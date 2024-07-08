Intel Core Ultra 9 185H işlemcili ASUS NUC 14 Pro+ tanıtıldı

ASUS ultra kompakt bilgisayar serisini genişletmeye devam ediyor. Bu yılın Ocak ayında CES 2024 etkinliğinde ASUS ROG NUC cihazıyla performans canavarı serisini başlatan şirket, şimdi ise daha gelişmiş bir donanıma sahip versiyonunu duyurdu. Intel Core Ultra işlemciyle donatılan ASUS NUC 14 Pro+ resmen tanıtıldı.

Kompakt bilgisayar modellerinden hoşlanan kullanıcılar için ilgi çekici bir seçenekle karşımıza çıkan ASUS, Intel Core Ultra 9 185H CPU ile donatılan yeni cihazında kendi sınıfının en yüksek performansını sağlamayı vaat ediyor. Bu çip sayesinde üretken yapay zeka yüklerini yerel olarak çalıştırma yeteneğine ev sahipliğinde bulunan cihaz güçlü yapısıyla öne çıkıyor.

ASUS NUC 14 Pro+ özellikleri

En güçlü Intel Core Ultra işlemcilerden güç alan yeni ASUS bilgisayarı kullanıcılar için üç farklı seçenek sunuyor. Bu seçenekler arasında Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 5 125H yer alıyor. Her biri Arc Alchemist iGPU ile beraber gelen işlemciler 65W TDP’ye (Termal Tasarım Gücü) kadar ulaşıyor.

NUC 13 Pro’ya göre yüzde 35 oranında daha yüksek bilgi işlem hızını garanti eden yeni ASUS NUC 14 Pro+ modeli 48 GB x2’ye kadar menzile sahip iki adet DDR5 5600 SO-DIMM bellek ve 512 GB ya da 1 TB’lık M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD ile kullanıcılara sunuluyor. Bununla yetinmek istemeyip daha fazla depolamaya ulaşmak isteyen kullanıcılar için ayrıca M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSD yuvası da bulunuyor.

144 mm x 112 mm x 41 mm boyutlarında karşımıza çıkan ASUS NUC 14 Pro+ olağanüstü kompakt bir deneyim yaratıyor. 5×4 inç formatında olan ürün son derece basit bir tasarımla sunuluyor. Anodize alüminyum kaplamaya sahip cihazın daha çok kurumsal çalışanlara hitap ettiği ifade ediliyor.

Bağlantı desteği konusunda da oldukça zengin bir yapıya sahip olan ultra kompakt ASUS bilgisayarı dört adede kadar 4K ekran desteğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. İki adet HDMI 2.1 bağlantı girişi, bir adet DisplayPort 1.4 ve iki Thunderbolt 4 Type-C destekleri sağlanıyor.

Önde bir tane USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps) ve iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A bağlantı girişlerine yer veren model; arkada ise bir USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir USB 2.0 Type-A, bir RJ45 LAN, bir DC ve bir Kensington kilidi taşıyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 destekleriyle gelen modelin ayrıca VESA standardını da desteklediği vurgulanıyor.