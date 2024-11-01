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    Baldur’s Gate 3 mod indirme sayısında yeni bir dönüm noktasına ulaştı

    Yakın zaman önce modlama desteğine sahip olan Baldur's Gate 3, mod indirme sayısında yeni bir rekora ulaştı.
    Baldur's Gate 3

    Son yılların en büyük oyunlarından biri olan Baldur’s Gate 3, Eylül ayında PC platformunda resmi modlama desteği aldı. Bir günden kısa bir sürede kullanıcılar tarafından 1 milyondan fazla mod indirildi. Bir ayda bu sayı 22 milyona ulaştı. Şimdi ise oyun etkileyici bir rekora daha imza atmayı başardı. İşte Larian Studios’tan gelen dikkat çekici açıklamaların detayları…

    Baldur’s Gate 3 oyuncuları 50 milyon mod indirdi

    Oyunun geliştiricisi Larian Studios, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Baldur’s Gate 3 topluluğunun, Patch 7’nin RPG için iki ay önce kullanıma sunulmasından bu yana 50 milyondan fazla mod indirdiğini açıkladı. Oyuncuların modlara olan ilgisinin her geçen gün katlanarak büyümeye devam ettiği görüldü.

    Larian Studios ekibi Baldur’s Gate 3 mod indirme sayısındaki bu önemli sıçramanın yanı sıra ayrıca bazı merak edilen bilgileri de oyunseverler ile paylaştı. Aktarılan detaylara göre oyuncuların indirdiği 50 milyon moddan 10 bin tanesi, Withers’ın ismini “Bone Daddy” olarak değiştirmek için yüklendi. Bunun yanı sıra gerçek zamanlı dövüşler, yeni romantik sahneler ve daha fazla yan görev gibi ilgi çekici başka modların da yer aldığı biliniyor.

    Baldur's Gate 3 mod desteği

    Baldur’s Gate 3 oyuncuları mod desteğini yoğun bir ilgiyle karşılamış görünüyor. Bu modlar oyunun hikaye, karakter ve dünyasını daha özelleştirilebilir bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Oyun deneyimini daha kaliteli bir hale getirebilecek bu modlar; yeni karakter tasarımları, arayüz iyileştirmeleri ve yeni savaş mekanizmaları gibi ilgi çeken unsurlara ev sahipliği yapıyor.

    Baldur’s Gate 3 sistem gereksinimleri (PC)

    Gereksinim Minimum Önerilen
    İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
    İşlemci Intel i5-4690 / AMD FX 8350 Intel i7 8700K / AMD Ryzen 5 3600
    RAM 8 GB 16 GB
    Grafik Kartı Nvidia GTX 970 / AMD RX 480 (4 GB+) Nvidia 2060 Super / AMD RX 5700 XT (8 GB+)
    DirectX Version 11 Version 11
    Depolama Alanı 150 GB kullanılabilir alan (SSD) 150 GB kullanılabilir alan (SSD)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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