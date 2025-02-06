ASUS’tan amiral gemisi bombası: Zenfone 12 Ultra tanıtıldı

ASUS bugün Zenfone 12 Ultra'yı resmen tanıttı.

Performans canavarı özellikler sunan model, Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılıyor.

Birçok işlevsel yapay zeka özelliği sunan cihaz 1.100 Euro fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

ASUS bugün yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Yılın en güçlü telefonları arasında rekabet gösterecek Zenfone 12 Ultra, performans canavarı donanımı ve göz alıcı tasarımıyla piyasaya resmi olarak duyuruldu.

ASUS’un yeni telefonu, geçen yıl tanıtılan ROG Phone 9 ile birçok ortak özelliğe ev sahipliği yapıyor. Fakat diğer modele göre mobil fotoğrafçılık anlamında ciddi iyileştirmeler sunuluyor. Zenfone 11 Ultra‘nın halefi olarak piyasaya çıkan model, aylardır süren bekleyişin ardından nihayet tüketicilerle buluşuyor.

ASUS Zenfone 12 Ultra teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük ve 2.500 nite kadar parlaklık sunan 6,78 inç AMOLED ekran, 144Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlük ve 2.500 nite kadar parlaklık sunan 6,78 inç AMOLED ekran, 144Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB UFS 4.0

256 GB veya 512 GB UFS 4.0 Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka lamera: 50 MP ana sensör, 13 MP ultra geniş sensör ve 3x optik zoom destekli 32 MP telefoto sensör

50 MP ana sensör, 13 MP ultra geniş sensör ve 3x optik zoom destekli 32 MP telefoto sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, P2 konnektörü ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, P2 konnektörü ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 65W şarj ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.500 mAh pil

65W şarj ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.500 mAh pil Boyut: 163,8 x 77,0 x 8,9 mm

163,8 x 77,0 x 8,9 mm Ağırlık: 220 gram

220 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Zen UI kullanıcı arayüzü

ASUS, cihazın çerçevesinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıyor. Ekranda ise yüzde 22 geri dönüştürülmüş camdan yararlanıyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç Samsung E6 LTPO AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazda 1 ila 120 Hz veya oyunlarda 144 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 2.500 nit maksimum parlaklık ve Gorilla Glass Victus 2 koruması yer alıyor.

Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite çipinden güç alan ASUS Zenfone 12 Ultra modeli 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı taşıyor. 5.500 mAh pil kapasitesine sahip olan cihazda 65W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj (Qi 1.3) desteği yer alıyor. ASUS’un iddialarına göre model, prize takılıyken yalnızca 39 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100’e ulaşıyor. Bununla birlikte telefonun 26 saate kadar pil ömrüne sahip olduğu vurgulanıyor.

Cihaz yeni nesil altı eksenli hibrit gimbal stabilizasyonu ile birlikte 50 megapiksel Sony Lytia-700 ana kamerayla mobil fotoğrafçıların dikkatini çekiyor. Aynı zamanda optik sabitleme ve 10 ila 30x arasında değişen HyperClarity zoom özelliğine sahip 3x optik zoom destekli 32 megapiksel telefoto kamera ve 120 derece görüş alanına sahip 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Önde ise 32 Megapiksel RGBW selfie kamerası sunuluyor.

Gelişmiş yapay zeka özellikleri sunulacak

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre ASUS Zenfone 12 Ultra sektör trendini takip ederek hem yerel hem de bulut ortamında çeşitli yapay zeka yetenekleri sunuyor. Bunlardan biri de yerel olarak çalışan ve yüksek kaliteli metin özetlemesi için kullanılabilen Meta’nın Llama 3 8B modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Yerel olarak çalışan bir diğer yapay zeka özelliği ise VoIP aramalarını destekleyen Telefon uygulamasında ve üçüncü taraf uygulamalarda aramaları gerçek zamanlı olarak çeviren AI Call Translator 2.0 işlevi oluyor. Ayrıca ses kayıtlarında, özetleme ve transkripsiyon gerçekleştiren AI Transcript 2.0 özelliğine ev sahipliği yapılıyor.

ASUS Zenfone 12 Ultra fiyatı

Üst düzey özellikler sunan Zenfone 12 Ultra’nın satış fiyatı belli oldu. Avrupa, Hong Kong ve Tayvan pazarlarında satışa sunulacak model, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümüyle 1.100 Euro (yaklaşık 41 bin TL) karşılığında raflarda boy gösterecek. Bununla birlikte tüketiciler Adaçayı Yeşili, Abanoz Siyahı ve Sakura Beyazı renk seçenekleriyle cihazı elde etme şansına sahip olabilecek.