurgulanmıştır.

En İyi Animasyon

HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

ALAN WAKE 2 – Remedy Entertawinment Plc./Epic Games

HOGWARTS LEGACY – Avalanche Software/Warner Bros. Games

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

STAR WARS JEDI: SURVIVOR Nathan Dunlap, David Nam, Thomas Cannell – Respawn Entertainment/Electronic Arts

SUPER MARIO BROS. WONDER – Nintendo EPD/Nintendo

En İyi Sanatsal Başarım

ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

BALDUR’S GATE 3 – Larian Studio/Larian Studio

COCOON – Geometric Interactive/Annapurna Interactive

DIABLO IV – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

FINAL FANTASY XVI Hiroshi Minagawa, Kazuya Takahashi, Naoki Kurihara – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX

HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

En İyi Ses

ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III Matt Grimm, Eric Wedemeyer, Robbie Elias – Sledgehammer Games/Activision

HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

STAR WARS JEDI: SURVIVOR – Respawn Entertainment/Electronic Arts

En İyi Oyun

ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

BALDUR’S GATE 3 – Larian Studio/Larian Studio

DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

SUPER MARIO BROS. WONDER – Nintendo EPD/Nintendo

En İyi İngiliz Yapımı Oyun

CASSETTE BEASTS – Bytten Studio/Raw Fury

DEAD ISLAND 2 – Dambuster Studios/PLAION

DISNEY ILLUSION ISLAND – Dlala Studios/Disney

FOOTBALL MANAGER 2024 – Sports Interactive/SEGA Europe

VIEWFINDER – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

WARHAMMER AGE OF SIGMAR: REALMS OF RUIN – Frontier Developments/Frontier Developments

En İyi Çıkış Yapan Oyun

COCOON – Geometric Interactive/Annapurna Interactive

DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET

DREDGE – Black Salt Games/Team17 Digital

STRAY GODS: THE ROLEPLAYING MUSICAL – Summerfall Studios/Humble Games

VENBA Abhijeeth Swaminathan, Sam Elkana, Shahrin Khan – Visai Games/Visai Games

VIEWFINDER – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

En İyi Gelişen Oyun

CYBERPUNK 2077 – CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED

FINAL FANTASY XIV ONLINE – Creative Business Unit III/Square Enix

FORTNITE – Epic Games/Epic Games

FORZA HORIZON 5 – Playground Games/Xbox Game Studios

GENSHIN IMPACT – HoYoverse/HoYoverse

NO MAN’S SKY – Hello Games/Hello Games

En İyi Aile Oyunu

COCOON – Geometric Interactive/Annapurna Interactive

DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET

DISNEY ILLUSION ISLAND – Dlala Studios/Disney

HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

HOGWARTS LEGACY – Avalanche Software/Warner Bros. Games

SUPER MARIO BROS. WONDER – Nintendo EPD/Nintendo

Eğlencenin Ötesindeki Oyun

CHANTS OF SENNAAR Julien Moya, Thomas Panuel – Rundisc/Focus Entertainment

GOODBYE VOLCANO HIGH – KO_OP

TCHIA Phil Crifo, Marilou Lopez-Aguilera, Thoanë Thomadra – Awaceb/Kepler Interactive

TERRA NIL – Free Lives/Devolver Digital

THIRSTY SUITORS – Outerloop Games/Annapurna Interactive

VENBA Abhijeeth Swaminathan, Sam Elkana, Shahrin Khan – Visai Games

En İyi Oyun Tasarımı

COCOON – Geometric Interactive/Annapurna Interactive

DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET

DREDGE Joel Mason, Alex Ritchie, Nadia Thorn – Black Salt Games/Team17 Digital

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

VIEWFINDER – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

En İyi Multiplayer Oyun

BALDUR’S GATE 3 – Larian Studio/Larian Studio

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III – Sledgehammer Games/Activision

DIABLO IV – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

FORZA MOTORSPORT – Turn 10 Studios/Xbox Game Studios

PARTY ANIMALS – Recreate Games/Source Technology

SUPER MARIO BROS. WONDER – Nintendo EPD/Nintendo

En İyi Müzik

ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

ASSASSIN’S CREED MIRAGE – Ubisoft/Ubisoft

BALDUR’S GATE 3 Borislav Slavov – Larian Studio/Larian Studio

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 John Paesano, Scott Hanau, Keith Leary – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

STAR WARS JEDI: SURVIVOR Gordy Haab, Stephen Barton – Respawn Entertainment/Electronic Arts

En İyi Anlatım

ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

BALDUR’S GATE 3 – Larian Studio/Larian Studio

DREDGE Joel Mason, Alex Ritchie, Nadia Thorne – Black Salt Games/Team17 Digital

FINAL FANTASY XVI Kazutoyo Maehiro, Michael-Christopher Koji Fox – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo

STAR WARS JEDI: SURVIVOR Stig Asmussen, Aaron Contreras, Dori Arazi – Respawn Entertainment/Electronic Arts

Yeni Fikri Mülkiyet

CHANTS OF SENNAAR Julien Moya, Thomas Panuel – Rundisc/Focus Entertainment

DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET

DREDGE – Black Salt Games/Team17 Digital

HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

JUSANT – DON’T NOD/DON’T NOD

VIEWFINDER – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

En İyi Başrol Oyuncu Performansı

AMELIA TYLER – Narrator, Baldur’s Gate 3

CAMERON MONAGHAN – Cal Kestis, Star Wars Jedi: Survivor

NADJI JETER – Miles Morales, Marvel’s Spider-Man 2

NEIL NEWBON – Astarion, Baldur’s Gate 3

SAMANTHA Béart – Karlach, Baldur’s Gate 3

YURI LOWENTHAL – Peter Parker, Marvel’s Spider-Man 2

En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı

ANDREW WINCOTT – Raphael, Baldur’s Gate 3

DEBRA WILSON – Cere Junda, Star Wars Jedi: Survivor

RALPH INESON – Cidolfus “Cid” Telamon, Final Fantasy XVI

SAM LAKE – Alex Casey, Alan Wake 2

TONY TODD – Venom, Marvel’s Spider-Man 2

TRACY WILES – Jaheira, Baldur’s Gate 3

En İyi Teknik Başarım

ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

FINAL FANTASY XVI Ryota Suzuki, Yasuhiro Yanamoto, Kei Honda – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX

HORIZON CALL OF THE MOUNTAIN – Guerrilla and Firesprite/Sony Interactive Entertainment

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

STARFIELD – Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks

Oyuncuların Seçimi Ödülü (Halk Oylaması)

BALDUR’S GATE 3 Larian Studio

CYBERPUNK 2077 CD PROJEKT RED

FORTNITE Epic Games

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Nintendo EPD

LETHAL COMPANY Zeekerss

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Peki ya size göre yılın en iyi oyunları hangileriydi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.