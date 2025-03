2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı: Hellblade 2 listeyi domine etti

2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı.

Microsoft'un Hellblade 2 oyunu 11 adaylıkla listede öne çıkmayı başardı.

Etkinlikte kazanan oyunlar 8 Nisan tarihinde açıklanacak.

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi beklenen açıklamayı yaptı ve 2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları belli oldu. Microsoft imzalı Hellblade 2 oyunu toplamda 11 adaylıkla listeyi tam anlamıyla ele geçirdi.

Dikkat çeken diğer oyunlar arasında sekiz adaylıkla Astro Bot ve Still Wakes the Deep karşımıza çıkıyor. Thank Godness You’re Here yedi kategoride yer alırken, Black Myth: Wukong altı kategoride aday gösterildi. Ancak Helldivers 2 ise beş adaylıkla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2025 BAFTA Oyun Ödülleri kazananları 8 Nisan’da açıklanacak

Organizatörler ödül töreninin 8 Nisan’da gerçekleşeceğini ve kazananların açıklanacağını duyurdu. Hellblade 2, “En İyi Oyun” ödülüne aday gösterildi.

Listede öne çıkan bu başarılı oyun Astro Bot, Helldivers 2, Black Myth: Wukong, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ve Thank Godness You’re Here gibi oyunlarla aynı kategoride yarışa girdi.

Hellblade 2 listede öne çıkıyor

Ninja Theory tarafından geliştirilen ve Microsoft Gaming tarafından yayınlanan Hellblade 2 oyunu En İyi Oyun, En İyi Animasyon ve En İyi Sanatsal Başarı da dahil olmak üzere 11 kategoride adaylıklarla başı çekiyor.

Dikkat çeken oyun, ana ödül kategorisinin yanı sıra En İyi Anlatım, En İyi Müzik, En İyi Sanatsal Başarı ve En İyi Ses Başarısı kategorilerinde de aday gösterilerek etkinlikteki güçlü varlığını pekiştirdi.

Senua adlı başkahramanı canlandıran Melina Juergens’in performansı da ona En İyi Başrol dalında adaylık kazandırdı. Diğer önemli kategoriler arasında ise En İyi Teknik Başarı ve oyunun diğer büyük yapımlarla doğrudan yarıştığı En İyi İngiliz Oyunu yer alıyor.

2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları

BBC’nin haberine göre Hellblade 2’nin 11 oyunla öne çıktığı 2025 BAFTA Oyun Ödülleri adayları resmen duyuruldu. Yarışmada boy gösterecek olan birbirinden başarılı oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Yılın oyunu

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Thank Goodness You’re Here!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Animasyon

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

LEGO Horizon Adventures

Senua’s Saga: Hellblade II

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

En iyi sanatsal başarı

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Harold Halibut

Neva

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

En iyi ses

ANIMAL WELL

Astro Bot

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

En iyi İngiliz yapımı oyun

A Highland Song

LEGO Horizon Adventures

Paper Trail

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

En iyi ilk oyun

ANIMAL WELL

Balatro

Pacific Drive

Tales of Kenzera: ZAU

Thank Goodness You’re Here

The Plucky Squire

En iyi gelişen oyun

Diablo IV

Final Fantasy XIV Online

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Vampire Survivors

World of Warcraft

En iyi aile oyunu

Astro Bot

Cat Quest III

LEGO Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

Super Mario Party Jamboree

The Plucky Squire

En iyi eğlence ötesi oyun

Botany Manor

Kind Words 2 (lofi city pop)

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: ZAU

Tetris Forever

Vampire Therapist

En iyi oyun tasarımı

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Helldivers 2

Tactical Breach Wizards

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En iyi çok oyunculu oyun

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Super Mario Party Jamboree

TEKKEN 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

En iyi müzik tasarımı

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

En iyi anlatı

Black Myth: Wukong

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga Hellblade II

Still Wakes the Deep

En iyi tescilli fikir

ANIMAL WELL

Balatro

Black Myth: Wukong

Metaphor: ReFantazio

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

En iyi başrol oyuncusu

Alec Newman – Still Wakes the Deep

Humberly González – Star Wars Outlaws

Isabella Inchbald – INDIKA

Luke Roberts – Silent Hill 2

Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade II

Y’lan Noel – Call of Duty: Black Ops 6

En iyi yardımcı oyuncu

Abbi Greenland Helen Goalen – Senua’s Saga: Hellblade II

Aldís Amah Hamilton – Senua’s Saga: Hellblade II

Jon Blyth – Thank Goodness You’re Here!

Karen Dunbar – Still Wakes the Deep

Matt Berry – Thank Goodness You’re Here!

Michael Abubakar – Still Wakes the Deep

En iyi teknik başarı

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Senua’s Saga: Hellblade II

Tiny Glade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Son olarak geçen yıl Baldur’s Gate 3’ün zirveye yerleştiği 2024 BAFTA Oyun Ödülleri kazananları listesine de göz atabilirsiniz.