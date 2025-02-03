ASUS Zenfone 12 Ultra yolda: İşte özellikleri ve tasarımı

6 Şubat'ta resmi olarak tanıtılması beklenen ASUS Zenfone 12 Ultra için geri sayım başladı.

Merakla beklenen modelin göz alıcı tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı.

Ayrıca cihazın tüm teknik özellikleri lansmandan önce ortaya çıktı.

ASUS, 6 Şubat’ta gerçekleştireceği Zenfone 12 Ultra global lansmanına hazırlanıyor. Ortaya çıkan son sızıntılar cihazın ön tasarımını ve yenilikçi yapay zeka özelliklerini ortaya koyuyor. Bunların arasında gerçek zamanlı çağrı çevirisi öne çıkıyor.

Tanıtımda ayrıca amiral gemisi cihazlarda artık nadir görülen bir özellik olan 3,5 mm kulaklık girişinin varlığı da dikkatlerden kaçmıyor. Başlangıçta donanımın ROG Phone 9 Pro’ya benzeyeceği düşünülüyordu. Fakat bazı oyun özelliklerinin kaldırılacağı belirtiliyordu. Şimdi ise detaylı bir rapor sayesinde nihayet cihazın tam özellikleri, resmi görselleriyle birlikte karşımıza çıktı. İşte Zenfone 12 Ultra’nın merak edilen tüm ayrıntıları…

Zenfone 12 Ultra göz alıcı tasarımıyla geliyor

Merakla beklenen performans canavarı akıllı telefon “premium” bir tasarıma sahip olacak. Cihazın ROG Phone 9 Pro’yu andıran bir görünüm sunacağı anlaşılıyor. Fakat kamera modülü tamamen yeniden tasarlanmış görünüyor.

Cihazın tasarımı, ROG modellerinin agresif estetiğinden uzak bir şekilde daha sade ve rafine görünüyor. Lansmanda çeşitli renk seçeneklerinin mevcut olması bekleniyor. Sızdırılan görsellerde Zenfone 12 Ultra’nın siyah, yeşil ve pembe renklerde piyasaya sunulacağı söyleniyor.

ASUS Zenfone 12 Ultra teknik özellikleri

ASUS’un yüksek performanslı yeni telefonu 6.78 inç Samsung LTPO OLED ekranla sunulacak. Bu ekranda 2400×1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına desteği yer alacak. Oyun seanslarında bu oran 144 Hz’e kadar çıkabilecek.

ASUS Zenfone 12 Ultra performans konusunda ödün vermeyecek. Üst düzey özellikler sunacak modelde Qualcomm’un güçlü Snapdragon 8 Elite yonga seti yer alacak. Bununla birlikte telefonu 8 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM ile geleceği, aynı zamanda 512 GB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı sunacağı söyleniyor.

Kamera tarafında da iddialı bir donanım sunacak model, gimbal sabitleme özelliğine sahip 50 MP Sony Lytia 700 ana sensör ile gelecek. 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom ile OIS özellikli 32 MP telefoto kamera yer alacak. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunacak.

Amiral gemisi ASUS Zenfone 12 Ultra modeli 5.500 mAh pil kapasitesine sahip olacak, Cihazda 65W kablolu hızlı şarjı ve 15W Qi kablosuz şarj desteklerine yer verilecek. Android 15 işletim sistemiyle çalışacak telefon, IP68 sertifikası ile toza ve suya karşı dayanıklılığı garantileyecek. Ayrıca cihazda 3,5 mm kulaklık girişi de yer alacak.

Asus’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu büyük ölçüde ROG Phone 9 Pro’ya dayanacak. İki model arasındaki başlıca farklar ise biraz daha küçük pil, yeniden tasarlanan kamera modülü ve AirTriggers gibi oyun özelliklerinin olmamasından söz ediliyor.

Fotoğraf performansı ve yapay zeka iyileştirmelerine odaklanan cihaz, oyun odaklı ROG Phone 9 Pro modeline göre daha ana akım bir alternatif olarak konumlandırılacak.