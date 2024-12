ASUS dünyanın en hafif Copilot+ PC modelini CES 2025’te duyuracak

ASUS, CES 2025 etkinliğine katılacağını resmi olarak doğruladı.

Şirket etkinlikte dünyanın en hafif Copilot+ PC'sini tanıtmayı planlıyor.

Zenbook serisinin parçası olacak bu ürün, ultra hafif yapısının dışında güçlü özellikleriyle de öne çıkacak.

ASUS, Always Incredible adlı etkinlik ile CES 2025 organizasyonunda yer alacağını resmi olarak doğruladı. CES’te sunum yapan şirketler arasında yer alacak olan ASUS, açılış konuşmasıyla ilgili ayrıntıları henüz net bir şekilde açıklamasa da bazı önemli ipuçları paylaştı.

Açıklanan detaylara göre şirket, dünyanın en hafif Copilot+ PC modeli olarak lanse edilecek yeni bir Zenbook dizüstü bilgisayar cihazı karşımıza çıkarmayı planlıyor. Üst düzey özelliklere sahip olması beklenen laptop modeli, yapay zeka (AI) destekli özellikleri ve ultra hafif yapısıyla öne çıkmaya aday görünüyor.

ASUS yeni Copilot+ PC cihazı hakkında ilk detayları paylaştı

ASUS’un paylaştığı bilgilere göre merakla beklenen bu yeni cihaz, “profesyonellere, yaratıcılara ve günlük kullanıcılara akıcı bir deneyim sunan şıklık ve işlevselliğin mükemmel bir karışım” olacak. Şirket, ürünün teknik özelliklerine ilişkin henüz pek fazla ayrıntı açıklamadı. Fakat yine de cihazın Copilot+ PC olması, 40 TOPS’tan fazla kapasiteye sahip bir işlemciye sahip olacağına işaret ediyor.

ASUS dünyanın en hafif Copilot+ PC dizüstü bilgisayarını tüketicilerle buluşturmayı vaat ediyor. Bununla birlikte şirket, ürünün hafifliğinin pil ömrü konusunda herhangi bir ödün vermeyeceğini vurguladı. Marka henüz spesifik olarak cihazın pil kapasitesini açıklamadı. Fakat yine de yeni Zenbook’un prizden 32 saate kadar uzak kalma garantisiyle geleceğini ifade etti.

Dünyanın en hafif Copilot+ PC modeli için artık geri sayım başlamış görünüyor. ASUS yeni modelinin tanıtımını ve muhtemelen daha fazla ürünü canlı olarak takip etmek isteyenler internet üzerinden eşzamanlı yayın yapacağını bildirdi.

ASUS ROG’dan da CES 2025 onayı geldi

ASUS yeni CES 2025 etkinliğinde ana markasının yanı sıra ayrıca Republic of Gamers (ROG) adlı alt markasıyla da karşımıza çıkmayı planlıyor. “ROG Lab: For Those Who Dare” adı verilen etkinlik ile birlikte şirket, oyun odaklı yeni ürün portföyünü tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.

İddialara göre ASUS, CES 2025’te yeni dizüstü oyun bilgisayarı, NUC mini PC modelleri ve oyuncu monitörlerini karşımıza çıkaracak. Bu ürünler arasına en yeni ROG Strix ve Zephyrus laptop modelleri karşımıza çıkacak.

ASUS ROG’un CES 2025 etkinliği markanın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Heyecan dolu sunumlara ev sahipliği yapması beklenen etkinlik 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Son olarak yakın zaman önce Intel şirketinin de CES 2025 etkinliğinde yer alacağını resmi olarak doğruladığını hatırlatmakta fayda var. Bunun yanı sıra Samsung yeni yapay zeka ürünlerini, Lenovo ise dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus’ı etkinlikte tanıtmayı planlıyor.