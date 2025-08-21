Asus’tan 720 Hz ekranlı OLED oyun monitörü

Asus, Gamescom 2025 etkinliğinde ROG Swift OLED PG27AQWP-W adlı yeni oyuncu monitörünü duyurdu.

Ürün, QHD’de 540 Hz, HD’de 720 Hz dual-mode desteğine ev sahipliği yapıyor.

Oyun odaklı monitör cihazı Tandem OLED teknolojisiyle yüzde 15 daha parlak, yüzde 25 daha renkli ve yüzde 60 daha dayanıklı panel sağlıyor.

Asus oyunculara yönelik ultra hızlı monitörü ROG Swift OLED PG27AQWP-W’yi Gamescom 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıttı. 26,5 inç QHD ekrana sahip cihaz, 2K’da 540 Hz hızında çalışıyor. Fakat 720p çözünürlükte 720 Hz’e geçebiliyor ve ticari monitörlerde nadiren görülen hızlar ortaya koyuyor.

Yeni model yüksek yenileme hızına ek olarak HDR’da daha yüksek parlaklık ve uzun ömür sağlayan bir teknoloji olan Tandem OLED panele ev sahipliği yapıyor. Ekran parlaklığı 1.500 nite seviyesine kadar ulaşıyor. Parlak yüzey, yansımaları azaltan bir kaplama sayesinde parlak ortamlarda bile renkleri yoğunlaştırıyor ve siyahları daha belirgin bir hale getiriyor.

Asus şimdiye kadarki en hızlı OLED monitörü duyurdu

The Verge’ün haberine göre şirketin yeni 26,5 inç monitörü çift modlu işlevselliğe sahip. Böylelikle 540 Hz’e kadar QHD çözünürlüğü (2560 x 1440p) kullanabileceğiniz veya çözünürlüğü Full HD’ye (1920 x 1080p) düşürüp yenileme hızını etkileyici bir 720 Hz’e çıkarabileceğiniz vurgulanıyor.

Asus yeni PG27AQWP-W monitörünün panelinde Tandem OLED teknolojisini de öne çıkarıyor. Şirkete göre ekran, önceki WOLED monitörlere göre yüzde 15’e kadar daha fazla parlaklık, yüzde 25’e kadar daha geniş renk hacmi ve yüzde 60’a kadar daha uzun kullanım ömrü sunuyor.

Şirketten gelen bilgilere göre yeni oyuncu monitörü, DCI-P3 renk gamının yüzde 99,5’ini kapsıyor. Ayrıca VESA’dan DisplayHDR 500 sertifikasına sahip. Bağlantı tarafında ürün 80 Gbps’ye kadar bant genişliğine sahip DisplayPort 2.1a UHBR20 portu ve HDMI 2.1 girişine ev sahipliği yapıyor.

Asus, 720 Hz yenileme hızına ulaşan monitörünün piyasaya çıktığında dünyanın en hızlı ticari OLED’i olacağına inanıyor. Bu iddianın doğru olması için “OLED” kısmını vurgulamak önemli. Zira daha bu hafta Gamescom’da 750 Hz’e ulaşan, ama TN panel kullanan HKC Ant Esports ANT257PF’nin duyurusuna şahitlik ettik.

Şirket ayrıca gösterişli yeni monitörünün yükselişine ayak uydurarak, daha uygun fiyatlı bir seçenek olan ROG Strix OLED XG27AQWMG’yi tanıttı. 26,5 inç boyutundaki bu monitör de yeni Tandem OLED teknolojisini koruyor. Fakat HDMI 2.1 bağlantısıyla 280 Hz’e ulaşabiliyor.