Xiaomi performans canavarı oyuncu monitörünü duyurdu

Xiaomi'nin yeni oyun monitörü piyasaya çıktı.

Redmi G Pro 27U resmen tanıtıldı.

Üst düzey bir oyun deneyimine odaklanan ürün, HyperOS 2 işletim sisteminden güç alıyor.

Xiaomi yeni performans canavarı oyun monitörü ile karşımıza çıktı. Redmi G Pro 27U resmen tanıtıldı. Cihazın özelikleri ve satış fiyatı belli oldu.

Yüksek bir performansa odaklanan cihaz dikkatleri üzerinde topluyor. Oyunseverler için gelişmiş yetenekleriyle öne çıkan seçenek şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Redmi G Pro 27U özellikleri

Xiaomi’nin yeni oyuncu monitörü 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel) ve 160 Hz yenileme hızına sahip 27 inç Mini LED ekranla karşımıza çıkıyor.

Monitör hızlı çalışma moduna ev sahipliği yapıyor. Bu işlev aktifleştirildiğinde çözünürlük Full HD’ye (1920 x 1080) düşüyor. Fakat frekans 360 Hz’e çıkıyor. Tepki süresi ise 1ms olarak hizmet veriyor.

Ekranın en yüksek parlaklığı 1600 nit olarak belirtiliyor. Panelde 1152 adet karartma bölgesi bulunuyor. Bu da derin siyahlar sağlıyor.

HDR1000 sertifikalı ürün Dolby Vision desteği sunuyor. %99 DCI-P3 kapsamına sahip olan Redmi G Pro 27U modeli %99 Adobe RGB kapsamı ve %100 sRGB kapsamı sunuyor. Renk derinliği 10 bit olan oyun monitörü 1,07 milyar ton rengi destekliyor.

Redmi G Pro 27U içerisinde yapay zeka destekli MT 9655 işlemcisini kalbinde taşıyor. Bu çip, arka aydınlatmayı optimize etmek için uyarlanabilir kare hızı değişimi ve sahne tanıma gibi yeteneklerden sorumlu tutuluyor.

Oyun odaklı monitör cihazı, ekranının kullanıcının gözlerine nazik davrandığını gösteren FreeSync Premium Pro sertifikasıyla geliyor. Ürün her biri 5 W gücünde iki adet stereo hoparlörle donatılıyor.

Monitör, sesle kontrol desteği ve TV modu bulunan HyperOS 2 işletim sistemini kullanıyor. Ayrıca uzaktan kumanda desteği de bulunuyor.

Yeni ürünün arka tarafında halka ışık ve sağ tarafında içeri çekilebilen kulaklık tutucu yer alıyor. Ekran dikey konuma getirilebiliyor. Monitörde ayrıca DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, iki adet USB-A ve 3,5 mm jak girişleri mevcut.

Redmi G Pro 27U fiyatı

Xiaomi Redmi G Pro 27U oyun monitörü 2.699 CNY (yaklaşık 14 bin TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı. İlk olarak Çin pazarında satılan monitör yakında diğer ülkelerde de raflara gelecek.