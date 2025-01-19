ASUS ROG Phone 9 FE çok yakında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen uygun fiyatlı oyuncu telefonu, iddialara göre Nisan ayında Snapdragon 8s Elite çipiyle birlikte duyurulacak.

İlerleyen haftalarda cihazın özellikleri ve çıkış tarihi ile ilgili daha fazla ayrıntı gelmesi bekleniyor.

ASUS geçen yılın sonlarına doğru amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setine ve oyun odaklı bir donanıma sahip olan ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro modellerini piyasaya sürdü. Yeni oyuncu telefonları kısa sürede büyük bir ilgi görerek oyunseverlerin gözdesi haline geldi. Şimdi ise şirket, ROG Phone 9 serisine bütçe dostu bir seçenek getirmeye hazırlanıyor.

ROG Phone 9 serisinde yer alan mevcut modeller 1.000 dolardan başlayan yüksek fiyat etiketi nedeniyle bazı tüketicileri kendinden uzaklaştırdı. Fakat merakla beklenen yeni ASUS ROG Phone 9 FE modeli bu sorunu çözüme kavuşturacak gibi görünüyor. Tüketiciler için bütçe dostu bir oyun telefonu geliştiriliyor. Cihazla ilgili ortaya çıkan son ayrıntılar, yakın zamanda ürünün raflarda boy göstermeye başlayacağına işaret ediyor.

ASUS ROG Phone 9 FE oyunseverler için bütçe dostu bir fiyatla gelecek

ASUS’un performans canavarı yeni oyuncu telefonu yakın zaman önce IMEI veritabanında göründükten ve Wi-Fi Alliance tarafından onaylandıktan sonra şimdi de Tayland’ın radyo dalgaları yayan cihazlara ilişkin düzenleyici kurumu olan NBTC’den onay aldı. Yayınlanan belge cihazla ilgili pek fazla bilgi vermese de telefonun “ASUS_AI2401_N” model koduyla bağlantılı ticari adı doğrulanıyor.

Merakla beklenen ASUS ROG Phone 9 FE ile ilgili en büyük ipucu tam olarak isminde yatıyor. ASUS’un şu ana kadar herhangi bir “FE” modeli bulunmuyor. Tayvanlı şirket için “FE”nin ne anlama geleceği bile aslında kesin olarak bilinmiyor. Fakat bunun “Fan” olarak tanımlanan Samsung Galaxy FE serisi benzer bir stratejiyle geleceği tahmin ediliyor.

Bunu göz önünde bulundurarak ve model kodunu ROG Phone 8 serisindeki kodla karşılaştırdığımızda, ASUS’un son nesil modellerden birini yeni bir yaklaşımla geri getirerek yonga setini Snapdragon 8 Elite veya Nisan ayında çıkması beklenen Snapdragon 8s Elite çipine sahip olacağı muhtemel duruyor. Şirket mevcut nesille benzer bir performans sunarak, bazı özelliklerden de taviz verip daha uygun bir fiyat etiketi sunmayı planlıyor.

Şimdilik ne yazık ki ASUS ROG Phone 9 FE modelinin çıkış tarihi bilinmiyor. Fakat tahminlere göre cihaz, Nisan ayında çıkması beklenen Qualcomm Snapdragon 8s Elite çipiyle birlikte duyurulabilir. İlerleyen haftalarda modelle ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağı düşünülüyor.