BAFTA Oyun Ödülleri 2026 için 64 oyunluk ön eleme listesi belli oldu

BAFTA Oyun Ödülleri 2026 için 17 kategoride toplam 64 oyun için uzun ön eleme listesi açıklandı.

Clair Obscur: Expedition 33 tam 17 farklı kategoride uzun listeye girerek listede en çok ismi geçen oyun oldu.

En İyi Oyun dalında uzun listede ARC Raiders, Dispatch, Hades II ve Death Stranding 2: On The Beach gibi 10 iddialı yapım karşımıza çıkıyor.

Kesin aday listesi 12 Mart 2026'da, ödül töreni ise 17 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek.

BAFTA Oyun Ödülleri 2026 jürileri, çeşitli kategorilerde adaylık için değerlendireceği 64 oyundan oluşan uzun listeyi açıkladı. Beklendiği gibi listede BAFTA’nın 1.700’den fazla oy kullanan üyesinin oylarıyla yılın en iyi oyununun belirleneceği “En İyi Oyun” kategorisinde çok sayıda önemli isim yer alıyor.

Jüri üyeleri “En İyi Oyun” ve “En İyi İngiliz Oyunu” kategorileri için oylarını önümüzdeki Şubat ayında kullanacak. Diğer kategoriler uzman jüriler tarafından değerlendirilecek. Resmi adayların ise 12 Mart 2026’da açıklanması bekleniyor.

BAFTA Oyun Ödülleri’nde bu yıl kimler öne çıkıyor?

“En İyi Oyun” kategorisinin uzun listesinde öne çıkan isimler arasında Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, ARC Raiders ve Hades 2 gibi oyunlar yer alıyor. VGC’nin haberine göre ön eleme aşamasındaki adaylar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones e L’Antico Cerchio

Split Fiction

Şu ana kadar seçilen 64 oyunun yer aldığı liste ise şöyle:

Absolum

Age of Empires 2: Definitive Edition

and Roger

ARC Raiders

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

BALL x PIT

Battlefield 6

Blue Prince

Borderlands 4

Call of Duty: Black Ops 7

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

Cyberpunk 2077

Date Everything!

Death Stranding 2: On The Beach

Dead Take

despelote

Dispatch

Donkey Kong Bananza

DOOM: The Dark Ages

Dune: Awakening

EA Sports FC 26

Elden Ring Nightreign

F1 25

Fallout 76

Ghost of Yotei

Hades 2

Helldivers 2

Hitman World of Assassination

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Is This Seat Taken?

Jurassic World Evolution 3

Kingdom Come: Deliverance 2

Leggende Pokémon: Z-A

LEGO Party!

Lies of P: Overture

Little Nightmares 3

Mafia: Terra Madre

Mario Kart World

Marvel Rivals

Monument Valley 3

No Man’s Sky

PEAK

PowerWash Simulator 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Sea of Thieves

Silent Hill f

Sonic Racing: CrossWorlds

South of Midnight

Split Fiction

Still Wakes the Deep: Siren’s Rest

Sword of the Sea

The Alters

The Elder Scrolls Online

The Midnight Walk

The Rogue Prince of Persia

Tiny Bookshop

Two Point Museum

Vampire Survivors

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Warhammer 40.000: Space Marine 2

BAFTA Oyun Ödülleri 2026 etkinliği 17 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

