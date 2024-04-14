Baldur’s Gate 3, 2024 BAFTA Oyun Ödülleri’nde zirveye çıktı

Larian Studios tarafından geliştirilip yayınlanan ve geçen yılın Ağustos ayında piyasaya çıkan Baldur’s Gate 3 kısa sürede adından sıkça söz ettirerek eleştirmenler ve oyunseverlerden tam not almayı başardı. Çok oyunculu yapısıyla PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows ve macOS platformlarında karşımıza çıkan yapım, Dungeons & Dragons serisinin rol yapma sistemini bünyesinde taşıyor.
Şimdiye kadar çok sayıda oyun etkinliğinde büyük ödüllere layık görülen yapım; daha önce The Game Awards, Golden Joystick, DICE Awards, Steam ve New York Game Awards gibi organizasyonlarda “Yılın Oyunu” unvanına erişmişti. Şimdi ise popüler oyun, 2024 BAFTA Oyun Ödülleri kapsamında “Yılın En İyi Oyunu” ödülüne sahip oldu.
Baldur’s Gate 3 ödülleri adeta silip süpürdü
Yaklaşık bir yıl önce piyasaya çıkan Baldur’s Gate 3, oyun etkinliklerine damgasını vurmaya devam ediyor. 2024 BAFTA Oyun Ödülleri kapsamında En İyi Oyun ödülüne ulaşan yapım, bunun yanı sıra yine aynı organizasyonda Anlatım, Müzik, Yardımcı Erkek Oyuncu ve Halk Oylaması dallarında da büyük ödülle onurlandırıldı.
Larian Studios kurucusu Swen Vincke etkinlikte sahneye çıkarak yaptığı konuşmada, organizasyonda boy gösteren diğer adaylarla ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu. Baldur’s Gate 3 bünyesinde görev alan tüm ekibe teşekkürlerini ileten Vincke, gecenin yıldız ismi olarak alkış yağmuruna tutuldu.
2024 BAFTA Oyun Ödülleri kazananları
Kısa süre önce oyun dünyasının en ikonik karakterleri ile ilgili dikkat çekici bir raporla karşımıza çıkan BAFTA, şimdi ise 2024 BAFTA Oyun Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen tüm yapımları açıkladı. İşte BAFTA’da öne çıkan o oyunlar…
Not: Aşağıda yer alan etkinlikte ödül alan oyunlar, “kalın” yazılarak vurgulanmıştır.
En İyi Animasyon
- HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks
- ALAN WAKE 2 – Remedy Entertawinment Plc./Epic Games
- HOGWARTS LEGACY – Avalanche Software/Warner Bros. Games
- MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- STAR WARS JEDI: SURVIVOR Nathan Dunlap, David Nam, Thomas Cannell – Respawn Entertainment/Electronic Arts
- SUPER MARIO BROS. WONDER – Nintendo EPD/Nintendo
En İyi Sanatsal Başarım
- ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- BALDUR’S GATE 3 – Larian Studio/Larian Studio
- COCOON – Geometric Interactive/Annapurna Interactive
- DIABLO IV – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment
- FINAL FANTASY XVI Hiroshi Minagawa, Kazuya Takahashi, Naoki Kurihara – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX
- HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks
En İyi Ses
- ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III Matt Grimm, Eric Wedemeyer, Robbie Elias – Sledgehammer Games/Activision
- HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks
- THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo
- MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- STAR WARS JEDI: SURVIVOR – Respawn Entertainment/Electronic Arts
En İyi Oyun
- ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- BALDUR’S GATE 3 – Larian Studio/Larian Studio
- DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET
- THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo
- MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- SUPER MARIO BROS. WONDER – Nintendo EPD/Nintendo
En İyi İngiliz Yapımı Oyun
- CASSETTE BEASTS – Bytten Studio/Raw Fury
- DEAD ISLAND 2 – Dambuster Studios/PLAION
- DISNEY ILLUSION ISLAND – Dlala Studios/Disney
- FOOTBALL MANAGER 2024 – Sports Interactive/SEGA Europe
- VIEWFINDER – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
- WARHAMMER AGE OF SIGMAR: REALMS OF RUIN – Frontier Developments/Frontier Developments
En İyi Çıkış Yapan Oyun
- COCOON – Geometric Interactive/Annapurna Interactive
- DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET
- DREDGE – Black Salt Games/Team17 Digital
- STRAY GODS: THE ROLEPLAYING MUSICAL – Summerfall Studios/Humble Games
- VENBA Abhijeeth Swaminathan, Sam Elkana, Shahrin Khan – Visai Games/Visai Games
- VIEWFINDER – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
En İyi Gelişen Oyun
- CYBERPUNK 2077 – CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED
- FINAL FANTASY XIV ONLINE – Creative Business Unit III/Square Enix
- FORTNITE – Epic Games/Epic Games
- FORZA HORIZON 5 – Playground Games/Xbox Game Studios
- GENSHIN IMPACT – HoYoverse/HoYoverse
- NO MAN’S SKY – Hello Games/Hello Games
En İyi Aile Oyunu
- COCOON – Geometric Interactive/Annapurna Interactive
- DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET
- DISNEY ILLUSION ISLAND – Dlala Studios/Disney
- HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks
- HOGWARTS LEGACY – Avalanche Software/Warner Bros. Games
- SUPER MARIO BROS. WONDER – Nintendo EPD/Nintendo
Eğlencenin Ötesindeki Oyun
- CHANTS OF SENNAAR Julien Moya, Thomas Panuel – Rundisc/Focus Entertainment
- GOODBYE VOLCANO HIGH – KO_OP
- TCHIA Phil Crifo, Marilou Lopez-Aguilera, Thoanë Thomadra – Awaceb/Kepler Interactive
- TERRA NIL – Free Lives/Devolver Digital
- THIRSTY SUITORS – Outerloop Games/Annapurna Interactive
- VENBA Abhijeeth Swaminathan, Sam Elkana, Shahrin Khan – Visai Games
En İyi Oyun Tasarımı
- COCOON – Geometric Interactive/Annapurna Interactive
- DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET
- DREDGE Joel Mason, Alex Ritchie, Nadia Thorn – Black Salt Games/Team17 Digital
- THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo
- MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- VIEWFINDER – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
En İyi Multiplayer Oyun
- BALDUR’S GATE 3 – Larian Studio/Larian Studio
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III – Sledgehammer Games/Activision
- DIABLO IV – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment
- FORZA MOTORSPORT – Turn 10 Studios/Xbox Game Studios
- PARTY ANIMALS – Recreate Games/Source Technology
- SUPER MARIO BROS. WONDER – Nintendo EPD/Nintendo
En İyi Müzik
- ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- ASSASSIN’S CREED MIRAGE – Ubisoft/Ubisoft
- BALDUR’S GATE 3 Borislav Slavov – Larian Studio/Larian Studio
- THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo
- MARVEL’S SPIDER-MAN 2 John Paesano, Scott Hanau, Keith Leary – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- STAR WARS JEDI: SURVIVOR Gordy Haab, Stephen Barton – Respawn Entertainment/Electronic Arts
En İyi Anlatım
- ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- BALDUR’S GATE 3 – Larian Studio/Larian Studio
- DREDGE Joel Mason, Alex Ritchie, Nadia Thorne – Black Salt Games/Team17 Digital
- FINAL FANTASY XVI Kazutoyo Maehiro, Michael-Christopher Koji Fox – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX
- THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo
- STAR WARS JEDI: SURVIVOR Stig Asmussen, Aaron Contreras, Dori Arazi – Respawn Entertainment/Electronic Arts
Yeni Fikri Mülkiyet
- CHANTS OF SENNAAR Julien Moya, Thomas Panuel – Rundisc/Focus Entertainment
- DAVE THE DIVER – MINTROCKET/MINTROCKET
- DREDGE – Black Salt Games/Team17 Digital
- HI-FI RUSH – Tango Gameworks/Bethesda Softworks
- JUSANT – DON’T NOD/DON’T NOD
- VIEWFINDER – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
En İyi Başrol Oyuncu Performansı
- AMELIA TYLER – Narrator, Baldur’s Gate 3
- CAMERON MONAGHAN – Cal Kestis, Star Wars Jedi: Survivor
- NADJI JETER – Miles Morales, Marvel’s Spider-Man 2
- NEIL NEWBON – Astarion, Baldur’s Gate 3
- SAMANTHA Béart – Karlach, Baldur’s Gate 3
- YURI LOWENTHAL – Peter Parker, Marvel’s Spider-Man 2
En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı
- ANDREW WINCOTT – Raphael, Baldur’s Gate 3
- DEBRA WILSON – Cere Junda, Star Wars Jedi: Survivor
- RALPH INESON – Cidolfus “Cid” Telamon, Final Fantasy XVI
- SAM LAKE – Alex Casey, Alan Wake 2
- TONY TODD – Venom, Marvel’s Spider-Man 2
- TRACY WILES – Jaheira, Baldur’s Gate 3
En İyi Teknik Başarım
- ALAN WAKE 2 – Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- FINAL FANTASY XVI Ryota Suzuki, Yasuhiro Yanamoto, Kei Honda – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX
- HORIZON CALL OF THE MOUNTAIN – Guerrilla and Firesprite/Sony Interactive Entertainment
- THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – Nintendo EPD/Nintendo
- MARVEL’S SPIDER-MAN 2 – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- STARFIELD – Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks
Oyuncuların Seçimi Ödülü (Halk Oylaması)
- BALDUR’S GATE 3 Larian Studio
- CYBERPUNK 2077 CD PROJEKT RED
- FORTNITE Epic Games
- THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Nintendo EPD
- LETHAL COMPANY Zeekerss
- MARVEL’S SPIDER-MAN 2 Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
Peki ya size göre yılın en iyi oyunları hangileriydi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.