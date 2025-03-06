2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı: Hellblade 2 listeyi domine etti

- 2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı.
- Microsoft'un Hellblade 2 oyunu 11 adaylıkla listede öne çıkmayı başardı.
- Etkinlikte kazanan oyunlar 8 Nisan tarihinde açıklanacak.
Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi beklenen açıklamayı yaptı ve 2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları belli oldu. Microsoft imzalı Hellblade 2 oyunu toplamda 11 adaylıkla listeyi tam anlamıyla ele geçirdi.
Dikkat çeken diğer oyunlar arasında sekiz adaylıkla Astro Bot ve Still Wakes the Deep karşımıza çıkıyor. Thank Godness You’re Here yedi kategoride yer alırken, Black Myth: Wukong altı kategoride aday gösterildi. Ancak Helldivers 2 ise beş adaylıkla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2025 BAFTA Oyun Ödülleri kazananları 8 Nisan’da açıklanacak
Organizatörler ödül töreninin 8 Nisan’da gerçekleşeceğini ve kazananların açıklanacağını duyurdu. Hellblade 2, “En İyi Oyun” ödülüne aday gösterildi.
Listede öne çıkan bu başarılı oyun Astro Bot, Helldivers 2, Black Myth: Wukong, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ve Thank Godness You’re Here gibi oyunlarla aynı kategoride yarışa girdi.
Hellblade 2 listede öne çıkıyor
Ninja Theory tarafından geliştirilen ve Microsoft Gaming tarafından yayınlanan Hellblade 2 oyunu En İyi Oyun, En İyi Animasyon ve En İyi Sanatsal Başarı da dahil olmak üzere 11 kategoride adaylıklarla başı çekiyor.
Dikkat çeken oyun, ana ödül kategorisinin yanı sıra En İyi Anlatım, En İyi Müzik, En İyi Sanatsal Başarı ve En İyi Ses Başarısı kategorilerinde de aday gösterilerek etkinlikteki güçlü varlığını pekiştirdi.
Senua adlı başkahramanı canlandıran Melina Juergens’in performansı da ona En İyi Başrol dalında adaylık kazandırdı. Diğer önemli kategoriler arasında ise En İyi Teknik Başarı ve oyunun diğer büyük yapımlarla doğrudan yarıştığı En İyi İngiliz Oyunu yer alıyor.
2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları
BBC’nin haberine göre Hellblade 2’nin 11 oyunla öne çıktığı 2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları resmen duyuruldu. Yarışmada boy gösterecek olan birbirinden başarılı oyunlar şu şekilde sıralanıyor:
Yılın oyunu
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Helldivers 2
- Thank Goodness You’re Here!
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Animasyon
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- LEGO Horizon Adventures
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Thank Goodness You’re Here!
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En iyi sanatsal başarı
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Harold Halibut
- Neva
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Still Wakes the Deep
En iyi ses
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Helldivers 2
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Star Wars Outlaws
- Still Wakes the Deep
En iyi İngiliz yapımı oyun
- A Highland Song
- LEGO Horizon Adventures
- Paper Trail
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Still Wakes the Deep
- Thank Goodness You’re Here!
En iyi ilk oyun
- ANIMAL WELL
- Balatro
- Pacific Drive
- Tales of Kenzera: ZAU
- Thank Goodness You’re Here
- The Plucky Squire
En iyi gelişen oyun
- Diablo IV
- Final Fantasy XIV Online
- No Man’s Sky
- Sea of Thieves
- Vampire Survivors
- World of Warcraft
En iyi aile oyunu
- Astro Bot
- Cat Quest III
- LEGO Horizon Adventures
- Little Kitty, Big City
- Super Mario Party Jamboree
- The Plucky Squire
En iyi eğlence ötesi oyun
- Botany Manor
- Kind Words 2 (lofi city pop)
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: ZAU
- Tetris Forever
- Vampire Therapist
En iyi oyun tasarımı
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Balatro
- Helldivers 2
- Tactical Breach Wizards
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
En iyi çok oyunculu oyun
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- LEGO Horizon Adventures
- Super Mario Party Jamboree
- TEKKEN 8
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En iyi müzik tasarımı
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Final Fantasy VII Rebirth
- Helldivers 2
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Star Wars Outlaws
En iyi anlatı
- Black Myth: Wukong
- Dragon Age: The Veilguard
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
- Senua’s Saga Hellblade II
- Still Wakes the Deep
En iyi tescilli fikir
- ANIMAL WELL
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Metaphor: ReFantazio
- Still Wakes the Deep
- Thank Goodness You’re Here!
En iyi başrol oyuncusu
- Alec Newman – Still Wakes the Deep
- Humberly González – Star Wars Outlaws
- Isabella Inchbald – INDIKA
- Luke Roberts – Silent Hill 2
- Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade II
- Y’lan Noel – Call of Duty: Black Ops 6
En iyi yardımcı oyuncu
- Abbi Greenland Helen Goalen – Senua’s Saga: Hellblade II
- Aldís Amah Hamilton – Senua’s Saga: Hellblade II
- Jon Blyth – Thank Goodness You’re Here!
- Karen Dunbar – Still Wakes the Deep
- Matt Berry – Thank Goodness You’re Here!
- Michael Abubakar – Still Wakes the Deep
En iyi teknik başarı
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Tiny Glade
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Son olarak geçen yıl Baldur’s Gate 3’ün zirveye yerleştiği 2024 BAFTA Oyun Ödülleri kazananları listesine de göz atabilirsiniz.