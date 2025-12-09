BAFTA Oyun Ödülleri 2026 için 64 oyunluk ön eleme listesi belli oldu

- BAFTA Oyun Ödülleri 2026 için 17 kategoride toplam 64 oyun için uzun ön eleme listesi açıklandı.
- Clair Obscur: Expedition 33 tam 17 farklı kategoride uzun listeye girerek listede en çok ismi geçen oyun oldu.
- En İyi Oyun dalında uzun listede ARC Raiders, Dispatch, Hades II ve Death Stranding 2: On The Beach gibi 10 iddialı yapım karşımıza çıkıyor.
- Kesin aday listesi 12 Mart 2026'da, ödül töreni ise 17 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek.
BAFTA Oyun Ödülleri 2026 jürileri, çeşitli kategorilerde adaylık için değerlendireceği 64 oyundan oluşan uzun listeyi açıkladı. Beklendiği gibi listede BAFTA’nın 1.700’den fazla oy kullanan üyesinin oylarıyla yılın en iyi oyununun belirleneceği “En İyi Oyun” kategorisinde çok sayıda önemli isim yer alıyor.
Jüri üyeleri “En İyi Oyun” ve “En İyi İngiliz Oyunu” kategorileri için oylarını önümüzdeki Şubat ayında kullanacak. Diğer kategoriler uzman jüriler tarafından değerlendirilecek. Resmi adayların ise 12 Mart 2026’da açıklanması bekleniyor.
BAFTA Oyun Ödülleri’nde bu yıl kimler öne çıkıyor?
“En İyi Oyun” kategorisinin uzun listesinde öne çıkan isimler arasında Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, ARC Raiders ve Hades 2 gibi oyunlar yer alıyor. VGC’nin haberine göre ön eleme aşamasındaki adaylar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones e L’Antico Cerchio
- Split Fiction
Şu ana kadar seçilen 64 oyunun yer aldığı liste ise şöyle:
- Absolum
- Age of Empires 2: Definitive Edition
- and Roger
- ARC Raiders
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- BALL x PIT
- Battlefield 6
- Blue Prince
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Cyberpunk 2077
- Date Everything!
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dead Take
- despelote
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: The Dark Ages
- Dune: Awakening
- EA Sports FC 26
- Elden Ring Nightreign
- F1 25
- Fallout 76
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones e l’Antico Cerchio
- Is This Seat Taken?
- Jurassic World Evolution 3
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Leggende Pokémon: Z-A
- LEGO Party!
- Lies of P: Overture
- Little Nightmares 3
- Mafia: Terra Madre
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Monument Valley 3
- No Man’s Sky
- PEAK
- PowerWash Simulator 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Sea of Thieves
- Silent Hill f
- Sonic Racing: CrossWorlds
- South of Midnight
- Split Fiction
- Still Wakes the Deep: Siren’s Rest
- Sword of the Sea
- The Alters
- The Elder Scrolls Online
- The Midnight Walk
- The Rogue Prince of Persia
- Tiny Bookshop
- Two Point Museum
- Vampire Survivors
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Warhammer 40.000: Space Marine 2
BAFTA Oyun Ödülleri 2026 etkinliği 17 Nisan tarihinde gerçekleşecek.
