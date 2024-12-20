Lenovo ThinkBook Plus: Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı yolda

Lenovo ThinkBook Plus, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar modeli olarak piyasaya sunulacak.

Merakla beklenen cihaz ilk olarak CES 2025 etkinliğinde tanıtılacak.

Göz alıcı bir görünüme sahip olan modelin tasarımı internete sızdırıldı.

Yenilikçi tasarımları ile teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren Lenovo, ilginç bir girişime daha imza attı. Son dönemlerde Motorola iş birliği ile hayata geçirdiği genişletilebilen ekrana sahip telefon prototipleri ve bu konuda aldığı patentlerden yola çıkan şirket, tüketici pazarına son derece sıra dışı bir ürün kazandırmayı planlıyor.

Şirket, tüketici pazarına hitap eden katlanabilir ekranlı ilk dizüstü bilgisayar modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Lenovo ThinkBook Plus serisinin 6. nesil modeli için geri sayım başladı. Heyecan uyandıran bu cihaz, 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan CES 2025 etkinliğinde piyasaya sunulacak.

Lenovo ThinkBook Plus görüntüleri ortaya çıktı

Evan Blass (@evleaks) sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lenovo’nun yeni sıra dışı dizüstü bilgisayar modelinin nasıl görüneceğini ortaya çıkardı. Sızdırılan görüntüler, genişletilebilir ekran teknolojisinin nasıl çalışacağı dair önemli ipuçları sunuyor.

Tasarım açısından Lenovo ThinkBook Plus ağırlıklı olarak gri renkte olacak. İki tip kaplamalı dış kaplamasıyla oldukça sade ve minimalist bir görünüm sunacak. Modelin “daraltıldığında” 14 inçlik bir panele sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte “açık” ekranının 18 inç’e yakın bir boyutta olacağı ve “2’si 1 arada laptop” deneyimi sağlanacağı anlaşılıyor.

Lenovo’nun geçmişte ThinkPad X1 Fold ile esnek ekranlı dizüstü bilgisayarlara da öncülük ettiğini hatırlamakta fayda var. Bu nedenle marka, zaten farklı formatlara sahip cihazlarla başa çıkma konusunda son derece yüksek deneyime sahip.

Evan Blass şimdilik 6. nesil Lenovo ThinkBook Plus modelinin teknik özellikleri ile ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak yine de paylaşılan görüntüler, cihazla alakalı bizlere birtakım fikirler veriyor. Görüntülere göre ekran tam anlamıyla ikiye katlanmıyor, fakat birkaç inç yukarı doğru genişleyerek daha büyük bir çalışma alanı ortaya koyuyor.

Lenovo’nun bu sıra dışı teknolojisi sayesinde kullanıcılar olağanüstü bir multitasking deneyimine sahip oluyor. Video düzenleme, fotoğraflarla çalışmak ya da çok fazla kaydırmak zorunda kalmadan internette gezinmek için daha geniş bir kullanım alanı sağlanıyor.

Merakla beklenen Lenovo ThinkBook Plus cihazı dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı olarak CES 2025 etkinliğinde resmi olarak duyurulacak.