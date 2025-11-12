BAFTA Game Awards 2025, Amazon Prime Video’da yayınlanacak

Reklam

The Game Awards 2025, Amazon Prime Video ile yeni bir yayın anlaşması imzaladı.

Bu önemli anlaşma, TGA'nın YouTube ve Twitch gibi geleneksel platformlarının yanı sıra Prime Video üzerinden de izlenebilmesine olanak tanıyacak.

The Game Awards 2025, 11 Aralık Perşembe akşamı canlı olarak yayınlanacak.

BAFTA The Game Awards 2025 ile ilgili heyecan verici bir haber geldi. Geoff Keighley liderliğinde gerçekleştirilen prestijli oyun etkinliği ilk defa Amazon’un yayın hizmetine taşıyarak potansiyel izleyici kitlesini genişletmeye hazırlanıyor. Uluslararası anlamda kabul gören oyun organizasyonu, Prime Video ile yapılan yeni bir anlaşmayla birlikte TV’ye açılıyor.

Elbette ki sunum halihazırda YouTube, Twitch ve çeşitli sosyal medya kanalları aracılığıyla akıllı televizyonlarda da izlenebiliyor. Fakat Prime Video’nun kataloğuna eklenmesinin bu yıl The Game Awards için daha fazla görünürlüğe yol açması muhtemel görünüyor.

Reklam

TGA 2025, Amazon sayesinde televizyonlara taşınıyor

Merakla beklenen etkinliğin tarihinde ilk kez bu yıl Prime Video’da da canlı olarak 11 Aralık Perşembe yayınlanacağı duyuruldu.

Variety’nin haberine göre oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen etkinlik, Prime Video’nun yanı sıra YouTube, Twitch ve diğer platformlar gibi geleneksel kanallarda da izlenebilecek. Fakat en azından kullanıcılara sunulan seçenekler artacak ve Prime Video özellikle de televizyonda izlemek için uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkacak.

Organizasyon için bu gelişme, bir bakıma kökenlerine dönüş anlamına geliyor: Etkinlik, Spike TV’de yayınlanan ve VGA veya VGX olarak da bilinen Spike Video Oyunu Ödülleri’nin küllerinden doğmuştu. Şimdi Amazon’un da yardımıyla etkinlik yine televizyonlara taşınıyor.

Amazon Prime Video ile yapılan bu anlaşma, The Game Awards’ın oyun dünyasının dışında bile önemli bir üne kavuştuğunu gösteriyor. Keighley, her durumda bunun sadece yeni bir seçenek olduğunu, ama etkinliğin yapısını ve ruhunu değiştirmediğini belirtti:

“İnsanların bunun gösterimizi hiçbir şekilde değiştirmediğini bilmeleri önemli. Hala aynı etkinliği yapıyoruz. Uzun bir televizyon kariyerim oldu. Televizyonda çalışan ve programın nasıl olması gerektiği konusunda fikir ve önerilerde bulunan insanlar vardı. Bu hala The Game Awards. Program tamamen aynı. Onlar sadece bir dağıtım kanalı ve programı her zamanki gibi oluşturmamıza izin veriyorlar. Etkinliği yeni bir platforma uyarlamak için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz.”