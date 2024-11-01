Baldur’s Gate 3 mod indirme sayısında yeni bir dönüm noktasına ulaştı

Son yılların en büyük oyunlarından biri olan Baldur’s Gate 3, Eylül ayında PC platformunda resmi modlama desteği aldı. Bir günden kısa bir sürede kullanıcılar tarafından 1 milyondan fazla mod indirildi. Bir ayda bu sayı 22 milyona ulaştı. Şimdi ise oyun etkileyici bir rekora daha imza atmayı başardı. İşte Larian Studios’tan gelen dikkat çekici açıklamaların detayları…

Baldur’s Gate 3 oyuncuları 50 milyon mod indirdi

Oyunun geliştiricisi Larian Studios, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Baldur’s Gate 3 topluluğunun, Patch 7’nin RPG için iki ay önce kullanıma sunulmasından bu yana 50 milyondan fazla mod indirdiğini açıkladı. Oyuncuların modlara olan ilgisinin her geçen gün katlanarak büyümeye devam ettiği görüldü.

Larian Studios ekibi Baldur’s Gate 3 mod indirme sayısındaki bu önemli sıçramanın yanı sıra ayrıca bazı merak edilen bilgileri de oyunseverler ile paylaştı. Aktarılan detaylara göre oyuncuların indirdiği 50 milyon moddan 10 bin tanesi, Withers’ın ismini “Bone Daddy” olarak değiştirmek için yüklendi. Bunun yanı sıra gerçek zamanlı dövüşler, yeni romantik sahneler ve daha fazla yan görev gibi ilgi çekici başka modların da yer aldığı biliniyor.

Baldur’s Gate 3 oyuncuları mod desteğini yoğun bir ilgiyle karşılamış görünüyor. Bu modlar oyunun hikaye, karakter ve dünyasını daha özelleştirilebilir bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Oyun deneyimini daha kaliteli bir hale getirebilecek bu modlar; yeni karakter tasarımları, arayüz iyileştirmeleri ve yeni savaş mekanizmaları gibi ilgi çeken unsurlara ev sahipliği yapıyor.

Baldur’s Gate 3 sistem gereksinimleri (PC)